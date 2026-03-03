ÚOHS povolil změnu vlastníka auditorské firmy Grant Thornton

Pacioli Topco je účelovou akviziční společností kontrolovanou fondem Eighth Cinven Fund z Velké Británie. Společnosti kontrolované fondem jsou celosvětově aktivní v řadě podnikatelských oblastí, např. v oblastech poskytování auditorských a jiných ověřovacích služeb, účetních služeb, daňového poradenství a daňové compliance.
Společnost Grant Thornton CR je před uskutečněním posuzovaného spojení výlučně kontrolována společností Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., do které spadá i řada dalších firem, které se zabývají poskytováním účetních služeb, daňového poradenství a compliance, corporate finance a transakčním poradenstvím a řadou dalších služeb.
ÚOHS případ povolil v rámci zjednodušeného řízení. Spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.
