Ústecký kraj: Nejúspěšnějším sportovcem kraje je lyžař Jan Zabystřan

18.03.2026 22:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Naprostou senzací skončil prosincový závod super-G v italské Val Gardeně pro Jana Zabystřana. Český lyžař a rodák z Kadaně projel trať nejrychleji a připsal si první triumf ve Světovém poháru. A právě tento úspěch ho katapultoval v anketě Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje za rok 2025 na první místo.

Foto: Ústecký kraj
Popisek: Ústecký kraj, logo.

Vyhlášení ankety krajského kola se uskutečnilo v Domě kultury v Teplicích. Ceny sportovcům předávala 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková, náměstek Tomáš Kirbs a další významné osobnosti regionu.

Druhou mezi jednotlivci se umístila ústecká plavkyně Daryna Nabojčenko a třetí teplická judistka Věra Zemanová. Nejúspěšnějším seniorským kolektivem se opět staly házenkářky DHK Baník Most. V kategorii mládeže jednotlivců zvítězil plavec Šimon Studnička, v kolektivech se nejlépe umístili basketbaloví kadeti z Děčína.

„Děkuji sportovcům, trenérům, funkcionářům, rodičům a fanouškům. Děkuji vedení měst, která sport podporují. Bez všech těchto lidí by nebyly tak velké sportovní úspěchy a díky nim se o našem kraji mluví napříč republikou,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková.

Kompletní výsledky

Kategorie mládež jednotlivci:                           

1. Šimon Studnička, plavání, TJ Slávie Chomutov
2. Jana Johanová, atletika, Atletika Litvínov
3. Veronika Hujová, hokej, HC Slovan Ústí nad Labem
4. Jaroslav Smělý, atletika, ASK Lovosice
5. Štěpán Nosek, běžecké lyžování, TJ Lokomotiva Teplice

Kategorie mládež kolektivy:                             

1. kadeti U17, basketbal, BK Armex Energy Děčín
2. družstvo žákyň, plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů
3. mladší dorostenky, házená, DHK Baník Most

Kategorie Masters:

Lenka Berrouche, atletika, USK Provod Ústí nad Labem

Trenér:

Jan Kreník, plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů

Handicap:                                    

Alex Borská, plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů

Kategorie dospělí kolektivy:                            

1. DHK Baník Most, házená, A tým žen
2. BK ARMEX Energy Děčín, basketbal, A tým mužů
3. BK Levhartice Chomutov, basketbal, A tým žen
4. Lovci Lovosice, házená, A tým mužů
5. BK SLUNETA Ústí, basketbal, A tým mužů

Kategorie dospělí jednotlivci:                                        

1. Jan Zabystřan, alpské lyžování, Lyžařský klub Chomutov
2. Daryna Nabojčenko, plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů
3. Věra Zemanová, judo, SK PRO Sport Teplice
4. Tomáš Pomikálek, basketbal, BK Armex Energy Děčín
5. Dominika Zachová, házená, DHK Baník Most

