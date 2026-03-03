SÚRAO: Konference RadWaste 2026

Jak se bezpečně nakládá s radioaktivními odpady? Jak postupuje příprava hlubinného úložiště a jaké výzvy přináší budoucí ukládání odpadu z nových jaderných zdrojů?
Právě těmto otázkám se věnovala konference RadWaste 2026, která spojila odborníky z výzkumu, průmyslu i státní správy. Cílem setkání bylo sdílet zkušenosti, představit aktuální projekty a diskutovat o tom, jak zajistit bezpečné a dlouhodobě udržitelné ukládání radioaktivních odpadů – dnes i v budoucnosti.
Úvodního slova se ujal ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Lukáš Vondrovic, který zdůraznil význam odborné spolupráce a transparentní komunikace s veřejností.
Prezentaci zaměřenou na přípravu hlubinného úložiště přednesla Markéta Dohnálková. O provozu úložišť radioaktivních odpadů v České republice hovořila Martina Máčelová, členka přípravného výboru RadWaste a odborná garantka konference.
Hlavní témata konference
- nakládání s nízko a středně aktivními odpady
- příprava hlubinného úložiště
- nové jaderné zdroje a malé modulární reaktory (SMR)
- bezpečnost a ochrana životního prostředí
Diskuze potvrdily, že bezpečné nakládání s radioaktivními odpady je dlouhodobý a systematický proces, který vyžaduje propojení vědeckého výzkumu, technických inovací i odpovědného přístupu státu.
Správa úložišť radioaktivních odpadů nad konferencí převzala záštitu.
