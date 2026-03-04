Fandové prezidenta se snaží otočit příběh s Macinkou. Nedaří se

Na sociálních sítích stále doznívají reakce na moment, který se odehrál při včerejším projevu prezidenta Petra Pavla v Poslanecké sněmovně. Pozornost kamer upoutal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě), který si během vystoupení hlavy státu v lavici listoval starým vydáním komunistického deníku Rudé právo. Podle interpretace některých médií tím pravděpodobně narážel na prezidentovu minulost před rokem 1989, kdy byl Petr Pavel členem Komunistické strany Československa.
Někteří zastánci prezidenta Petra Pavla se nyní snaží situaci obrátit proti vládě. Petros Michopulos z podcastu Kecy a politika sdílel na sociální síti komentář, v němž tvrdí, že Petr Macinka si četl Rudé právo, protože „sedí ve vládě se dvěma agenty StB, jedním příslušníkem pohotovostního pluku VB, jedním uchazečem o práci u vojenské rozvědky a členem KSČ a s dalšími několika členy KSČ“.
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Anketa
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Jeho komentář však na sociálních sítích vyvolal pobavené reakce. Reagovala na něj například novinářka Angelika Bazalová. Ta předně v jednom z příspěvků poznamenala, že Macinkobo gesto s Rudým právem v ní vyvolalo vzpomínku na dobu před rokem 1989. „Macinka mi připomněl dobu minulou nejen tím Rudým právem, ale připomněl mi ten pocit, jak jsme se jim tenkrát smáli, takovéto spiklenectví, co nás tehdy spojovalo,“ napsala.
Následně komentář Petrose Michopulose zhodnotila s tím, že jde o marnou snahu situaci obrátit. „Marná snaha o spin, to se nepovede. Svazáci se seběhli na damage control,“ napsala. Podle ní se z kritiky Andreje Babiše stalo téměř společenské klišé, které je v některých kruzích považováno za samozřejmost. „Jenomže Bureš… to je už nuda. Kopnout si do Babiše se stalo doslova požadavkem pro průnik do lepších kruhů. Je to součást přihlášky mezi lepší lidi. Asi jako účast v prvomájovém průvodu. Bylo to tak masivně vyžadováno, že to vyvolalo opačný efekt.“
Bazalová se zároveň pozastavila nad tím, že naopak kritika prezidenta Petra Pavla coby bývalého rozvědčíka, je v některých kruzích označována za příliš troufalou. „Naopak kritizovat rozvědčíka? Óóó… jaká troufalost. Lepší lidé se za ním sesíkovali a stojí za ním pevně jako hráz… Takže je to stejná zábava jako vyprávět si vtipy o Milošovi Jakešovi,“ konstatovala novinářka s tím, že někteří chovají k prezidentovi až „nábožnou účtu“. „A když pak utíráte slzičky a vzlykáte, že přece Bureš je taky agent, tak se chechtáme ještě víc,“ dodala.
Celou situaci proto přirovnala k určité formě společenské zábavy, kterou si podle ní lidé dokážou najít i v napjatých politických debatách. „A proto je to taková prča. Je to zábava, kterou si našli ti dole, když je ti nahoře vyobcovali z lepších kruhů. Oni si lidi vždycky svoji zábavu najdou a nakonec se většinou smějí naposled, takže se smějí nejlíp.“
Pod příspěvkem Angeliky Bazalové se následně rozvinula živá diskuse a ozval se i publicista Tomáš Etzler, kterého se její slova dotkla: „Už se to povedlo, pomatená bambulo,“ uvedl krátce na adresu novinářky, zřejmě v narážce na to, že se podle něj podařilo obrátit pozornost od Macinkova gesta proti vládě.
Bazalová mu však odpověděla s nadsázkou. „Copak se vám povedlo, Tome, otevřít novou láhev?“ odepsala mu. Někteří uživatelé jí pobaveně přitakávali a naráželi přitom na Etzlerovy problémy s alkoholem.
Do diskuse se zapojil také Jan Zahradil, expert Motoristů na zahraniční politiku a někdejší europoslanec, který reagoval na debatu kolem prezidenta Petra Pavla. Ve svém komentáři poznamenal, cituji: „Čím víc se ten nešťastník snaží zbavit nálepky opozičního lídra, tím víc se kolem něj opozice a její hlásné trouby od Petra Honzejka po Petrose Michopulose ovíjejí jako nějaké cizopasné rostliny,“ napsal pobaveně.
Angelika Bazalová pak Zahradilovu metaforu ještě rozvedla a zároveň ji s nadsázkou upravila. „Já bych neřekla, že jsou to cizopasné rostliny, spíš takoví gaučoví psíci. On na ně už řve ‚huš, huš‘ a oni se furt lísají a vrtí těmi ocásky,“ připojila další přirovnání.
Na okraj se Bazalová dotkla také přestřelky mezi vládou a opozicí kvůli postupu české diplomacie po událostech v Íránu. Opozice kabinetu vyčítala, že vláda začala situaci řešit až s odstupem zhruba dvou dnů, kdy se začala řešit evakuace českých občanů.
Ostře se vymezila například europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), která napsala: „Tohle je neskutečná ostuda Babišovy vlády. Ministr nemá čas jít na tiskovou konferenci MZV a čelit dotazům, proč stále stovky občanů čekají na evakuaci a proč se nedá dovolat na infolinky. Místo toho jde ministr tlachat ke Xaverovi,“ uvedla a Babišovi s pravopisnou chybou doslovně vzkázala: „Kdyby jste ho měl jako manažera v Agrofertu, dávno jste ho už vyhodil“
Novinářka Bazalová na její výrok reagovala stručně a zároveň upozornila i na pravopisnou chybu, když místo správného „kdybyste“ použila tvar „kdyby jste“. „Jak tohle mohlo vystudovat vysokou školu, je stále větší záhada,“ napsala s údivem.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.