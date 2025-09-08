Armáda ČR: Speciální síly získají nová obrněná vozidla

V jejich výzbroji nahradí letité stroje Land Rover a zároveň doplní jejich logistickou schopnost, kterou dříve plnilo lehké nákladní vozidlo Tatra. Nyní budou moct příslušníci speciálních sil schopni logistiku dlouhodobých operací zabezpečit na bojových vozidlech. S nákupem 18 vozidel se dnes seznámila vláda, již dříve jej odsouhlasilo Kolegium ministryně obrany. Vozidla dodá společnost LPP, která je výhradním dodavatelem těchto strojů pro Českou republiku. Technické zhodnocení podle potřeb speciálních sil provede státní podnik VTÚ.
„Pořízení vozidel Supacat je důležitým krokem k zabezpečení mobility speciálních si a jejich připravenosti k plnění operačních úkolů v souladu s národní i alianční doktrínou a přidělenými cíli výstavby schopností. Zároveň tím dochází k obměně současných lehkých bojových vozidel speciálních sil, jejichž náhrada je již řadu let nutná,“ uvedl náčelník generálního štábu Karel Řehka.
Speciální síly ve své výbavě potřebují nahradit zastaralou techniku, které již uplynula doba životnosti a která neodpovídá jejich potřebám. Byla proto zpracována studie, podle které je potřeby speciálních sil schopno naplnit pouze vozidlo od firmy Supacat. Tento stroj využívají i speciální síly některých spojeneckých zemí.
„Na základě doporučení a usnesení Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bylo rozhodnuto zakázku rozdělit na dvě části,“ uvedl vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Lubor Koudelka. První je pořízení podvozků vozidel Supacat Extenda od společnosti LPP, což je výhradní zástupce jejich výrobce pro Českou republiku. Státní podnik VTÚ následně provede jejich technické zhodnocení, která zahrnuje mimo jiné pořízení a integraci zbraňových, komunikačních a dalších systémů.
Cena za dodání 18 podvozků bude 32,6 milionu GBP bez DPH. Technické zhodnocení od VTÚ bude stát 810 milionů korun bez DPH. Technické podrobnosti nelze uvádět, protože z povahy činnosti speciálních sil podléhají utajení.
