Ale, ale. Kdo to doprovázel Borise Johnsona do Kyjeva?

Christopher Harborne je podnikatelem, který investuje do oblastí od kryptoměn či letecké palivo a majetkové podíly má i v nejméně třech vojenských dodavatelských firmách.
Podle dokumentů, které získala americká skupina Distributed Denial of Secrets (DDoS), byl Harborne na cestě do Kyjeva registrován coby „poradce úřadu Borise Johnsona“. Skutečný důvod jeho účasti ovšem vzhledem k tomu, že jeho jedinou spojitostí s Ukrajinou je to, že je největším akcionářem britského výrobce zbraní, společnosti QuientiQ, jejíž drony jsou údajně dodávány ukrajinským ozbrojeným silám, zůstává nejasný.
The Guardian v souvislosti s přítomností Harbornea v Kyjevě pokládá otázku, zda snad Boris Johnson neporušil hranice mezi veřejnou službou státu a vyděláváním peněz.
Harborne také Johnsovi daroval přes jeden milion liber. Peníze byly zaslány na účet společnosti The Office of Boris Johnson Ltd, kterou Johnson založil po svém odchodu z premiérského úřadu a není jasné, zda šlo o politický dar nebo o finance určené k financování Johnsonových osobních aktivit a obchodních zájmů. Harborne měl již dříve poskytnout deset milionů liber straně Brexit Party Nigela Faragea a jeden milion liber konzervativcům v době brexitu.
Během dvoudenní zářijové návštěvy Ukrajiny v roce 2023 se Johnson s Harbornem zúčastnili fóra Yalta European Strategy a jednání s nejvyššími ukrajinskými představiteli včetně prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle uniklých dokumentů se jejich program týkal i uzavřeného setkání ve vojenském technologickém výzkumném centru.
Na Ukrajinu se měli Johnson s Harbornem dopravit dvěma dopravními prostředky. Nejprve pravděpodobně soukromým letadlem, které vlastnil Harborne, do východního Polska a odtud cestovali nočním vlakem až do Kyjeva.
Boris Johnson reagoval na otázky ohledně svého vztahu s Christopherem Harbornem podrážděně. V prohlášení pro deník The Guardian označil zprávy za „ubohé a nepodložené“ a tvrdil, že pocházejí z „nelegálního ruského hackerského útoku“.
Ve dopise napsaném měsíc po ukrajinské cestě, Johnson o Harbornovi uvedl, že je „přítelem a podporovatelem jeho kanceláře“ a „vášnivým odpůrcem Putinova režimu“.
autor: Alena Kratochvílová