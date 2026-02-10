Havel (TOP 09): Zrušit NERV znamená z našeho pohledu odstranit pojistku

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,
vláda na svém včerejším zasedání oznámila, že zruší Národní ekonomickou radu vlády, a já říkám naprosto otevřeně, že to je špatné rozhodnutí z mého pohledu i z pohledu TOP 09. Není to technická drobnost, není to administrativní úprava, je to špatné rozhodnutí, protože v době, kdy Česko řeší drahé bydlení, tlak na veřejné finance - ten budete ještě zvyšovat - demografii, produktivitu a konkurenceschopnost, tak vláda vypíná jeden z mála nástrojů, který do politiky vnášel odbornou protiváhu, dlouhodobost a hlavně veřejně dohledatelné odborné a vědecké argumenty.
A co je na tom nejhorší? Zdá se mi, že to je vzkaz, který bychom mohli číst tak, takže odbornost je zbytečná, stačí politický instinkt a pár poradců po ruce. Jenže stát přece není hospoda, stát není nějaká soutěž o nejlepší hlášku. Když se rozhoduje špatně, tak to pak přece nezaplatí vláda, zaplatíme to my všichni, občané České republiky, zaplatíme to na daních, zaplatíme to v dražších službách, v horší dostupnosti bydlení, v nižších mzdách a hlavně v pomalejším růstu možná zadlužené budoucnosti.
Proč je tedy NERV z mého pohledu a z pohledu TOP 09 mnohem lepší než nějaká skupina vládních expertů? Není to ministerstvo, není to přece ani nějaká byrokracie navíc - je to odborný orgán, který má úkol pojmenovat problém, navrhnout parametry reforem a dávat vládě oponenturu v často těžkých rozhodnutích - a v minulém volebním období, tak jsme to viděli, já o tom ještě budu hovořit. A je to orgán s jasným institucionálním rámcem, byl zřízen v roce 2010 a jeho činnost byla potom obnovena v roce 2022. A je to přesně to, co v politice často chybí.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Místo takzvané rychlé záplaty máte instituci, která drží otázku: Dává to které rozhodnutí dlouhodobě smysl? Co to udělá s motivací lidí? Kolik to bude stát? Jakou by to eventuálně mělo alternativu? A vláda teďka říká: My máme své vlastní experty. Ano, to víme, každá vláda má své vlastní poradce, je to v pořádku - ale NERV je přece veřejná oponentura, je to mechanismus, který zvyšuje cenu nekvalitního rozhodování, protože přinutí každou vládu vysvětlit, proč jde třeba proti datům, proč ignoruje analýzy a proč volí méně efektivní variantu. Zrušit NERV znamená z našeho pohledu odstranit pojistku. A všichni víme, co se v politice stane, když odstraníte pojistky: vyhrává krátkodobost, líbivost a může zvítězit populistický marketing. A účet se posílá samozřejmě až po volbách.
Já bych jenom připomenul, u čeho Národní ekonomická rada vlády byla - naprosto konkrétní příklady, které mají otisk v politické realitě. Já si myslím, že NERV je užitečný právě tím, že dodává rozumné argumenty, dodává parametry, které vláda prostě může převzít, a když nepřevezme, tak musí vysvětlit proč. Konsolidace veřejných financí, takzvaný ozdravný balíček, který jsme tady hlasovali v minulém volebním období - když ho vláda připravovala, tak k němu NERV vydal stanovisko a posoudil ho jako krok, který může významně snížit schodky, a zároveň upozorňoval na parametry a na rizika. A to není málo. To je přece přesně situace, kdy politici potřebují opory, když dělají nepopulární kroky - a všichni víme, že ozdravný balíček byl nepopulární, ale byl prostě nutný. A to nejsou abstraktní věty, ten balíček obsahoval konkrétní opatření - všichni to víte - změny ve státní podpoře stavebního spoření, úpravy daňových slev, nepopulární věci a tak dále. A to je přesně to, co vyvolává politickou bouři a kde je ten odborný rámec k nezaplacení. Takže ano, NERV se podepsal pod to, že se hospodaření státu nevede jen podle intuice a titulku, ale podle dat a podle zanalyzovaných variant.
Důchodová reforma - to je přece rozhodnutí na desítky let. Důchody nejsou téma pro tiskovku, je to téma pro jednu celou generaci - a právě tady má NERV hodnotu největší, umí přece oddělit emoce od reality a tlačit parametry, které dávají smysl ne krátkodobě, ale dlouhodobě. V přehledu výstupů za roky (?) a 2025 si myslím, že je právě důchodová reforma zmiňována jako nejdůležitější oblast, ve které NERV radil a poskytoval podklady. A současně tyto změny se promítly do legislativních úprav důchodového pojištění. Ať už se to lidem líbí nebo ne, je to systémový zásah, který bez odborných podkladů nejde dělat odpovědně. Zrušit NERV v okamžiku, kdy se důchody a demografie teprve budou lámat je jako vyhodit navigaci uprostřed bouřky.
Připomeňme třeba i windfall tax, zdanění mimořádných zisků - tady se NERV věnoval konstrukci a dopadům windfall taxu, daňové mimořádnosti, která by byla politicky velmi citlivá, byla ekonomicky riskantní - přiznejme si to - pokud by byla špatně nastavená. Tady je důležitý zase ten princip. U podobných kroků je veřejný zájem, aby existovala odborná kotva, která posoudí výnosy, rizika obcházení, dopady na investice a bankovní sektor - a přesně to NERV dělal, tuto odbornou kotvu.
Připomenu ještě flexinovelu zákoníku práce neboli modernizaci pravidel práce. Vidíme to všude, vidíme to na datech, že trh práce se mění. Lidé stále častěji kombinují rodičovství, práci, rekvalifikace, zkrácené úvazky. Dává to smysl v moderní době a pravidla, která byla nastavena pro svět z minulého století, prostě přestávají v současnosti fungovat. Ano, i tady posloužil NERV jako zdroj inspirace u flexibilní novely zákoníku práce. Ať už se někdo na flexinovelu dívá jakkoliv, přesto je to další příklad, kde Národní ekonomická rada vlády přinesla reálný otisk v oblasti, kde je potřeba vyvažovat flexibilitu s ochranou.
Připomeňme superdávku, ta se tady bude objevovat na plénu Poslanecké sněmovny i v tomto týdnu, zjednodušení sociální pomoci a motivace. Národní ekonomická rada vlády se věnovala i logice dávek a motivaci k práci. A v posledních letech se v Česku právě rozeběhla superdávka jako nový systém státní sociální pomoci. Racionální příklad, pohled Národní ekonomické rady vlády je tady přece neoddiskutovatelný.
Řekl bych asi tři důvody, proč je zrušení NERVu zásadně špatně. Za prvé, ztrácíme kontinuální oponenturu. Bez NERVu bude každá vláda skládat ekonomické poradenství řekněme na zelené louce a podle loajality, a to je nejhorší možný model. Vyrobí se uzavřený kruh, kde si všichni navzájem potvrzují, že to je možná skvělý plán, a i kritika přijde až ve chvíli, až už je pozdě.
Za druhé, ztrácíme veřejně dohledatelný rámec argumentů. Ekonomická rozhodnutí přece mají být přezkoumatelná. Ne podle pocitu, ale podle podkladů, tvrdých dat a nezávislých analýz. NERV vytvářel materiály, které byly veřejně k dispozici. Když NERV zmizí, zůstane nám často jen tisková zpráva a věta: protože jsme se tak rozhodli.
Za třetí, ztrácíme schopnost dělat dlouhodobé reformy. Rozhodnutí jako důchodová reforma, reformy vzdělávání, podpora investic, energetické otázky, dostupné bydlení, to jsou desetileté horizonty, na které takové změny dopadají. A přesně tyhle věci politika samostatná, politika neopřená o data a o kritickou odbornou oponenturu, prostě zanedbává. NERV byl instituce nebo je instituce, která má udržovat tlak na velká témata, i když se zrovna řeší něco, co prostě hoří na titulní straně. Já si myslím, že jistě mohl mít NERV nějaké nedostatky, pojďme se o nich bavit, jistě je užitečnější zjednat jejich nápravu, než ho zrušit. Dovedu si představit, že by mohla být zavedena komunikace dopadů na úrovni NERVu, co vláda převzala, co nepřevzala, ať vysvětlí proč, nebo by tady mohla být stálá komunikace ze strany NERVu, aby se ekonomická politika dělala veřejně, bylo z ní veřejné téma a nedělala se trochu potichu, trochu třeba mimo zájem veřejnosti a mimo zájem médií. To jsou pojistky, to nejsou překážky. To jsou pojistky proti tomu, aby se stát neřídil jenom PR, lobby nebo nějakou momentální náladou.
My bychom jako TOP 09 Národní ekonomickou radu vlády nikdy nezrušili. My bychom s ní spolupracovali, možná bychom ji ještě zoptimalizovali. Zrušit NERV je z našeho pohledu nebezpečné a je to účelný krok, protože nechcete jako vláda slyšet tu odbornou kritiku a nechcete, aby se ta kritika z úst respektovaných odborníků, kteří v tom NERVu jsou zastoupeni, objevovala ve veřejném prostoru.
Tím je právě NERV užitečný, že se nebojí být nepopulární. NERV umí říct: tohle nefunguje, tohle je drahé, tohle bude mít vedlejší efekty a tady je potřeba nějaká jiná, možná méně populární varianta. A dokud takový hlas existuje, politika má šanci být víc než marketing. Politika má šanci být leadership a politika má šanci dělat třeba nepopulární, ale odvážná rozhodnutí, která jsou pro budoucnost. Já bych chtěl za TOP 09 vyzvat vládu: nelikvidujte NERV, přehodnoťte svoje včerejší rozhodnutí, a pokud tvrdíte, že chcete řídit zemi odpovědně, tak opravdu nevyhazujte instituci, která vám pomáhá dělat rozhodnutí na základě dat a dlouhodobých dopadů.
Já bych chtěl navrhnout bod, pane předsedo, vaším prostřednictvím, Zrušit NERV je zbabělé rozhodnutí vlády. Zrušit NERV je zbabělé rozhodnutí vlády a chtěl bych to navrhnout jako čtvrtý bod pořadu schůze. Děkuji. Pane místopředsedo, omlouvám se. Neviděl jsem, že jste se vyměnili.
