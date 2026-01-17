Armáda ČR: Čeští vrtulníkáři budou v Polsku i letos

18.01.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V Polsku nadále působí úkolové uskupení Armády ČR, složené převážně z vojáků 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

Armáda ČR: Čeští vrtulníkáři budou v Polsku i letos
Foto: Armáda ČR
Popisek: Armáda ČR, logo.

Úkolem tzv. Heli Unit je posílit obranu východní hranice NATO a podporovat polské ozbrojené síly při ochraně vzdušného prostoru. Česká republika vyslala vrtulníkovou jednotku v září 2025 krátce poté, co na polské území pronikly ruské bezpilotní letouny.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 17735 lidí

Na žádost polských ozbrojených sil tak čeští vojáci posílili ochranu vzdušného prostoru na východě země. Nasazení je možné na základě dohody mezi Českou republikou a Polskem a v souladu s platným mandátem Ministerstva obrany ČR.

„Přítomnost české vrtulníkové jednotky v Polsku je důležitým potvrzením alianční spolupráce a jasným signálem připravenosti České republiky aktivně se podílet na zajištění bezpečnosti aliančního území. Společně s našimi polskými spojenci přispíváme k ochraně východního křídla NATO a k posilování stability celého regionu,“ uvedl k působení českých vrtulníkářů v Polsku velitel Velitelství pro operace Armády České republiky generálporučík Václav Vlček.

Rotaci, která u našich sousedů působila od září, v prosinci vystřídali jejich kolegové. Ti nyní tvoří již čtvrté úkolové uskupení. O jejich dalším pokračování rozhodne vývoj bezpečnostní situace a jednání vlád obou zemí.

Psali jsme:

Armáda ČR: Do Lotyšska se po dvou letech vrací čeští ženisté
Armáda ČR: V Kosovu se vystřídaly jednotky českých vojenských policistů
Armáda ČR: České zvyky a tradice v mezinárodním prostředí zahraničních operací
Armáda ČR: Čáslavští stíhači už Gripeny natankují i při nočních letech

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Polsko , Armáda ČR , TZ

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co přesně sledujete tou žalobou na prezidenta?

A nebylo by spíš na místě podat kompetenční žalobu? Tu podle všeho nechcete podat, aby se neodváděla pozornost od práce vlády a pak podáte jinou žalobu. Já tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit? Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když rozchod přijde jako rána z čistého nebeKdyž rozchod přijde jako rána z čistého nebe Pro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě surovinyPro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě suroviny

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Armáda ČR: Čeští vrtulníkáři budou v Polsku i letos

11:27 Armáda ČR: Čeští vrtulníkáři budou v Polsku i letos

V Polsku nadále působí úkolové uskupení Armády ČR, složené převážně z vojáků 22. základny vrtulníkov…