Ministr Stanjura: Populisté už ukazují, že si nevědí rady

Sotva pár dní po volbách a populisté už ukazují, že si nevědí rady. Před volbami byl pro ně námi připravený rozpočet na rok 2026 tím nejhorším na světě a teď se domáhají, abychom náš návrh v nezměněné podobě poslali znovu do Poslanecké sněmovny.
Každá vláda chce hospodařit s rozpočtem vlastním. My jsme po nástupu do vlády rozpočet Andreje Babiše a Aleny Schillerové rovnou odmítli a sestavili nový návrh, který byl o 97 mld. Kč úspornější.
Pokud strana, která bude pravděpodobně sestavovat příští vládu, už předem avizuje, že stávající návrh rozpočtu neakceptuje a chce o 80 mld. zvýšit deficit, pak předložení našeho návrhu znovu do Sněmovny považuji za zbytečné cvičení. Žádnou zákonnou povinnost tím odcházející vláda neporuší.
Ani rozpočtové provizorium na pár týdnů začátkem roku nebude pro zemi žádný fatální problém. Dá se tím projít. Sami jsme to podstoupili na přelomu roku 2021, aby země měla rozpočet bez zbytečného bezhlavého zadlužování paní Schillerové. Nechápu proto, proč je kolem podobné situace teď takové pozdvižení ze strany hnutí ANO.
autor: PV