ČEZ snižuje ceny fixovaných produktů u plynu i elektřiny

Dvouletou fixaci nabízí společnost o 25 procent levněji za 975 Kč/MWh (1 180 Kč/MWh včetně DPH), tříletou fixaci pak za nejnižší cenu na trhu 900 Kč/MWh (1 089 Kč/MWh včetně DPH). Lidé mohou využít také zlevněný dvouletý fix Elektřina v akci za 2 561 Kč/MWh (3 099 Kč/MWh včetně DPH). Další zlevnění pak ČEZ Prodej plánuje tradičně od ledna 2026.
Největší tuzemský dodavatel energií připravil pro domácnosti, které topí plynem, nové akční víceleté fixace za tu nejpříznivější cenu. Na dvouleté fixaci ušetří noví zákazníci meziročně 25 procent a mohou si ji v případě produktu „Plyn FIX na 2 roky“ pořídit za 975 Kč/MWh (1 180 Kč/MWh včetně DPH). Zákazníci vytápějící svou domácnost plynem tak u průměrné spotřeby 10 MWh ušetří meziročně přes 3 900 korun za rok.
Tříletá fixace „Plyn FIX na 3 roky“ je nově dokonce za 900 Kč/MWh (1 089 Kč/MWh včetně DPH), což je aktuálně nejnižší cena na trhu a ve srovnání s poslední tříletou fixací, která byla k dispozici v roce 2024 (v roce 2025 se již nenabízela), ušetří zákazník 40 %. U domácností, které plynem topí, a mají průměrnou spotřebu 10 MWh ročně, to znamená úsporu ve výši 9 000 korun ročně.
„Neustále sledujeme velkoobchodní ceny a zlevňujeme vždy, když nám to situace dovolí. I přestože velkoobchodní ceny plynu teď významně neklesají, rozhodli jsme se před začátkem topné sezony snížit ceny víceletých fixací, o které začíná být mezi zákazníky větší zájem. Jak u dvouleté, tak tříleté plynové fixace můžeme našim zákazníkům nabídnout cenu pod tisíc korun za megawatthodinu na obchodní složce a úsporu v řádu desítek procent. Od začátku letošního roku jsme na plynu posílili nejvíc ze všech dodavatelů na trhu a věřím, že v tomto pozitivním trendu budeme díky vstřícné cenové politice pokračovat i nadále,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
Kromě představení nových víceletých plynových fixací ČEZ Prodej také snižuje cenu svého produktu Elektřina v akci. Krátkodobý fixovaný produkt s fixací do října 2027 zlevnil za poslední rok o téměř 330 korun za megawatthodinu, což odpovídá snížení o více než 11 procent.
Další vlnu zlevňování ČEZ Prodej avizuje od Nového roku 2026. „Počítáme s tím, že dodržíme naše tradiční datum pro zlevnění produktů na dobu neurčitou 1. ledna nového roku. Nyní provádíme nezbytné kalkulace, všechny zákazníky budeme včas o snížení cen informovat,“ řekl Kadlec.
ČEZ Prodej v letošním roce zlevňoval již několikrát. Hned na začátku letošního roku snížil ceny produktů na dobu neurčitou, portfoliové fixace zlevňoval v polovině ledna, fixace pro nové zákazníky pak v únoru a v červnu. Pokračuje tak v modelu, kdy díky úspěšné nákupní strategii může velkoobchodní ceny komodit promítat do finálních ceníků pro zákazníky mnohem rychleji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva