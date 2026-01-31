Armáda ČR: Výcvik v Doupovských horách ztížilo záložákům mrazivé počasí

V uplynulých dnech s nimi absolvovali první taktický výcvik a ostré střelby. Cvičili v Doupovských horách na Karlovarsku, kde se teplota přes den běžně pohybovala kolem -10°C. „Naši vojáci v aktivní záloze byli doposud vyzbrojeni útočnými puškami CZ 805 BREN, nyní místo nich přecházejí na útočné pušky CZ BREN 2. Před prvním výcvikem v terénu samozřejmě prošli zaškolením, při kterém se učili s novými zbraněmi správně a bezpečně manipulovat,“ uvedl velitel strakonického 25. protiletadlového raketového pluku plukovník Jaroslav Daverný.
Útočná puška CZ BREN 2 vychází z řady CZ 805 BREN. Oproti svým předchůdcům je ale lehčí a nabízí řadu významných vylepšení, která vznikla na základě zkušeností vojáků ze zahraničních operací a intenzivního vojenského výcviku. Střelbu z útočné pušky CZ BREN 2 si pochvalovala i svobodnice Kristýna Kadlecová: „Střílí se mi z ní velmi dobře. Dosahuji lepších výsledků, než když střílím z pistole. Celkově mě střelba z útočné pušky baví více než střelba z pistole,“ dodala s úsměvem mladá záložačka.
Z Doupova rovnou na Lipno pod led
Mrazivé počasí na Doupově zvládala dobře. Otrkaná je podle svých slov ze školy. Třetím rokem studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích obor zdravotnický záchranář. „Hned jak skončí tento výcvik, jedu se školou na Lipno, kde budeme ve spolupráci se zdejší Vodní záchrannou službou cvičit záchranu z ledu,“ doplnila jednadvacetiletá studentka. Shodou okolností i strakoničtí záložáci v minulosti absolvovali výcvik u Lipenské přehradní nádrže, kde pod dohledem záchranářů trénovali plavání pod ledem.
Výcvik na Doupově byl Kristýniným prvním cvičením se strakonickou jednotkou. Do aktivní zálohy totiž vstoupila teprve vloni. „Mým snem je stát se vojenskou záchranářkou. V aktivní záloze si to chci nejdříve oťuknout a pak se rozhodnu, jestli se stanu vojákem z povolání či nikoliv,“ nastínila svoje plány.
Když se dozvěděla, že na cvičení bude jedinou ženou, měla obavy, aby ji ostatní nepovažovali za přítěž. „Během výcviku jsme házeli ostré granáty. Protože nemám takovou sílu, dělalo mi problém dohodit granát na požadovanou vzdálenost. Chlapi mě ale povzbuzovali a radili mi, jak se zlepšit,“ potvrdila Kristýna, že její obavy byly zbytečné. „Na výcviku je tu i můj přítel, který vstoupil do aktivní zálohy ve stejnou dobu jako já, a je pro mě velkou psychickou oporou,“ prozradila studentka z Českých Budějovic.
Na vstup do aktivní zálohy není nikdy pozdě
V aktivní záloze ovšem neslouží pouze studenti a přidat se k ní, na to není nikdy pozdě. Příkladem může být další ze cvičících vojáků, svobodník Jiří Vařeka, který do aktivní zálohy vstoupil před rokem a půl ve svých dvaačtyřiceti letech. „Vždycky jsem měl k armádě blízko a zajímal se o ni. V minulosti jsem měl i spoustu přátel, kteří sloužili v armádě nebo u policie. Vstup do aktivní zálohy byl pro mě způsobem, jak se tomuto světu opět přiblížit, získat nové přátele, ale přitom si neubírat z času, který věnuji své rodině,“ sdělil Jiří Vařeka, jenž je v civilu projektovým manažerem.
Přestože pochází z východních Čech, rozhodl se přidat k jednotce aktivní zálohy ve Strakonicích. „Měl jsem na tuto jednotku velmi dobré reference od jiných vojáků, kteří zde slouží. Výcviky jsou zde zajímavé, velení útvaru se snaží, abychom měli dobré vybavení, a je tu skvělá parta lidí. Jít do Strakonic, byla jasná volba,“ dodal svobodník Jiří Vařeka.
Cvičení na Doupově bylo v letošním roce prvním výcvikem strakonických záložáků. Kromě střeleb, házení granátů a výcviku bojových drilů absolvovali i taktický přesun se zátěží. Vyzkoušeli si také v improvizovaných podmínkách přenocovat v terénu. Další výcvik strakonické jednotky aktivní zálohy je plánován v druhé polovině února.
