Okamura (SPD): Zpřísníme tresty za týrání zvířat

Zpřísníme tresty za týrání zvířat, chceme zpřísnit tresty za znásilnění, připravujeme referendum, nebudeme zdražovat dálniční známky, zavedeme slevy na jízdné pro studenty a důchodce, zahájíme výstavbu více než 100 km dálnic, silnic, obchvatů a železničních tratí, zavedeme kontrolu hospodaření ČT Nejvyšším kontrolním úřadem, státní rozpočet, odmítáme nařízení Green Dealu která zdraží život občanům, prosazujeme zrušení zákazu aut se spalovacími motory.
Tomio Okamura
