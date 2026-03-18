„My nejsme kolonie.“ Babišovy plány ohledně summitu NATO

Premiér Andrej Babiš dnes v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že by na červencový summit NATO, který proběhne v Turecku od 7. do 8. července, chtěl vyrazit on spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
Doteď přitom platilo pravidlo, že na summitech Aliance obvykle zastupuje zemi hlava státu. Premiér ji naopak pravidelně reprezentuje na zasedáních Evropské unie. Prezident Petr Pavel na to dnes reagoval slovy, že ke změně zvyklostí nevidí důvod a že o tom s Andrejem Babišem bude chtít mluvit.
„Píši si s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Myslím si, že nejlepší bude, když tam pojedu s Macinkou, protože my to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás kritizuje,“ uvedl Babiš na dotaz moderátorky pořadu Týden v politice, že počítá s tím, že skutečně pojede na summit NATO.
Prezident Petr Pavel v reakci na to uvedl, že premiér Andrej Babiš při jejich včerejším jednání nic podobného nezmínil. „My jsme spolu včera měli dlouhé jednání, kde jsme se bavili o řadě koordinačních opatření. Nic takového nezmínil. Já předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod. Já takový důvod zatím žádný nevidím a budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ řekl ve vyjádření pro Českou televizi. Andrej Babiš následně potvrdil, že se o této otázce s prezidentem při včerejším jednání nebavili.
„Pokud se jedná o dělbu práce, která tu byla tradiční po mnohé roky a mimo jiné i s mými předchůdci ve funkci, tak bych očekával, že to probere nejdřív se mnou,“ dodal k situaci prezident Petr Pavel.
Už několik týdnů se premiér pře s prezidentem o letošních výdajích na obranu. Dvě procenta HDP chce vláda vykázat i díky tomu, že do obranných výdajů zahrne miliardy na dopravní stavby. Tyto peníze ale podle prezidenta a například i americké administrativy český závazek vůči NATO naplňovat nemají.
Prezident Petr Pavel včera v tiskové zprávě vládě vytkl, že nesměřuje k plnění slibu, že budeme vydávat do roku 2035 na vojenské výdaje 3,5 % HDP. Dalších 1,5 % HDP má pak podle aliančního závazku s obranou souviset.
Obrana má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta HDP. K překročení dvouprocentního minima vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba dvacet miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury.
Předseda vlády Andrej Babiš v pořadu také odmítl tlak na navyšování obranných výdajů podle požadavků Donalda Trumpa a zdůraznil, že Česko není kolonie. „Pokud Trump řekne, že mám skočit tady z okna, neskočím. My tady nejsme žádná kolonie,“ zdůraznil.
A poté dodal: „My Trumpovi hlavně řekneme, pane prezidente, my jsme byli s vámi, celá Evropa byla proti vám. A my vám teď vysvětlujeme, že naše situace je taková. My se postaráme zaprvé o vojáky, musíme nabrat vojáky, musejí mít dobré vybavení, dobrou výstroj,“ uvedl Babiš.
