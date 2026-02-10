„Pracujeme pro veřejnost, ne pro politiky.“ Petice ČT rozdělila novináře

10.02.2026 17:15 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Petice zaměstnanců ČT a ČRo vyvolala spory i mezi jejími zastánci. Novinářka Nora Fridrichová kritizuje, že ji podepsal ředitel zpravodajství Petr Mrzena, kterého viní z přílišné blízkosti k politikům. A Marek Wollner, ač podporuje obranu koncesionářských poplatků, poukazuje na nedostatky ve fungování České televize, kdy podle něj televize dává výrazný prostor ve vysílání jen vybraným komentátorům, zatímco komentátory serveru FORUM24 zve do vysílání jen výjimečně.

„Pracujeme pro veřejnost, ne pro politiky.“ Petice ČT rozdělila novináře
Foto: Repro XTV
Popisek: Novinář Marek Wollner

Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu zveřejnili petici, kterou doposud podepsalo téměř 1 800 lidí. Píší v ní, že pracují pro veřejnost, nikoli pro politiky, a obávají se, že plánované změny financování či fungování veřejnoprávních médií by mohly ohrozit jejich nezávislost.

Politické strany přicházejí s různými návrhy na změny v oblasti veřejnoprávních médií, a to od úpravy způsobu financování přes případné sloučení ČT a ČRo až po jejich úplné zrušení. Podle signatářů petice ovšem jedině současný model financování přes koncesionářské příspěvky zajišťuje stabilitu a nezávislost veřejnoprávních médií.

Psali jsme:

Na zveřejněnou petici reagovala také novinářka Nora Fridrichová, kterou nemile překvapilo, že mezi signatáři figuruje i ředitel zpravodajství České televize Petr Mrzena. Fridrichová jej nepovažuje za vhodného signatáře.

„Petr Mrzena je přesně tím člověkem, který politikům v čele České televize slouží už dnes a nezávislost veřejnoprávního média dlouhodobě oslabuje,“ píše Fridrichová a kritizuje, jak se Mrzena chová k politikům.

„Jeho nestandardní ‚běhání‘ za politiky po Parlamentu, kde se jim systematicky nabízí, navíc před pár dny veřejně popsal i dnes už bývalý ředitel ČT Jan Souček,“ pokračovala Fridrichová, podle které zkrátka jméno ředitel zpravodajství ČT Petra Mrzeny na petici „nemá co dělat“.

 

 

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 36497 lidí
Novinář a bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky České televize Marek Wollner se k petici vyjádřil prostřednictvím komentáře zveřejněného na serveru FORUM24. Podle jeho názoru je sice petice na obranu koncesionářských poplatků v principu správná, ale přichází pozdě a za situace, kdy vedení České televize podle něj dlouhodobě projevuje přílišnou opatrnost a přizpůsobivost vůči politickým tlakům.

„Petice přichází na veřejnost týdny poté, co se k obdobnému postoji nechalo dotlačit i vedení ČT, které se přitom s rozhodnutím vládní koalice okamžitě smířilo. Ke změně stanoviska ho přiměla teprve výzva nezávislých televizních odborů,“ píše Wollner a dodává, že tzv. přidaná hodnota České televize, což jest podle jeho názoru neústupnost vůči politickým tlakům, se už z vysílání dlouhodobě vytrácí.

Wollner sám nadále podporuje financování veřejnoprávních médií prostřednictvím koncesionářských poplatků, protože nechce, aby byla média podřízena vládě. „Rozhodně nechci, aby dvě obrovské mediální instituce padly za kořist jakékoli vládní koalici, a téhle obzvlášť,“ uvádí Wollner. Nesouhlasí však s tím, že by měla společnost nutně a bezvýhradně přijímat současný způsob vykonávání veřejné služby.

Podle Wollnera dnes Česká televize plní veřejnou službu jen částečně a přizpůsobuje se očekáváním politiků a části Rady ČT, zejména Pavla Matochy a Luboše Xavera Veselého. Wollner také kritizuje Českou televizi za to, že i v době, kdy žádá veřejnost o podporu, dává prostor názorům, které podle něj neodpovídají požadavku na objektivní a vyvážené informace.

Jako příklad uvádí časté vystupování komentátora Daniela Kaisera z Echo24 ve vysílání České televize. Podle Wollnera má Kaiser v ČT velký prostor, zatímco jiní novináři, například ze serveru FORUM24, se do vysílání dostávají jen výjimečně.

„Není tedy lehké vyjadřovat ČT bezvýhradnou podporu, zvláště v situaci, kdy redaktoři z FORUM24 dostanou pozvánku do vysílání sotva jednou za uherský rok. Rozumíme ale, že radní Matocha s Xaverem Veselým a jejich političtí loutkovodiči by z naší přítomnosti radost neměli,“ píše Wollner.

Psali jsme:

Po akci Milionu chvilek vládní poslankyně řekla, jak to v ČR dopadne
Máte ve štábu lesbu a točíte o klimatu? Dotace jistá. Český filmař promluvil
„Věděli jste, že nezvou Okamuru.“ Konec legrace. V ČT se pere špína
Česká televize: Generální ředitelé ČT a ČRo vyzývají k diskusi o financování veřejnoprávních médií

 

Zdroje:

https://t.co/bGCoWucPQM

https://twitter.com/NoraFridrichova/status/2021194924603928837?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.forum24.cz/ct-spoleha-na-to-ze-ji-budeme-bezvyhradne-podporovat-chceme-mene-poslusnosti-k-matochovi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , financování , koncesionářské poplatky , petice , Wollner , Fridrichová , veřejnoprávní média

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dává podle Vás současné vedení České televize stejný prostor různým názorovým proudům?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Daniela Kovářová byl položen dotaz

Žaloba za neplnění slibů

Dobrý den, co si s vaším právním vzděláním myslíte o žalobě, o které prý uvažuje předseda senátu Vystrčil, a která má být mířena na Babiše s Macinkou za ta, že neplní své sliby? Stalo se někdy, že by byl politik žalovaný za to, že neplní slib? A je to vůbec právně možné? Protože za mě se politiků, c...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Barva moči vypovídá o stavu vašeho zdravíBarva moči vypovídá o stavu vašeho zdraví Rajcovní tanga mají nežádoucí účinkyRajcovní tanga mají nežádoucí účinky

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„My pracujeme pro vás.“ Jenže s tím ČT narazila

14:50 „My pracujeme pro vás.“ Jenže s tím ČT narazila

Z řad pracovníků ČT a ČRo přichází petice, kterou již podepsalo téměř 1 800 z nich. Tvrdí v ní, že p…