Hřib (Piráti): Milej zlatej pane Ševčíku, zkuste se seznámit s reálnými daty

Vážené poslankyně, vážení poslanci, já mám déjà vu, protože to je fakt neuvěřitelné. My se vracíme skutečně do doby covidu, do doby toho klasického babišovského chaosu. Já jsem se úplně teďka vrátil do té doby, kdy jsem měl tu čest stát tady v čele našeho hlavního města a tohle přesně, tohle přesně my jsme sledovali v televizi každý den. To je naprosto neuvěřitelné. Pane premiére, vy nemáte dělat žádného dispečera a v momentě, kdy chcete mluvit k lidem, našim obyvatelům v Dubaji, tak k tomu máte systém Drozd, kterým máte poslat tu zprávu nebo máte udělat tiskovou konferenci, na kterou ve skutečnosti dorazí pan ministr zahraničí, nebude místo sebe posílat tiskového mluvčího a nebude místo toho chodit kamsi vykládat o nějakých kradených párcích. To je to, co vy máte dělat. Vy jste vůbec nepochopil, co je vaše role.
Pokud chcete nějak komunikovat nějaká klíčová témata, tak na to máte ten Stratcom. Jo, vlastně nemáte, protože vy jste ho zrušili. A když mluvíte o slotech, tak prosím vás pěkně, vy byste měl, pokud chcete tady mluvit o něčem takovémto, tak to máte zařadit na program. A normálně k tomu udělejme bod tak, jak jsme to navrhovali včera, kde jste řekli, že zase o tom nechcete bavit, hlasovali jste proti tomu, nebo jste se zdrželi. A kvůli tomu se tady o tom teďka nebavíme. A vy tady vyrazíte s tím, no, tak přece jenom se o tom budeme bavit. Co to je tohle? Když jsme chtěli informovat zastupitele třeba na pražském magistrátu o tom, co se děje v průběhu covidu, jako že tam byla shoda na těch základních strategických věcech tehdy napříč politickým spektrem, tak jsme vždycky zařadili bod a informovali jsme. Anebo když jsme se chtěli bavit s opozicí, tak jsme svolávali speciální schůzky každý týden. Ale co tohle je?
A ještě to vaše pokrytectví - děkuji armádě. Prosím vás pěkně, vy tady nesete rozpočet, kde armádu odrbete o 21 miliard a vy máte tu drzost tady říkat, jak strašně děkujete armádě, která to všechno dělá správně? No, tak hergot, tak investujte do naší obranyschopnosti, ať se nezastaví ty modernizační projekty, tak, jak to píše pan ministr Zůna v kapitolním sešitě, že ty modernizační projekty se budou odkládat a zdržovat a nakonec ten vnitřní dluh naroste tak, že to zaplatíme samozřejmě mnohem dráž. Já nevycházím z úžasu, co vy tady předvádíte. To je skutečně neuvěřitelné. Takže prosím pěkně, pane ministře, začněte a pane premiére, začněte laskavě konečně využívat nástroje, které máte na ministerstvu, jako je například systém DROZD, jako například jsou infolinky Ministerstva zahraničí, ať se tam neozývá to - jste-li v ohrožení života, tak stiskněte jedničku - a začněte normálně s těmi lidmi komunikovat.
Já tady koukám na Facebook, na Facebook honorárního konzula v Ománu. To je prosím pěkně ta země, která je hned vedle té Dubaje, hned vedle těch Emirátů, kam se ti lidi potřebují přepravit, aby od tamtud mohli odletět. A prosím pěkně, oficiální komunikace - a teď se nezlobím na pana konzula, honorárního konzula, protože ten za to samozřejmě vyloženě nemůže. A on tady i přímo říká, že to je prostě oficiální komunikace, kterou on dostal. Ale ta zpráva, kterou on dává na Facebook, je o tom - Vážení čeští spoluobčané, mezi 22. a 23. hodinou místního času dnes přistane v Maskatu český vládní speciál pro repatriované turisty. Doporučuji být na mezinárodním letišti co nejdříve, počet míst je omezen - co to sakra je? Tady má být nějaký seznam, který vytvoří to velvyslanectví, vytvoří to na lince Ministerstva zahraničí, pokud už, a nemá to být tak, že premiér se tváří, že dělá nějakého dispečera a vysílá vzkazy nějakým leteckým společnostem.
Tak vezměte telefon a zavolejte tam, pane ministře. To je fakt neuvěřitelný. A jak je možný, že oficiální komunikace je o tom - Vážení spoluobčané, buďte na letišti v předstihu. Šmarja. Tam jsou lidi s dětma méně než jednoho roku věku. Teď si představte, že oni tam opravdu pojedou a budou teďka čekat, jestli se vůbec dostanou do letadla, protože tohle není o garanci toho, že v tom letadle bude pro ně místo. To je úplně neuvěřitelné, co vy tady předvádíte. Tak se seberte, pane premiére, buďte tak laskav, najděte na to nějaké lidi, kteří vám s tím pomůžou. My vám rádi pomůžeme taky. Ty zkušenosti tady jsou, jak jste podělali ten covid. A prosím pěkně, začněte konečně něco dělat, protože ti lidi mají vážný problém. Ať pan ministr Macinka, který už utekl, přestane vyprávět, jako že vtipy na tiskové konferenci, jak lidi na to budou vzpomínat ještě jako na parádní dobrodružství - jak viděli, jak kolem nich lítají rakety a drony a jiný vražedný zařízení. To je fakt neuvěřitelný. Hergot, tam jsou rodiny s dětmi. Nejsou jenom na dovolené, jsou tam třeba kvůli nějakým sportovním událostem, hergot. A začněte něco dělat pro naše lidi, buďte tak hodní. (Poslanec Ševčík hovoří mimo mikrofon poblíž pultíku.)
Co to melete o pražské dopravě tady? Dneska bavíme o rozpočtu.
Místopředseda PSP Patrik Nacher: Pane předsedo, za prvé na sebe nepokřikujte a já poprosím - výrazy, melete a tohleto, aby se tady nepoužívaly. Děkuju.
Poslanec Zdeněk Hřib: Prosím vás pěkně, pane předsedající, buďte tak laskav a zjednejte klid v sále. Není možné, aby tady mi někdo vstupoval do projevu, to teda za prvé. Za druhé - tady se dneska máme bavit o rozpočtu. Nechápu, jak je možný, že tady vystoupí premiér a začne mluvit o něčem úplně jiném. A ještě tady někdo pokřikuje ohledně pražské dopravy. Milej zlatej, jménem pana předsedajícího, pane profesore Ševčíku, zkuste se seznámit s reálnými daty. Praha je na špičce, světové špičce, v MHD. A co se týče silniční dopravy, tak tam jsme před Vídní podle normálně běžných mezinárodních žebříčků. Podívejte se na TomTomTraffic Index - to je mezinárodní srovnání. Jsme na evropském průměru. A ano, těch oprav je hodně, rekonstrukcí silnic. A je to proto, že ti před námi neopravovali, takže tam je velký vnitřní dluh. A vůbec nechápu, co to sem taháte. Dneska se máme bavit o rozpočtu a já bych byl proto rád, aby z toho tady pan premiér nedělal cirkus, protože tohle naprosto neuvěřitelné.
Takže abychom se vrátili zpátky k rozpočtu. Poté, co Ministerstvo zahraničí začne dělat konečně svoji práci. Tak.
Máme tady ten rozpočet.
Místopředseda PSP Patrik Nacher: Pardon, já jenom, teď jsme v bodě pořad schůze, rozpočet ještě není otevřen
Poslanec Zdeněk Hřib: Dobře, tak s ohledem na to, že tady máme pořad schůze, tak já bych navrhl nový bodíček, protože přece jenom to tak vypadá, že pan premiér si chce přece jenom povídat o té situaci na Blízkém východě, zejména o tom, jak nezvládají pomoc našim občanům, našim obyvatelům, kteří uvízli v těch zemích, kterých se to tam teďka týká. Tak já bych mu rád dal příležitost, aby to mohl tedy začít reálně vysvětlovat, abychom se mohli my všichni tady začít ptát, aby to nebylo jenom o těch přednostních právech, a chtěl bych tedy navrhnout, abychom zařadili nový bod. Systematická pomoc turistům v oblastech postižených konfliktem. Nemusíme se bavit jenom o tom Blízkém východě, protože víme, že ta situace ve světě je nestabilní, může se to stávat i na jiných místech světa do budoucna, prostě žijeme v nejisté době a je zcela zjevné, že to je systémový problém, který potřebujeme začít řešit. Takže navrhuji tento bod: Systematická pomoc turistům v oblastech postižených konfliktem jako bod, který bychom mohli zařadit hned na dnešek jako první dnešní bod. Když si o tom chce tedy pan premiér povídat, tak si o tom pojďme povídat. Jo? Děkuji.
