Armáda ČR: Příprava na slavnostní Přehlídku 2018 vrcholí

Slavnostní přehlídka 2018 proběhne v Praze na Evropské třídě dne 28. října u příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Pochodovat budou příslušníci Armády České republiky, složek Integrovaného záchranného systému či Celní správy a zahraničních armád některých států NATO.

„V tuto chvíli se nácvik na přehlídku blíží do finále. Pilujeme pochodovou techniku v celém proudu a v dalších dnech se připojí technika a následně příslušníci složek Integrovaného záchranného systému,“ vysvětlil plukovník Petr Procházka, zástupce velitele pozemních sil, který celý nácvik řídí. „Vojáci musí perfektně zvládnout správnost pohybů na povelovou techniku, celek musí být identický. Z tribuny je vidět každá nepřesnost.“

Součástí úvodních činností byla i kontrola ústroje pochodujících a k odstranění případných nedostatků je v místě zřízeno i provizorní výstrojní středisko naturálního odívání.

Na přehlídku budete hrdě vzpomínat

Zahájení nácviku se účastnil i 1. zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jiří Baloun, který navštívil i ubytovací prostory a jídelnu vojáků. „V budoucnu budete hrdě vzpomínat před svými vnuky, že jste se přehlídky účastnili,“ řekl generál.

„Účastnit se tak obrovské akce není obvyklé, je to pro mě úplně nové a jen tak si asi něco podobného nezopakuji. Rozhodně to vnímám jako poctu, protože přehlídku bude sledovat celá rodina. Navíc se zdokonalím v pořadové přípravě,“ s úsměvem přiznal desátník Štěpán Dluhoš ze 153. ženijního praporu z Olomouce, který v armádě slouží čtvrtým rokem.

Vojáci budou v Bechyni denně pilovat pochodové sestavy pěších jednotek a proudu bojové a další vojenské techniky v téměř kilometrové délce, a to až do příštího čtvrtku, kdy proběhne poslední generálka nácviku. Poté bude přesun všech celků do Prahy.

autor: Tisková zpráva