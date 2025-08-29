Armáda ČR: Nábor nováčků je letos nejúspěšnější v historii

K dosažení nebývale dobrých výsledků pomohlo jak zlepšení finančních podmínek pro vojáky z povolání, tak enormní nasazení všech pracovníků Agentury personalistiky AČR, kteří mají doplňování početních stavů armády na starosti. Roli sehrálo i odstranění některých zbytečných bariér pro zájemce o službu v uniformě, což z velké části umožnila novela zákona o vojácích z povolání.
„Rekrutačním cílem je přijmout letos 2100 nových vojáků z povolání. To již máme splněno nyní,“ uvedl ředitel Agentury personalistiky AČR brigádní generál Vladimír Studený. V uvedeném počtu nových vojáků jsou jak ti, kteří už nastoupili k útvarům, tak ti, kteří právě procházejí základním výcvikem ve Vyškově nebo jím projdou do konce roku.
Náčelnice odboru doplňování personálu armádní Agentury personalistiky plukovnice Iva Bednářová připomněla, že další zájemci ještě na letošní zařazení do Vyškova čekají v nástupních termínech 15. září a 1. listopadu. „Do konce roku máme v listopadovém kurzu základní přípravy ještě 200 volných míst, která bezpečně obsadíme. Uchazečů je dostatek.“
Srovnatelný byl pouze rok 2006, kdy nastoupilo 2262 vojáků. Přes hranici dvou tisíc se ale roční nábor přehoupl jen pětkrát za celých 21 let. Například v letech 2010, 2011 a 2012 nastoupilo dohromady jen 1 935 vojenských profesionálů.
Kromě počtu nově příchozích je neméně důležitý i celkový přírůstek počtu mužů a žen v uniformě. Tedy výsledný stav po započtení těch, kteří ze služby z nejrůznějších důvodů naopak odcházejí. Zde je číslo za celý letošní rok sice zatím méně jisté než u náboru, už teď je ale zřejmé, že počet vojáků vzroste nejméně o 650. „To je nejlepší výsledek za posledních pět let. Pravděpodobně to bude ještě o něco lepší, ale to se uvidí až na konci roku,“ upozornila plukovnice Bednářová.
Pro srovnání, třeba loni se celkový počet vojáků zvýšil o 352. A hned šestkrát od roku 2005 byla roční bilance dokonce záporná, tzn. že vojáků v daném roce ubylo. Zcela jistě se na zájmu lidí o službu v armádě projevilo navýšení příjmů vojákům z povolání, kdy nejnižší příjem ihned po nástupu k útvaru činí pro vyučené 47 200 korun. Pomohlo i rozšíření náborového příspěvku pro všechny nováčky, který v praxi začíná na částce 90 tisíc korun, nebo zavedení dvou stabilizačních příspěvků namísto dřívějšího jednoho.
K lepším výsledkům náboru pomáhá armádě i nový náborový web, který se po dvou letech existence těší vysokému zájmu sledujících. Letos v únoru jeho měsíční návštěvnost poprvé překročila 100 tisíc unikátních uživatelů a v březnu se celková návštěvnost od spuštění přehoupla přes první milión. Vysoká sledovanost od té doby pokračuje.
