Merz: Nepřijmeme dohodu, kterou USA vyjednají s Ruskem

Friedrich Merz, německý kancléř, prý sdělil Donaldu Trumpovi, že mírová dohoda o Ukrajině, domluvená bez EU, nebude fungovat. „Nejsme připraveni přijmout dohodu, která bude vyjednaná bez nás,“ řekl. Ukrajinci se mezitím chystají na další válečnou zimu. Kyjev dostal od prezidenta Zelenského vynadáno. Ve stejné době kolují po sociálních sítích fotografie a videa z Mykolajivu, kde Rusové zasáhli vlak. Padla vulgární slova vůči 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi.
Německý kancléř Friedrich Merz po úterním setkání s Donaldem Trumpem prohlásil, že naléhal na 47. prezidenta USA, aby vyvinul tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli válce na Ukrajině.
„Rusko zde hraje o čas, a tím jedná i proti vůli amerického prezidenta. V dnešních rozhovorech jsem vyzval ke zvýšení tlaku na Moskvu,“ řekl novinářům. Citovala ho agentura Reuters. Trumpovi prý také sdělil, že o míru sice jednají Rusové, Američané a Ukrajinci, ale mír dojednaný bez EU nebude stabilní. „Nejsme připraveni přijmout dohodu, která bude vyjednaná bez nás,“ sdělil jasně německý kancléř americkému prezidentovi.
Ukrajinci se mezitím chystají na další válečnou zimu. Kyjev dostal od prezidenta Zelenského vynadáno.
„Dnes jsem předsedal zasedání Rady národní bezpečnosti a obrany – zvláštního zasedání, kterého se zúčastnili nejen úředníci ústřední vlády, policie a armáda, ale i zástupci regionů. Přítomny byly všechny naše regiony a největší města. Pro každý z nich byl připraven specifický plán na příští zimu – zahrnující energetiku, kritickou infrastrukturu a logistiku. Kyjev byl bohužel jedinou výjimkou – hlavní město se ukázalo jako nepřipravené. Ale i tuto výzvu zvládneme. Ve skutečnosti pro všechny regiony nyní existuje jeden společný úkol pro příští zimu,“ sdělil v úterý večer v projevu ke spoluobčanům prezident.
Některá ukrajinská města podle Zelenského zvládla končící zimu dobře. Jiná ne. „Jiná, jak jsme viděli, zcela selhala,“ nechal se slyšet Zelenskyj s tím, že i ten, kdo selhal, se může pro příští zimu poučit a zajistit si záložní zdroje energie, lepší obranu klíčových míst, a tak podobně.
Posléze dodal, že současná válka v Íránu jasně ukázala, jak důležitou roli hrají drony. Zdůraznil, že Ukrajinci teď mají s dronovou válkou největší zkušenosti a mohou je v případě potřeby předat.
„Je jasné, proč je na Ukrajinu směřováno tolik žádostí. Jakákoli taková spolupráce zaměřená na ochranu našich partnerů však může probíhat pouze bez snížení našich vlastních obranných schopností zde na Ukrajině. Ruská válka proti Ukrajině pokračuje, ruské údery pokračují a ochrana ukrajinských životů zůstává naší první prioritou. Děkujeme všem, kteří stojí při Ukrajině!“ zdůraznil Zelenskyj.
Ve stejné době kolují po sociálních sítích fotografie a videa z Mykolajivu, kde prý Rusové zasáhli vlak. Padla vulgární slova vůči 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. „Špinaví ruští divoši právě zaútočili na osobní vlak v Mykolajivu na jihu Ukrajiny. Masová vražda v době, kdy Trump Putinovi za peníze líže koule,“ konstatoval Američan žijící na Ukrajině, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Jay in Kyiv.
Filthy Russian savages have just attacked a passenger train in Ukraine's southern city Mykolaiv.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
