Okamura (SPD): Zpřísníme tresty za týrání zvířat

04.03.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k trestům za týrání zvířat.

Okamura (SPD): Zpřísníme tresty za týrání zvířat
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Zpřísníme tresty za týrání zvířat, chceme zpřísnit tresty za znásilnění, připravujeme referendum, nebudeme zdražovat dálniční známky, zavedeme slevy na jízdné pro studenty a důchodce, zahájíme výstavbu více než 100 km dálnic, silnic, obchvatů a železničních tratí, zavedeme kontrolu hospodaření ČT Nejvyšším kontrolním úřadem, státní rozpočet, odmítáme nařízení Green Dealu která zdraží život občanům, prosazujeme zrušení zákazu aut se spalovacími motory.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
