Češi jsou masivně okrádáni. Profesor Pirk vytáhl do boje proti tomu

Pane profesore, podílíte se na iniciativě Lékošmejdi. Jaký podíl na jejím spuštění mělo, že podvodníci zneužívají vaše jméno k prodeji jakýchsi prášků, o nichž tvrdí, že se jedná o léky, ale přitom se o žádná léčiva nejedná?
Léta letoucí již tuto věc řeším také s kriminálkou, a to už od doby, kdy se to objevilo, ale jde o nedohledatelný případ. Původně ta internetová adresa směřovala na Panenské ostrovy – takže ten web vás přesměroval do Brna, pak do Finska, a nakonec na Panenské ostrovy, z nichž nikdo nikdy neodpověděl. Nyní se tyto weby nacházejí v Rusku. Jak zjistil důstojník z kriminálky, s nímž jsem ve spojení, jde o součást nynější dezinformační a internetové války z Ruska. A do Ruska nepůjde nikdo hledat viníka, protože tam hrozí, že vám po přistání v Moskvě „najdou“ v kufru drogy, jak se již v minulosti některým lidem stalo. Takže tam bych nejel.
Říkali jsme si proto, že zkusíme ještě tuto cestu. Moji dobří známí vědí, že jsem chirurg a nikdy bych žádné potravinové doplňky anebo léky nedoporučoval, že to není moje parketa. Opatrní lidé mi pak píší maily, zdali si dané přípravky mají koupit. A ti důvěřiví mi píší, jak to mají užívat, že už si to koupili…
Od jednoho člověka, který si to koupil, jsem získal jedno balení a v SÚKL udělali jeho rozbor. Naštěstí v tom tedy není nic, co by člověku ublížilo, ale zároveň tam není vůbec nic, co by člověku pomohlo.
O jaké přípravky se vlastně jedná? Co slibují?
První přípravek Tonerin slibuje, že vám „vyčistí cévy“. Po několikaměsíčním užívání vám mělo zmizet 500 gramů vápníku z vašich cév – půl kila! Už tenhle údaj je úplný nesmysl. Tak kde by se tam vzalo půl kila vápna? A my víme, že pokud se tam objeví vápník, a to samozřejmě v těch plátech může být, tak se už z nich nikdy nedostane. Ta céva se musí vyčistit jen chirurgickou cestou. Na to prostě žádný lék neexistuje.
A další podvod spočívá v tom, že vám přijde taková větší kulatá krabička, zachrastí, vy si už říkáte: „príma“, otevřete ji a tam je těch tobolek jenom deset. A je u toho příbalový leták, že za těch 1 400 korun jde pouze o testovací dávku, a když vám to bude vyhovovat, tak si máte objednat další balení, kde už by ta krabička měla být plná.
Vy jste kvůli tomu tedy již byl ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, docházíte na policii. Podněcuje vaše iniciativa také nějaké legislativní změny nebo zásah dalších orgánů?
Problém je v tom, že potravinové doplňky nepodléhají žádné kontrole, zvlášť když chodí z Evropské unie. Že to má původ v Rusku, totiž neznamená, že to i z Ruska přijde. Ono to třeba přijde přes Rumunsko. A jakmile to jde z Evropské unie, tak to nepodléhá vůbec žádné kontrole, žádnému schválení. To si dají inzerát a může se to prodávat, protože to není lék, ale patří to pod potravinové doplňky, které kontrole nepodléhají. Takže jsme proti tomu bezmocní.
Navíc to začíná být horší než dříve, kdy šlo o reklamu. Teď ta inzerce začíná slovy: „Tragédie české medicíny. Profesor Pirk zastřelen ve svém autě.“ A pak je tam fotografie, jak sedím za volantem auta s prostřelenou hlavou. Nebo píší, že „s profesorem Pirkem vybouchlo auto“ či že jej „hodili pod vlak“ – to bylo poslední, že mě hodili pod vlak metra. Tímto to začne a pokračuje to: „Naštěstí 24 hodin před smrtí nám dal rozhovor.“ Za pomoci umělé inteligence je pak k tomu vygenerované falešné video, jak sedím na chatě a dávám rozhovor o tom, že jsou farmaceutické firmy grázlové a podvodníci, vytahají z lidí miliony korun, a že si mají koupit „můj lék“, který stojí pár korun. Takto lákají na smyšlenou tragédii v medicíně.
Je to strašné. Ale důstojník na kriminálce to komentoval s tím, že takto mají lidé poučení za 1 400 korun, kdežto ještě horší je, když skrze falešné investiční fondy přijdou o statisíce.
Víte o případech, kdy by někteří pacienti přestali věřit klasické medicíně a místo toho si kupovali tohle?
To ti lidé neříkají, že by přestávali věřit klasické medicíně, ale tyto produkty považují za něco ještě lepšího, co bude účinkovat ještě mnohem lépe.
Bohužel podobných podvodů je strašně mnoho. Moje vnučka udělala zkoušky a byla přijata na americkou univerzitu v Aténách, kde si sháněla nocleh. Tak na tu adresu zavolala a oni jí říkali, že tam noclehy jsou a že je to v pořádku a řekli jí, že jí dají telefon tří studentek, které u nich již bydlí, aby jí dosvědčily, že je to v pořádku a že nejde o podvod. Vnučka jim zavolala, načež říkala, jak to bude bezvadné a že bude mít výhled na moře. Poslala jim 11 tisíc, přiletěla do Atén a tam nic. Celé to byl podvod. I s těmi doporučujícími děvčaty, která jí tvrdila, jak je to výborné. I to ukazuje, jak mohou být umělá inteligence a internetový svět nebezpečné. Mám takovou obavu, že právě umělá inteligence bude něco podobného jako atomová energie: Na jednu stranu ohromný pomocník, který vyrábí levnou elektřinu a na druhou stranu vznikla atomová bomba.
Víte, když jsme se s Cyrilem Höschlem, dej mu Pánbůh věčnou slávu, bavili o této problematice, tak on říkal: „Víš, když neurony – což jsou buňky v mozku, propojené synapsemi, tenkými vlákny, sloužícími k tomu, aby neurony mezi sebou spolupracovaly a aby člověk mohl myslet – nepoužíváš, tak ty vlákénka ochabnou a rozpadnou se a už se znovu neobnoví. A já mám obavu, že lidé přestanou úplně používat mozek, že budou všechno zadávat umělé inteligenci, která bude čím dál chytřejší, čím dál víc bude vědět. A lidem, když to přeženou, zakrní mozek.“ A vidíte to, že dneska už skrze to lze generovat i záběry z módních přehlídek. I ty manekýnky už vůbec nejsou a jsou vytvořené umělou inteligencí.
Jaké to může mít vyústění?
Lidé se spolu čím dál méně scházejí a budou se scházet čím dál ještě méně. Dneska se nechodí na tancovačky, abyste se seznámili s děvčaty, seznamujete se po internetu. Mám obavu, že nastane doba, že si lidi budou jenom posílat sperma a že se nebudou vůbec spolu scházet, když to přeženu. V budoucnu si ta umělá inteligence může vygenerovat prezidenta, kterého nikdo nikdy neviděl, protože se všichni budou stýkat jenom přes obrazovky. On bude jenom na obrazovce, kde bude dávat třicet rozhovorů třiceti různým lidem a bude jim říkat to, co chtějí a lidé ho budou volit.
To je děsivá představa…
Je to děsivá představa, i když je to zatím jen utopie. Ono se to ale bude zdokonalovat a už teď vidím, že sedím na chatě a doporučuju nějaký nesmysl lidem, a byť já a moje rodina sice poznáme, že to ve skutečnosti já nejsem, tak ten, kdo mě nezná, to nemůže poznat.
Pokud jde o výseč té problematiky týkající se potravinových doplňků. Co by mělo být výstupem iniciativy, kterou jste zaštítil?
Výstupem má být, že lidé odpovědí na otázky, které máme na webových stránkách naší iniciativy, a na základě odpovědí se z daného testu dozvědí, že by si měli dát bacha na „lékošmejdy“ anebo že mohou být v klidu, jelikož jsou odolní a ty blbosti si nekoupí. To je to jediné, co chceme.
V tom testu jsou případy „šmejdské reklamy“ v různých variantách, které jsou tak neuvěřitelně návodné, že člověku přijde šokující, že na to někdo nepřijde…
Navíc se lékošmejdům dovoláte jen jednou a podruhé, když jim to chcete vrátit, tak se už na to číslo nedovoláte. Zřejmě to mají udělané tak, že z každého čísla se tam můžete dovolat jen jednou… A prostě si tam nemůžete stěžovat, protože se už nedovoláte.
Co je tedy vaše doporučení?
Moje doporučení, a já už nevím, jakou hlásnou troubou bych to mezi lidi dostal, je, že když něco uvidíte, tak se nejdříve poraďte s lékárníkem nebo nejlépe s ošetřujícím lékařem. Protože, jak říkám, naše zdravotní pojištění je velice sociální. Takové sociální pojištění není nikde na světě, jako u nás. A stejně tak náš sociální systém. (Hnutí) ANO se podařilo přesvědčit lidi, že se mají moc špatně, že je tady asociální stát. To není vůbec pravda. Ale šikovně se to podařilo lidem vnutit. Tak sociální stát, jako je Česká republika, druhý na světě není.
Jen takový jeden malý příklad: Důchody jsou v celé západní Evropě zdaněné jako jakýkoliv jiný příjem. Jenom u nás důchodci dostanou to, co mají vyměřeno. Na Západě, když má někdo větší důchod, tak z toho platí i 40procentní daně. Důchody jsou tam zdaněné jako jakýkoliv příjem. Taktéž mateřská dovolená je u nás tak dlouhá jako nikde jinde na světě, což je dobře. Ale není dobře říkat lidem, že se mají tady strašně špatně.
A zdravotní pojišťovny proplácejí i některé přípravky, u kterých nebyl vědeckou metodou, to znamená dvojitou slepou, randomizovanou studií, prokázán jasný účinek, a je to jenom subjektivní pocit. Čili nic, co by bylo zázračně účinné, není mimo to, co by proplácely pojišťovny.
Vždy by se tedy lidé měli poradit s lékařem, lékárníkem. Příkladem jsou i „zázračné léky na hubnutí“. Po těch preparátech lidé nemůžou zhubnout. Ledaže by byly ty preparáty tak drahé, že by jim pak nezbývalo na jídlo. To je jediná možnost.
Když lidé vyhledávají takovéto alternativní cesty, jako jsou podvodné potravinové doplňky, není to třeba tím, že by – a to je pouze teorie – nebyla dostupná odborná vyšetření tak rychle, jak by oni chtěli, tedy tím, že se takto snaží najít nějakou zkratku?
Já nechci říct, že je naše zdravotnictví ideální. Dosažitelnost některých odborností v některých regionech v pořádku není. To určitě ne. Ale na druhou stranu tady stále přetrvává relikt socialismu – že je zdravotnictví bezplatnou službou. To je úplný nesmysl. Zdravotnictví je strašně drahé… Návštěvy u praktického lékaře jsou v České republice mnohem častější než v západní Evropě, protože je to v podstatě zadarmo. Takže lidé pořád žijí v tom, že jde o bezplatnou službu.
Za předchozího režimu tu platilo: „Kuřte, jezte nezdravě, nehýbejte se, strana, se o vás postará.“ To je úplný nesmysl. Člověk se musí o své zdraví starat především sám. A teprve, když na to nestačí, tak tady má tu berličku, ten zdravotní systém.
Já jsem byl se zdravotním výborem Senátu ve Finsku, kde je už léta naprosto dokonale kompletně digitalizované zdravotnictví a díky tomu ušetřili tolik peněz, že teď udělali reformu. Co nám však přišlo divné, bylo, že jsme za čtyři dny v Helsinkách viděli jet jen jednou „houkačku“ a tu tady přitom vidíte každých pět minut. Tak jsme se tam ptali v parlamentu, v pojišťovnách, v nemocnicích, jak je to možné, že jezdí tak málo? Řekli nám: „My jsme zjistili, že to lidé zneužívají, že jedou na pohotovost, a když je přiveze sanitka, tak mají přednost a nemusejí tam čekat, a tak jsme to zpoplatnili. Takže si ti lidé radši vezmou taxíka, protože je to podstatně levnější než sanitka.“ Neříkám, že tohle je úplně správné, ale ta sanitka je skutečně jen pro ty případy, kdy jde o život. A ne, že někoho už 12 hodin bolí břicho, tak si večer zavolá rychlou.
Co se týče té sítě specialistů a čekání na odborná vyšetření, nevidíte tam tedy důvod, aby si někdo musel kupovat „zázračné pilulky“, které mu slibují, že mu hned pomohou?
Pane profesore, když tu teď bude nová vláda, která bude pravděpodobně zahrnovat dva středolevicové subjekty a Motoristy – kteří o sobě tvrdí, že jsou pravicoví, avšak ani oni příliš o možnosti spoluúčasti ve zdravotnictví nemluví – co by se mělo následující čtyři roky ve zdravotnictví stát?
Víte, já si myslím, a bohužel ta nová vláda tomu nebude nakloněná, že by si lidé mohli platit připojištění. Tady bych uvedl příklad Izraele. Tam je všechno velice racionální, protože vydávají mnoho prostředků na zbrojení. Společnost se tam domluvila, co je v takzvaném „koši“, a co je v „koši“, na to má každý nárok v rámci pojištění. A co není v „koši“? Když to někdo chce, tak si může připlatit.
Příkladem bych zmínil oční čočky. Společnost se dohodla, že na oční čočky se může proplatit určitá suma prostředků na každou operaci, stačící na čočky, které jsou výborné, když máte šedý zákal, ale musíte nosit brýle na čtení. A pak existují výrazně dražší čočky, které fungují jinak, a nemusíte pak nosit brýle a vidíte na blízko i na dálku, které ale pojišťovna neproplácí. Proč my nedovolíme lidem, aby si připlatili pouze rozdíl mezi tím, co stojí ta čočka, kterou dostane každý bezplatně, takzvaně bezplatně, a tím, co stojí ta dražší? Je to jako kdybychom nařídili, že všichni budeme jezdit ve fabii, protože někdo nemá peníze na to, aby si koupil lepší auto…
Tady v podstatě platí, že to, co proplácí pojišťovna, vám dají, ale nemáte možnost si připlatit jenom ten rozdíl v ceně něčeho lepšího. A já říkám, to není diskriminace chudých lidí. To je diskriminace lidí, u kterých je péče o jejich zdraví na předním místě jejich hodnotového žebříčku. Někdo si koupí značkové džíny. A někdo si koupí normální a místo toho si našetří na lepší čočky. Ale zatím je musí zaplatit celé. To si myslím, že je zásadně špatně. Nechtějí to povolit, jelikož hrozí, že někdo bude křičet, že to je diskriminace chudých lidí. Ale jak jsem řekl, tak to diskriminace chudých lidí není.
autor: Jaroslav Polanský