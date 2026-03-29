Armáda ČR: Čeští vrtulníkáři na nových strojích H-1 už v Polsku plní operační úkol

29.03.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Další jednotka Armády ČR „Heli Unit“ převzala v Polsku plnění operačního úkolu, nově bude střežit východní křídlo NATO s víceúčelovými vrtulníky UH-1Y Venom.

Armáda ČR: Čeští vrtulníkáři na nových strojích H-1 už v Polsku plní operační úkol
Podle velitele Velitelství pro operace AČR generálporučíka Václava Vlčka nové stroje významně zvyšují schopnost plnit úkoly efektivně a bezpečně na úrovni nejvyspělejších armád NATO. „Nasazení v zahraniční operaci je pro nás významným milníkem, protože poprvé působíme s novými víceúčelovými vrtulníky UH-1Y Venom v reálném operačním prostředí. Tato mise nám umožňuje plně využít jejich schopnosti při plnění úkolů ochrany vzdušného prostoru a zároveň dále rozvíjet naše postupy v úzké spolupráci se spojenci,“ doplnil velitel jednotky major V. Š.

Jádro jednotky, která čítá přibližně 100 lidí, tvoří převážně vojáci 22. základny vrtulníkového letectva z Náměště nad Oslavou. Její součástí jsou nejen piloti, ale i specialisté inženýrsko-letecké služby, logistiky a dalších odborností. Vojáci budou na místě přibližně tři měsíce, poté je vystřídá další skupina.

Nasazení českých vrtulníkářů je reakcí na zhoršenou bezpečnostní situaci v regionu a předchozí narušení vzdušného prostoru Polska ruskými bezpilotními prostředky. Česká vrtulníková jednotka je během nasazení začleněna do integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS).

Za nasazení českých vojáků v zahraničních operacích zodpovídá Velitelství pro operace AČR

Vyslání jednotky do zahraniční operace je dlouhodobý proces, který kombinuje politické rozhodnutí státu, alianční závazky a vojenskou připravenost jednotky. Operační velitelství propojuje všechny tyto aspekty a koordinuje a řídí nasazení jednotek Armády ČR v konkrétních operacích. Je hlavním styčným bodem mezi AČR a aliančními strukturami (zejména NATO).

Podle generálporučíka Václava Vlčka je nasazení vrtulníků UH-1Y Venom v zahraniční operaci přirozeným krokem v modernizaci schopností armády. „Přináší to komplexní posun v oblasti výcviku, interoperability a integrace do systémů velení a řízení NATO. Získáváme tak cenné zkušenosti s reálným nasazením nové techniky, což je oboustranně přínosné. Sjednocení postupů se spojenci zvýší schopnost jednotky působit v rámci společných operací v podmínkách moderního bojiště a aktivně se podílet na kolektivní obraně,“ uvedl Vlček.

Návrh na působení sil MO v zahr. operacích do roku 2026 najdete ZDE.

Psali jsme:

Armáda ČR: Logistické jednotky mají nové cisterny na pohonné hmoty
Armáda ČR: Mise v Iráku pokračuje v omezeném režimu
Armáda ČR: Češi v USA vynikli ve střelbě ze zbraní, které doma nepoužívají
Armáda ČR i letos nabídne na Comic Con Prague 2026 unikátní zážitky

Jinde na netu:

Ukončení nefunkčního vztahu je investicí do osobního růstuUkončení nefunkčního vztahu je investicí do osobního růstu Cvičení může být pro jedince s depresí účinnější než práškyCvičení může být pro jedince s depresí účinnější než prášky

Další články z rubriky

Armáda ČR: Čeští vrtulníkáři na nových strojích H-1 už v Polsku plní operační úkol

22:08 Armáda ČR: Čeští vrtulníkáři na nových strojích H-1 už v Polsku plní operační úkol

Další jednotka Armády ČR „Heli Unit“ převzala v Polsku plnění operačního úkolu, nově bude střežit vý…