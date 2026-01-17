Armáda ČR: Čeští vrtulníkáři budou v Polsku i letos

Úkolem tzv. Heli Unit je posílit obranu východní hranice NATO a podporovat polské ozbrojené síly při ochraně vzdušného prostoru. Česká republika vyslala vrtulníkovou jednotku v září 2025 krátce poté, co na polské území pronikly ruské bezpilotní letouny.
Na žádost polských ozbrojených sil tak čeští vojáci posílili ochranu vzdušného prostoru na východě země. Nasazení je možné na základě dohody mezi Českou republikou a Polskem a v souladu s platným mandátem Ministerstva obrany ČR.
„Přítomnost české vrtulníkové jednotky v Polsku je důležitým potvrzením alianční spolupráce a jasným signálem připravenosti České republiky aktivně se podílet na zajištění bezpečnosti aliančního území. Společně s našimi polskými spojenci přispíváme k ochraně východního křídla NATO a k posilování stability celého regionu,“ uvedl k působení českých vrtulníkářů v Polsku velitel Velitelství pro operace Armády České republiky generálporučík Václav Vlček.
Rotaci, která u našich sousedů působila od září, v prosinci vystřídali jejich kolegové. Ti nyní tvoří již čtvrté úkolové uskupení. O jejich dalším pokračování rozhodne vývoj bezpečnostní situace a jednání vlád obou zemí.
