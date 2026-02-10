Kupka (ODS): U důležitých témat i evropských nemáme žádné jasné kroky

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,
tento týden se budeme věnovat rozpočtu. Tedy rozpočtu, budeme se věnovat rozbitému návrhu rozpočtu z pera Aleny Schillerové. Slyšeli jsme, že Motoristé prý pohlídají Andreje Babiše. No, ukazuje se, že nepohlídali, protože rozpočtový výbor i jejich hlasy schválil ten astronomický schodek 310 miliard korun.
Zároveň se vládní představitelé zlobí na Národní rozpočtovou radu, že řekla, že král je nahý, že řekla, že ten návrh prostě odporuje zákonu, že porušuje zákon, tedy tím pádem, že je nelegální. Že je nelegální. Prý podle Andreje Babiše je tedy Národní rozpočtová rada zbytečná instituce. Stačí říct pravdu a najednou je to zbytečná instituce.
Tohle ale rozhodně není dobrá zpráva pro českou veřejnost a ani pro budoucí odpovědné vládnutí. Protože když se vám něco nelíbí, jak se s tím vypořádáte? Prostě zpochybníte nějakou důležitou demokratickou instituci. Teď je to Národní rozpočtová rada, příště to bude Ústavní soud, i když to už jsme vlastně slyšeli od Andreje Babiše, že má s Ústavním soudem své zkušenosti - a myslel to vlastně ironicky. Takže v případě Ústavního soudu už jsme se zpochybnění dočkali. Co se týče soudů, tak to vlastně víme, i orgánů činných v trestním řízení, říkal nedávno, že ten proces na téma Čapí hnízdo je na zakázku. Tak tady máme na běžícím pásu zpochybňování důležitých demokratických institucí.
Ale zpátky k tomu zákonu, protože to je opravdu důležité. 310 miliard schodek. A zároveň snížení výdajů na obranu. Zásadní chyba. Zásadní chyba nejenom proto, že za humny je otevřený válečný konflikt, který vyvolalo agresivní Rusko, ale také proto, že jsme se s našimi partnery v rámci Severoatlantické aliance přece domluvili na tom, že budeme výdaje na obranu zvyšovat, že budeme v tomto směru pracovat na tom, aby NATO mělo patřičnou odstrašující sílu a aby dokázalo vzdorovat hrozbám, které přicházejí toho času z východu. A místo toho, abychom tohle naplňovali, tak ten rozpočet se schodkem 310 miliard korun ve výsledku snižuje výdaje na obranu. Úplně špatně. Cesta opačným směrem, než kudy bychom měli jít. Zato tedy přidáváme například na dotacích právě pro velké agropodniky. O tom ještě bude řeč.
Ale vracím-li se zpátky k tomu rozpočtu, tak to je opravdu zásadní pochybení a změna trajektorie. Změna trajektorie je i v tom, že to bude znamenat, že Česká republika vydá na obsluhu dluhu, na obsluhu státního dluhu nejenom víc peněz v letošním roce, ale že ten výdaj poroste i v letech dalších.
Letos je to 110 miliard korun. Tipli byste si, kolik za 110 miliard korun je možno postavit kilometrů dálnic? Jenom za peníze, které dáváme na obsluhu státního dluhu v letošním roce? No, vychází to přinejmenším na 300 kilometrů dálnic. Protože v tuhle chvíli průměrné náklady na stavbu jednoho kilometru vycházejí na 250 až 300 milionů. Tak to je poměrně hodně. A nechci počítat, kolik by se za to dalo postavit škol, kolik by se za to dalo postavit nemocnic, kolik by se za to dalo postavit domovů seniorů. Hodně.
Ale co je horší - kromě toho, že 110 miliard je ten letošní účet za obsluhu státního dluhu, tímhle tempem za čtyři roky ta částka bude 200 miliard korun. 200 miliard korun za obsluhu státního dluhu. To je věc, pod kterou se podepsali Motoristé. Takhle to chtějí, přestože říkali, že rozpočtová odpovědnost je na prvním místě. Tak jenom je potřeba to takhle přesně popsat a podobně, jako to udělala Národní rozpočtová rada, říct srozumitelně, že to je porušení zákona a že to je zároveň porušení toho dosavadního trendu, kdy se dařilo deficity státního rozpočtu snižovat. O tom ale bude ještě řeč zítra. Tohle je ta nejpodstatnější poznámka.
A zároveň říkám naprosto jednoznačně - respektujte slova Národní rozpočtové rady. Ani pro předchozí vládu některá kritika nebyla jednoduchá ze strany nezávislých odborníků Národní rozpočtové rady. Ale respektovali jsme a poslouchali jsme, co nám říkají. Ve výsledku tady slyšíme naopak teď ze strany současných vládních představitelů, že ten názor za nic nemají. Jenomže ten názor je faktický. Ten názor jenom říká, co je všem zjevné, že ten schodek porušuje výdajové limity a překračuje je o 64 miliard korun.
Alena Schillerová asi chtěla, aby se to zachránilo, že Ministerstvo financí k tomu vydalo svoje stanovisko, sofistikované, akorát v tom stanovisku řeklo, že tedy oni si myslí - Národní rozpočtová rada následně tedy pověděla, že to tak zcela určitě není - ale že ten výdajový limit je někde na 292 miliardách. Znamená to, že tak Ministerstvo financí samo přiznalo, že tedy překročili také ten výdajový limit, protože jestli se nepletu, 310 miliard je o dost víc než 292 miliardy korun. Takže i z úst Ministerstva financí v rukách Aleny Schillerové jasný doklad, že ten návrh rozpočtu porušuje český zákon.
Nepochybně v tom zítřejším jednání na prvním čtení přineseme další závažné argumenty, představíme i v následujících krocích, v druhém čtení naše pozměňovací návrhy, které budou směřovat ke snížení toho schodku, a zároveň tady budeme bojovat za to, aby se podařilo výdaje na obranu zvýšit, protože je to jeden ze základních důležitých předpokladů pro bezpečí českých občanů.
Další důležité téma - už o tom tady dneska byla řeč - hnutí ANO říká, jak se vypořádá s evropským diktátem, jak už nebude platit ETS 2 povolenka ani v roce 2027 ani v roce 2028 ani v roce 2029, že to zruší, že nesouhlasí s klimatickými cíli a že budou bojovat za to, aby neplatili ani minutu. A jaká je realita? No, bohužel přesně opačná. Protože před malou chvílí Evropský parlament schválil klimatický cíl snížit emise CO2 do roku 2040 o 90 procent.
Kdo byl zpravodajem toho návrhu? Překvapivě Ondřej Knotek, europoslanec Evropského parlamentu. A co udělal? No, vlastně nic. On ani nenavrhl, aby se ten návrh vrátil, nenavrhl jeho odmítnutí, nepohlídal si žádné pozměňovací návrhy. Takže přestože Andrej Babiš má plná ústa toho, jak teď konečně zajistí uplatnění národních zájmů na úrovni Evropského parlamentu, nestalo se nic. Možná proto, že Ondřej Knotek se nestíhal věnovat tomu zákonu, protože v tu chvíli možná spíš řešil spolupráci se sektou, se kterou bude teď pořádat na půdě Evropského parlamentu nějaké akce.
Ale co to vypovídá o hnutí ANO? Že jsou to jenom slova, slova, slova, ale že skutek utek. Že ve skutečnosti u těch důležitých témat i evropských nemáme žádné jasné kroky. A my jsme tady připraveni a děláme to s našimi europoslanci, kteří se proti tomu návrhu postavili, jednoznačně a navrhli právě to odmítnutí. A jasně upozornili na to, že tohle ve výsledku neposlouží ochraně životního prostředí, ale že to ve výsledku bude zdražovat energie a ohrožovat konkurenceschopnost Evropy.
A znovu říkám, my jsme připraveni tady pomáhat s tím, aby se dařilo vytvářet lepší podmínky pro podnikání, omezovat zbytečnou byrokracii, snižovat ty ambiciózní cíle, které k ničemu nevedou, a přinášet realistické úpravy. Akorát k tomu je potřeba prostě v Bruselu jednat, vytvářet aliance a účastnit se těch klíčových jednání a v osobách europoslanců, kteří se navíc přihlásí o tu roli zpravodaje, to prostě odpracovat.
Ale odpověď hnutí ANO - nic, nekoná se. A tohle je věc, kdy reálně Česká republika místo toho, aby dokázala posilovat a aby její hlas byl slyšet víc, tak je vlastně slyšet méně. V rozporu s tím, co Andrej Babiš tady všem sliboval před volbami, ale vlastně i po volbách.
Čeká nás summit lídrů Evropské unie, kam Andrej Babiš pojede. Předtím poslal dopis, pod který je možné se v mnoha směrech podepsat. Ale chybí znovu konkrétní body, konkrétnější v tom, aby to nebyl jenom odpor, ale také volání po něčem, co nám může pomoct. Dvacátý osmý režim jako sjednocení podmínek a vytváření jednotnějšího trhu v rámci Evropské unie. Další důležitý bod, konkrétní odstraňování zbytečných sankcí a zbytečných regulací a zároveň podpora moderní digitální ekonomiky a podpora inovací. To v tom dopisu ale nečteme, ale hlavně ten dopis nestačí. Pokud se něco z toho má stát realitou, tak je prostě pro to potřeba vytvořit alianci, spojenectví s dalšími státy a k tomu prostě musíte jednat. Tady nestačí hlasité vykřikování všude po chodbách a do médií, tady se to prostě musí odpracovat.
Další téma, ochrana veřejnoprávních médií. Připomenu, jak současný ministr kultury hřímal, že koncesionářské poplatky nedá. Asi si pak pětkrát v duchu zarapoval, koncesionářské poplatky nedám, nedám, nedám, nedám. (Naznačuje za pultíkem rapování.) No, a pak se na něho možná Andrej Babiš zle podíval a Oto Klempíř otočil přibližně o 180 stupňů. Akorát za tím je teda větší míra odpovědnosti než jenom ten cirkus, který vláda předvádí.
Já znovu připomenu, co zaznělo v projevu Andreje Babiše na sněmu hnutí ANO. Novináři jsou naši největší soupeři. Novináři jsou naši největší soupeři. Když jsou naši největší soupeři, tak to asi nemáme v úmyslu, tedy hnutí ANO nemá v úmyslu pro ně vytvářet vlídné a vhodné podmínky. Já jenom cituju - když někdo kroutí hlavou - přesně tohle Andrej Babiš řekl: Novináři jsou naši největší soupeři. Ani slovo jsem nepřidal. No, a potom na tiskových konferencích po jednání vlády opakované útoky jak na konkrétní novináře, na konkrétní média a výsměch, který se obrací směrem k nim.
No, a v tomhle světle, v téhle souvislosti navrhuje hnutí ANO zrušit koncesionářské poplatky. Nejde o ten akt jenom, zrušení koncesionářských poplatků, jde přece především o to, že tím naváží rozpočty Českého rozhlasu a České televize na státní rozpočet. No, a pak bude následovat jednoduchý akt před koncem každého roku. Bude chodit ředitel České televize a ředitel Českého rozhlasu pěkně na kobereček a dozví se, kde udělali jeho novináři chybu, když kritizovali, když si dovolili kritizovat vládu. Tohle fakt nedělejte. Tohle znamená ohrožení svobody médií, tohle znamená, že chcete veřejnoprávním médiím nasadit jednoduše náhubek prostřednictvím přímého ekonomického vlivu.
Tohle fakt ničemu nepomůže a jsme připraveni se bavit o tom, jak přesně mají veřejnoprávní média fungovat, jaká má být jejich role na kulturním poli, na sportovním poli. A myslím, že tady se v mnoha směrech shodneme, že jejich role je mnohde nezastupitelná. A když hovoříme o tom, že je potřeba podporovat sport, ubezpečuju vás, že bez toho, aniž by se veřejnoprávní média věnovala menšinovým sportům nebo menšinovým kulturním žánrům, tak se jim prostě v té společnosti nebude dařit. A potom ještě víc budete naříkat na to, že společnost leniví, nebo že je méně kreativní a ve výsledku to bude jenom vaše vina a snaha podmanit si Českou televizi a Český rozhlas svému vlivu a tímhle způsobem jim nasadit náhubek.
A tady, kde tedy nejenom Motoristé Andreje Babiše nepohlídali, to už je teda druhý případ, kdy úplně selhali v plnění svého předvolebního slibu, tak tu máme další zásadní věc. A my se k ní dokavaď nebude vyřešená, musíme jako opozice vracet, a to je střet zájmů Andreje Babiše. Ten princip je přece všem jasný. Tady přece jde o rovnost před zákonem a rovnost před institucemi. V okamžiku, kdy ten, kdo zároveň určuje pravidla, tak zároveň je na druhém konci toho finančního potrubí a čerpá dotace, tak samozřejmě všichni ztrácejí důvěru v to, že se všem píská stejně, že hrají na hřišti, kde všem platí a pro všechny platí jednotná pravidla. Tohle je závažná věc.
Uplynul měsíc a několik dnů od chvíle, kdy to podle zákona, podle zákona měl mít Andrej Babiš vyřešené. A má? No prostě nemá, to je konstatování faktu. Nic víc a nic méně. A znovu se k tomu budeme vracet a znovu budeme tento bod navrhovat na program schůze a budeme to dělat do okamžiku, než se s tím Andrej Babiš vypořádá. Protože to jsme nebyli my, to byl Andrej Babiš, který předstoupil před národ ve svém videu - oko nezůstalo suché a patetismus přímo ukapával - dozvěděli jsme se, že to bude navždy vyřešeno, navždy. Navždy! To slovo tam zaznělo několikrát. No, tak navždy se nekoná, protože podle zatím statusu toho svěřenského fondu, který měl být veřejně známý, který měl být takhle jasně položený na stůl, tak se zatím daří některým médiím z něho alespoň citovat. A z těch citací, pokud jsou pravé, protože můžeme se jenom dohadovat, tak vyplývá, že ten svěřenský fond jenom pro dobu, kdy Andrej Babiš bude ve vládě, je schopen jakžtakž odříznout právě ten vliv střetu zájmů. Ve skutečnosti vlastně moc ne, protože hned po tom, co Andrej Babiš podle těch zveřejněných citací ve vládě skončí, tak s celým tím jměním bude moci nakládat rodina Andreje Babiše. Ale to je přesně to, na co nejenom evropská legislativa, ale na co další legislativy v pokročilých demokraciích pamatují. Aby se podařilo odříznout právě vliv střetu zájmů. Takže místo toho, aby to Andreji Babiš vyřešil, aby splnil sliby, které dal lidem, tak se tohle prostě nekoná.
No, a místo toho jen tak vládou projde čtvrtmiliardový titul pro velké agropodniky. Co chcete jako jasnější doklad střetu zájmů? A my se budeme znovu ptát, jak je tohle možné? A jak je dál možné to, že se nevymáhají ty neoprávněně přidělené dotace Agrofertu a dalším společnostem Andreje Babiše? Jak se s tím vypořádají instituce, které před českou veřejností nesou odpovědnost za to, že se všem měří stejným metrem.
Alena Schillerová tady opakovaně říká, jak si posvítí na šedou ekonomiku. No, tak to jsem zvědav, protože v tu chvíli musí ty reflektory zamířit na prvním místě na Andreje Babiše. Přece porušování střetu zájmů není nic jiného než prokazatelně šedá zóna, prostě nelegální nakládání. A tohle fakt v žádném případě tolerovat nemůžeme a nebudeme.
A já se tady dostávám tedy už k dvěma konkrétním návrhům programu, kterým se máme věnovat, protože pokud to nebudeme dělat a pokud to nebudou dělat ani poslanci současné vládní koalice, tak se prostě zpronevěřují své roli a slibu, který dali, protože prostě platí, že uplynul měsíc, měsíc a dva dny od okamžiku, kdy Andrej Babiš podle zákona měl mít vyřešený střet zájmů, zákon mu na to dával 30 dnů, a ta lhůta uplynula před měsícem a dvěma dny, před měsícem a dvěma dny a není vyřešeno. Ocitáme se tedy zcela prokazatelně v nezákonném stavu. To přece nejde nad tím jenom tak pokrčit rameny a říct - no, tak se to nějak jako vyřeší. No, nevyřeší. Chceme, aby to vyřešil Andrej Babiš, a proto navrhujeme jako důležitý bod této schůze Poslanecké sněmovny: Kdy a jak vyřeší Andrej Babiš stvůj střet zájmů? Já to panu předsedajícímu předám v písemné podobě, abych to tady nemusel jako školáčkovi diktovat, bylo by to nedůstojné.
A mám totiž ještě jeden důležitý bod, kromě toho prvního: Kdy a jak vyřeší Andrej Babiš svůj střet zájmů? Ten druhý je jasná ochrana nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.
Děkuju za pozornost.
