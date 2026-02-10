Nacher (ANO): Vystoupení Zdeňka Hřiba vynechám, myslím, že si ho užijeme v televizi

Vážená vládo, dámy a pánové, milé kolegyně,
já bych se znovu nehlásil, to víte, ale jsem tady zase v roli korektora, protože jsem si dělal poznámky. Vystoupení Zdeňka Hřiba vynechám. Tam si myslím, že to si užijeme asi večer v televizi, tam je to kapitola sama pro sebe, tam už si ty poznámky ani nedělám. Ale u těch z vás, o kterých jsem si myslel, že jste seriózní, tak si ty poznámky dělám a potřebuji to dát na pravou míru, prosím pěkně.
Za prvé. Martin Kupka tady hovořil o ohrožení svobody médií pouhou změnou ve financování veřejnoprávních médií. Připomínám, že ta změna ve financování veřejnoprávních médií, to jest to, že by to bylo navázáno na daně nebo na státní rozpočet, je ve většině zemí Evropské unie. Takže vy tím vlastně útočíte i na jiné země.
Ale zároveň, když už tady mluvil o otočkách o 180 stupňů, vám něco přečtu: "ODS navrhuje zrušit poplatky za ČT i Český rozhlas a ekonomicky je zestátnit." 31. srpen 2009. To bylo v pořádku, že ano, samozřejmě? To bylo něco úplně jiného. Na to jste měli právo, že ano? Ale jakmile to navrhuje někdo jiný, tak to je ohrožení svobody médií.
On tady tak trochu teatrálně, musím říct, vaším prostřednictvím, tak jako takové divadelní představení poukázal na ty otočky o 180 stupňů pana ministra kultury. Já bych, když tady vidím bývalého pana ministra kultury, ctihodného tady Martina Baxu, tak bych chtěl říct, že on tu otočku měl o 180 stupňů, a vy jste ani nepípli, protože celou dobu řekl - a jsem rád, že pan bývalý ministr kývá, že vy jste říkali, že nebudete zvyšovat koncesionářské poplatky. Říkali jste to před volbami, říkali jste to rok po volbách, dokonce v rozhovorech, já mám tady printscreeny, to nikdo nepopře, a následně zázračně rok před volbami tak, aby se to dotáhlo až do volební kampaně, jste navrhli zvýšit koncesionářské poplatky, tudíž jste tu politiku do těch médií zatáhli vy v přímém přenose, ve vrcholu volební kampaně do voleb do Poslanecké sněmovny.
Ing. Patrik Nacher
A teď se vy rozčilujete, že my naopak děláme pravý opak toho, co jste dělali vy. My jsme to říkali před volbami, máme to ve volebním programu, říkali jsme to po volbách, máme to v programovém prohlášení vlády, to znamená, že jsme konzistentní. Konzistentní! Žádné překvapení. Takže to je první poznámka, aby to tady nezapadlo.
Tak jednak vy jste v roce 2009 chtěli dokonce ekonomicky zestátnit, to my se do takového dobrodružství tedy nepustíme. Nevím, co jste tím tedy mysleli. My chceme změnit způsob financování. Já se pak možná k tomu dostanu, o čem tady pan bývalý ministr Rakušan řekl, že když něco funguje, tak to nebudeme měnit, tak já bych vám ukázal, že ne tak až to funguje, ale především jsem tady chtěl konstatovat, že to, co jsme říkali před volbami, děláme i po volbách a na jiných místech nám děláte detailní rozbor toho, že to nedodržujeme. To byl ten příklad ETS 2. Tak na to by vám tady asi odpověděl pan ministr Karel Havlíček. Tady se nebudu pouštět do nějakého odborného rozboru, ale to je zajímavé, že tam u toho děláte srovnání před volbami po volbách a po volbách, ale u těch koncesionářských poplatků, kde to je jedna k jedné, tam vám to nevoní, že my jsme to konzistentně říkali před volbami i po volbách.
Pak si dovolím poznámku. Martin Kupka tady mluvil o rozpočtu. Vy zároveň nám vždycky říkáte, že jak my jsme obstruovali, vy to neděláte, vy budete jenom navrhovat věcná témata. Nevím, tak my máme zítra celý den k rozpočtu první čtení před sebou. Nevím, proč ho tady rozebíráte dnes v pořadu schůze. Samozřejmě na to máte právo, já mám právo na to upozorňovat. Takže ze sebe prosím pěkně nedělejte lepší, protože evidentně nejste. Duplicitě tady řešíte téma, na který je zítra vyhrazen skoro celý den, na první čtení.
Obecně bych řekl, že ta vystoupení spojuje heslo podle sebe soudím tebe. Vy to tak nějak máte. Dáváte nám nějaké důvody, nám podkládáte, podstrkáváte, které tam nemáme, nebo vytváříte vysloveně virtuální realitu. Proto jsem si tady psal ty poznámky. To bylo vystoupení Víta Rakušana. Poslanecký návrh, že dáme tu změnu financování poslaneckým návrhem. Ne, to bude vládní návrh. Jestli tady něco bylo poslaneckým návrhem, tak připomenu třeba korespondenční volbu, kterou jste tady protlačili. A to jste udělali jako poslanecký návrh.
Šup, změna volebního zákona a najednou tam, co byl poslanecký návrh, tak to je v pohodě. Takže bych byl velmi opatrný. Že to budeme chtít ve zrychleném řízení, v § 90, to taky není pravda. To není pravda. Jak jste na to přišli? Proč tady vytváříte takovéhle chiméry? Ale některé změny, ne, samozřejmě změnu ve financování veřejnoprávních médií v devadesátce, to je úplně nesmysl, ale některé jiné samozřejmě budeme navrhovat v devadesátce, které by měly být nekonfliktní. No, a pro tento účel já jsem si zase našel, protože jsem na ta čísla, kde vy jste těsně před volbami za námi přišli, že máte 22 návrhů zákona v devadesátce, u kolika z nich vám to pustíme?
Tak jsem se teďka schválně díval na tu tabulku. A víte ten poměr? To jste zapomněli. Devatenáctkrát jsme vám řekli, že ano, a jenom třikrát jsme řekli, pojďme to projednat ve třech čteních. To jsme byli zlá opozice, co? Devatenáctkrát jsme vám pustili devadesátku těsně před volbami. Tak jsem zvědav, jakým způsobem se k těm devadesátkám budete stavět vy. Já vím, že vždycky to osvěžování paměti se vám nelíbí, ale já to tady budu takovou nekonformní formou vám tady předkládat.
No, teď se dostávám k těm koncesionářským poplatkům, jak to tady popisoval Vít Rakušan a jak strašil. Tak za prvé nevím, proč on chce nějaké informace dopředu, proč nerespektuje to fungování jak to je. My to máme v programovém prohlášení vlády a zároveň, až to bude, tak to bude, tak to samozřejmě vláda pošle do Poslanecké sněmovny. Ministr kultury to dá na vládu, vláda to projedná, pošle to na ta připomínková místa, pak se to pošle do Sněmovny. Já nevím, v čem je problém. Vy tady vytváříte problém, a to je jakoby úplně novota, že opozice najednou začne z vládní koalice tahat informace na věci, které se do budoucna chystají. To je zajímavý. A když je nedostane, tak to vypadá, jako že něco tajíme. Ne? A co kdybychom to měli třeba v plánu na příští rok, v plánu prací legislativně, proč bychom to měli dávat dopředu? Jak jste na to přišli?
Když tady říkáte, že něco funguje, nefunguje, tak za prvé říkám, EET taky fungovalo a vy jste ho přesto změnili, přestože vám tady podnikatelé, já jsem tady pořádal konferenci, dokonce mám pocit, že Vojta Munzar tam byl, nevím, jestli tam byl nebo nebyl, a tam přímo i zástupci Hospodářské komory a zástupci těch podnikatelů v gastro říkali, nechte to aspoň dobrovolné, ale stejně jste to zrušili. Tak o čem se tady bavíme?
Ale já vám tady řeknu dva příklady, kdy moc ne, seniorů je v populaci asi 20 procent nad 65 let, nicméně na poplatcích se podílejí díky tomu, že se to platí za domácnost, ne za osobu, 44 procenty. To moc spravedlivé teda, dámy a pánové, není.
Teď jsme se dozvěděli, že to vymáhání a celá ta administrativa kolem vymáhání koncesionářských poplatků stojí u Českého rozhlasu 100 milionů, u České televize 150, to je 250 milionů, čtvrt miliardy, to je docela dost peněz, které by se daly použít přece na nějakou smysluplnou věc, třeba finanční gramotnost, jak tady někdo o tom hovořil.
Takže v tomto ale jakoby budeme se tady o tom bavit. Já jenom nerozumím tomu strašení, jakoby to máte, proto říkám podle sebe soudím tebe, že máte jako nějakou jakože preventivně všechny vystrašíte, abyste si připravili tu půdu pro to, co hrozného se chystá. A já prostě od začátku tady říkám, a říkali jsme to i před volbami, že jsou tady i jiné systémy, které fungují ve většině zemí Evropské unie, a přesto tam neplatí, a vy byste si to určitě netroufli, kdybyste tam jeli na zahraniční návštěvu, říct, že je ohrožená svoboda médií. A tak já nevím, proč to říkáte tady. Tomuhle tomu já nerozumím.
To znamená, prosím pěkně, počkejte si na tu změnu, nikdo tady na média veřejné služby neútočí, to, že někdo chce změnit ten status quo, tak to je normální nějaký politický program. Rozuměl bych vašemu rozčílení v momentě, kdybychom to před volbami neměli a teď jsme s tím překvapili. My jsme to ale konzistentně říkali před i po volbách.
Poslední poznámka se týká toho sportu, těch cedulí, toho rozpočtu a opatření, co tady měla kolegyně Šebelová. No, já rozumím, že ta cedule může působit směšně. Choďte radši po schodech, pokud vám to zdravotní stav umožní, nepoužívejte výtah. Ale prostě ono to od toho jako začíná, ono je potřeba to dát do toho veřejného prostoru, otevřít tu debatu, zaplaťpánbůh o té ceduli, která nestála nic, takže nemůžete ani říct, že vyhazujeme peníze daňových poplatníků, tak se o tom hovoří. Stejně tak jako teďka to téma, jestli by děti do 15 let měly mít povolené nebo zakázané sociální sítě. Je to prostě nějaké vytváření agendy a je to smysluplné a užitečné.
A kolem toho rozpočtu na ten sport, vždyť my jsme včera byli s kolegyní Šebelovou vaším prostřednictvím v Českém rozhlase, kde jsme řekli s ministrem Šťastným, že uděláme maximum pro to, aby ten výpadek, který tam je teďka, tam nebyl, aby se tam ty peníze pro ten sport vrátily, aby to právě nebylo o cedulkách, ale aby to bylo skutečně o té prioritě té vlády. Investice do sportu, sportovní infrastruktury, propojení se školstvím, primární prevence a tak dále a tak dále. My Jsme se o tom včera bavili v Českém rozhlase hodinu.
A zítra máme rozpočet, první čtení, a my tam určitě o tom s panem ministrem budeme hovořit. Začíná to cedulkami, končí to rozpočtem a nějakou vůlí to změnit s cílem prodloužit věk dožití ve zdraví. Má to vždycky nějaké cíle.
Tolik tedy, já jsem to hodně zkrátil, ty poznámky a reakce na ta vystoupení, za mě.
Já děkuji za pozornost.
