ÚOHS povolil změnu vlastníka auditorské firmy Grant Thornton

04.03.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil spojení soutěžitelů, na jehož základě se může společnost Pacioli Topco (Jersey) Limited stát novým vlastníkem české pobočky auditorské firmy Grant Thornton Czech Republic s.r.o. Spojení firem nevzbuzuje podstatné obavy z narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné.

Pacioli Topco je účelovou akviziční společností kontrolovanou fondem Eighth Cinven Fund z Velké Británie. Společnosti kontrolované fondem jsou celosvětově aktivní v řadě podnikatelských oblastí, např. v oblastech poskytování auditorských a jiných ověřovacích služeb, účetních služeb, daňového poradenství a daňové compliance.

Společnost Grant Thornton CR je před uskutečněním posuzovaného spojení výlučně kontrolována společností Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., do které spadá i řada dalších firem, které se zabývají poskytováním účetních služeb, daňového poradenství a compliance, corporate finance a transakčním poradenstvím a řadou dalších služeb.

ÚOHS případ povolil v rámci zjednodušeného řízení. Spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.

