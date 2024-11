Armáda ČR: Do Vyškova nastoupili noví rekruti, náborové cíle rok od roku rostou

Tento nástupní termín byl letos už šestý a uzavřel sezonu kurzů základní přípravy. „Letos i loni přibylo více nových vojáků z povolání než v předchozích letech,“ vypočítává podplukovnice Michala Trněná, zástupkyně náčelnice odboru doplňování personálu Agentury personalistiky AČR.

Rekrutační cíl, stanovený Ministerstvem obrany, se letos podařilo naplnit na 80 procent. Tyto cíle ovšem rok od roku rostou a nikdy za posledních deset let nebyly vyšší, než jsou teď. Jestliže letos i loni byl záměr přijmout shodně 2200 profesionálních vojáků, tak například v roce 2014 to byla pouhá čtvrtina.

Samostatnou kapitolou je rekrutace vojáků do aktivní zálohy. Ten byl pro letošek stanoven na 1 150 vojáků a na konci října byl splněn na 60 procent. „Tato statistika ještě není konečná – rekrutace aktivních záložáků totiž probíhá jinak než u vojáků z povolání a bude pokračovat až do konce roku,“ připomněla podplukovnice Trněná.

Náboru má pomoci řada novinek

Anketa Budou volby v USA férové? Budou 2% Nebudou 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2255 lidí

Nejen armáda, ale silové resorty obecně, mají dlouhodobý problém splnit náborové cíle. Problémem je konkurenceschopnost na trhu práce, nepříznivý demografický vývoj, ale i zdravotní stav. „Lékařská prohlídka je důležitým sítem. Zhruba 45 procent uchazečů doposud naráželo na přísná zdravotní kritéria,“ upozornila Trněná. To by se teď mělo částečně změnit s nově přijatou zdravotní vyhláškou, která zmírnila zdravotní podmínky pro vstup do armády. Nastoupit do služby tak bude moci více lidí. Nově budou mít šanci třeba i zájemci s lehkým pohybovým omezením (spojeným například s výměnou obou kyčelních kloubů) nebo s lehkými zdravotními problémy (např. astma, pokud je léčeno kombinovanou terapií a jeho příznaky jsou mírné).

Další novinkou, která má usnadnit nábor, je výrazné omezení administrativy spojené s rekrutačním procesem. Změna předpisů nově umožnila, že velkou část nezbytné dokumentace budou armádě muset dodat pouze ti, kdo k ní skutečně nastoupí. A to až v úplném závěru přijímacího procesu, kdy už bude jasné, že splňují všechny požadavky a je pro ně k dispozici vhodná služební pozice. Jinými slovy: Nově bude armáda chtít většinu dokladů až od svých budoucích příslušníků, a ne od každého, kdo se teprve snaží získat místo.

Celý rekrutační proces se za poslední rok také významně usnadnil díky virtuálnímu náborovému středisku doarmady.cz. Pro uživatele se tím vše zrychlilo a většinu kroků mohou udělat online z domova, aniž by museli jezdit na rekrutační pracoviště v krajských městech. Virtuální náborové středisko se dále vylepšuje a je postupně integrováno do resortních i mimoresortních informačních systémů.

Získat mladé, udržet zkušené

Demografický vývoj společnosti má vliv na to, že armáda stárne. Průměrný věk vojáka alianční země v Evropě je okolo 38 let, v případě Armády České republiky je to něco málo přes 36 let. Tento trend se resort snaží utlumit pomocí projektů zaměřených na nábor mladých.

Speciálně pro studenty středních škol byl letos v létě spuštěn pilotní projekt prázdninového dobrovolného vojenského cvičení. Úspěšně jím prošlo přes sto středoškoláků, kteří v závěru složili vojenskou přísahu. Projekt bude ve větší míře pokračovat v příštím roce. Rovněž na středoškoláky a učně pak cílí i stipendijní program Ministerstva obrany. Zájemci splňující stanovené podmínky mají možnost podepsat pří studiu smlouvu, která jim zajistí pravidelné měsíční stipendium. Oni se naopak zavazují, že poté odslouží u vybraného útvaru dvojnásobek doby, po kterou stipendium pobírali.

Stejně důležité, jako nabírat nové vojáky, je i omezit odchody těch stávajících. Vyšší věk je u nich totiž většinou vyvážen cennými zkušenostmi. V současné době je nejčastějším důvodem (55 %) k odchodu uplynutí služebního závazku. „Udržitelnost personálu je pro nás velice důležitá, proto plánujeme změny i v oblasti benefitů, kdy se zaměříme na zkvalitnění života personálu, a to jak v oblasti ubytování, tak i volnočasových aktivit. Důležité je také sladit pracovní život s tím osobním, proto bychom rádi některé benefity rozšířili i na rodinné příslušníky,“ informuje Trněná. Těm, kteří se nakonec přece jen rozhodnou ze služby odejít, se armáda snaží usnadnit přechod na civilní trh práce například širší nabídkou rekvalifikačních kurzů.