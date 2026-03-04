Premiér Babiš: Neuvěřitelně skandální chování firmy Ryanair

Takže dobré ráno, dámy a pánové, hlavně vážení spoluobčané. Chci využít tuhle možnost a informovat vás ohledně těch letů nebo toho, co se děje. Mimochodem pan bývalý premiér Fiala mi včera večer psal, že se na něj obrátili lidi. Ta situace v Ománu je následovná - a musím říct, že neuvěřitelně skandální chování firmy Ryanair. Ti lidé, kteří se vrátili včera repatriačním letem, kterých bylo 40, tak si představte, že v sobotu byli na letišti, měli letět s Ryanairem, Ryanair to zrušil a vykašlali se na ně. A teďka tvrdí, že 7. 3. vlastně je vezmou. Tak bych chtěl vyzvat pana O´Learyho - nebo jak se jmenuje ten majitel Ryanairu - chápu, že rád vydělává, ale ať tam pošle ta letadla. My jsme na základě toho včera se domluvili se Smartwings a pronajali jsme letadlo pro 189 lidí, které čeká k odletu. Já jsem mluvil s paní velvyslankyní a čekáme na slot, tak doufám, že ho dostaneme do dvou hodin. Včera mimochodem v tom letadle byla jedna paní, která skončila v nemocnici. Je to tak, ano? Protože lidi nemají ani léky, takže čekáme na to. A 189 lidí z Ammánu můžeme naložit na sedmtřisedmičku MAX. A doufejme, že paní velvyslankyně to zařídí. Zároveň je tam repatriační let ze Slovenska, kde myslím paní velvyslankyně dává asi deset nebo patnáct našich spoluobčanů. Ta naše letadla - teďka to jen velký Airbus - pojede do Egypta, naloží lidi, vrátí se, pojede zase do Maskatu, ale samozřejmě to jsou malé kapacity.
Hlavní problém, který je, a nám se hromadí strašně moc lidí v Dubaji a na ně teďka mluvím, protože minimálně 50 lidí v Dubaji nás žádá, aby se dostali do Smartwingsu, který už dnes je vyprodaný, a jde o sloty. Takže já chci a určitě uděláme všechno diplomatickou cestou, aby nám Emiráty daly sloty na Smartwings, protože máme slot na jedno letadlo. Včera letělo letadlo Emirates z Dubaje do Londýna, letělo do Rijádu, ráno letěl Fly Dubaj do Milána. My potřebujeme sloty, potřebujeme sloty pro Smartwings. A zároveň jsem mluvil se zástupcem Emirates a znovu je vyzývám: máte tady dvě třistaosmdesátky na letišti v Praze, tak je pošlete tam. To taky lobbujeme, ale pošlete je jenom pro lidi, kteří jsou v Dubaji. Žádný tranzit, jo, tranzit má smůlu, musí počkat. Moje žena je taky na Maledivách. Poletí na Srí Lanku, potom do Singapuru a možná někdy přistane, možná desátého, měla, lidi, pátého. (Smích z pravé strany sálu).
No, tak se smějte, to je jedno, jo. Dělám toho dispečera. Vždyť jste to chtěli, chtěli jste mít informace. Ne? Říkáte, že vláda nekomunikuje. Tak jak komunikuju na lidi, aby věděli, protože to není sranda pro ty lidi.
Takže znovu opakuju - Ryanair, jo, doufám, že mě uslyší, který se chlubí, jak je skvělý, tak to srdíčko, pane majiteli, pošlete do Jordánska lety, protože vy jste to zrušili. Za druhé Emirates - pošlete ta letadla a my uděláme všechno, abychom dostali ty sloty.
Zároveň pan ministr zahraničních věcí Macinka řeší v Saúdské Arábii naše turisty, kteří jsou zaseklí. Ano, my děláme nadstandard a já jsem strašně rád a děkuju naší armádě, protože stejně jak v Afghánistánu byla naše armáda při evakuaci, je nejlepší, tak tady taky dělají maximum. Chtěl bych říct těm, kteří nás kritizují, že jestli to není nebezpečné. Prosím vás, Smartwings a naše armáda ví, co dělá. To nejsme my, kdo je nutí někde létat a vystavit lidi nějakému nebezpečí. Ne, jsou to oni a my jim za to strašně moc děkujeme. A teďka jde o to, aby se naši lidi dostali co nejdřív domů. Takže já jsem považoval za potřebné. A celé toto vystoupení je určené pro naše lidi na Blízkém východě. My samozřejmě se snažíme i diplomatickou cestou přes našeho velvyslance v Abú Dhabí a další kontakty získat samozřejmě nové sloty, protože Smartwings, kdyby měl sloty, tak pošle i sedm letadel do Dubaje, hned, není problém.
Ano a potřebujeme Emirates a tyhle věci, takže jen informuju. Když jste si někteří stěžovali, že jsme zrušili tu komunikační kartu pana Foltýna, tak teďka to děláme za něj a rádi. Takže doufejme, že to dopadne dobře a samozřejmě všichni vědí, že se na nás můžou nadále obracet. Děkuju za možnost tady vystoupit. (Potlesk v sále.)
Ing. Andrej Babiš
