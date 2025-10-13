„Nespočet krásných zpráv.“ Fiala děkuje za to, co mu lidé posílají

„Budu dál naslouchat, vysvětlovat a jsem připraven vést dialog i s těmi, kdo se mnou nesouhlasí,“ vzkazuje premiér Petr Fiala svým příznivcům. I po prohraných volbách jim hodlá během svého působení v Poslanecké sněmovně zůstat nablízku.

Premiér Petr Fiala, jehož koalice SPOLU skončila s 23,4 procenta na druhém místě, už oznámil, že nebude znovu kandidovat na předsedu ODS a za výsledek prohraných voleb převzal zodpovědnost. Od voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky už uběhl více než týden a stále mu chodí povzbudivé zprávy od jeho podporovatelů.

„Vážení přátelé, od voleb uplynul už více než týden a stále od vás dostávám nespočet krásných a povzbudivých zpráv. Každé slovo podpory si čtu a vážím si ho,“ uvedl Fiala na X, kde svým příznivcům vzkázal, že bohužel není v jeho silách odpovědět na každou jednotlivou zprávu. „Vaše zprávy a vyjádřená důvěra mi dělají radost, ale jsou i velkým závazkem,“ poděkoval jim tedy alespoň skrze sociální síť.

V příspěvku se též pustil do obhajoby hodnot, podle kterých se coby politik choval. „V politice jsem nikdy nevěřil prázdným gestům, výkřikům a tomu, že účel světí prostředky. Nevěřím, že lhaním a šířením nenávisti lze dosáhnout něčeho dobrého,“ napsal Fiala. Za důležité naopak považuje „odvážné“ a „správné“ činy, konkrétní výsledky a správné pojmenovávání problémů. Přesně v tom ovšem Fiala hodlá i nadále pracovat během svého působení v Poslanecké sněmovně.

Zároveň se Fiala zavázal, že zůstane s občany v kontaktu, bude jim naslouchat, vysvětlovat věci a povede dialog i s těmi, kteří s ním nesouhlasí. „Společně dokážeme držet směr rozumu, odpovědnosti a vzájemného respektu,“ přislíbil Fiala.

Závěrem prohlásil, že nikdy nevzdá boj proti populismu a extremismu, a to především kvůli svému přesvědčení, že slušná, věcná a klidná politika má smysl a přináší České republice stabilitu, rozvoj a naději.

 

 

