Balaštíková (ANO): Pohyb není luxus. Pohyb je základ

18.03.2026 22:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k otevření školních hřišť veřejnosti.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Poslankyně Margita Balaštíková (ANO)

OTEVŘETE ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY, ŽÁDÁ MINISTR SPORTU. PODLE ŠKOL TO TAK SNADNÉ NENÍ.

Čtvrtina dětí trpí nadváhou. Podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé sobě) by pomohlo více využívat stávající sportoviště škol. Ta ale už dnes bývají plná, konají se tam například sportovní kroužky. Podle škol by se muselo vyřešit například to, kdo by hřiště hlídal, informuje server Publico.

Tohle je přesně ten typ opatření, který dává smysl.

V době, kdy má v Česku problém s nadváhou už každé čtvrté dítě, si prostě nemůžeme dovolit nechat školní hřiště zavřená.

Zdraví dětí a celé společnosti musí být priorita. Tedy žádné papírové výmluvy, proč to nejde.

Ano, školy upozorňují na provozní problémy, bezpečnost nebo dohled. To jsou ale řešitelné věci. Pokud stát dokáže najít peníze na jiné projekty, musí je najít i na to, aby děti měly kde sportovat.

Pohyb není luxus.

Pohyb je základ.

A pokud chceme zdravější populaci, musíme začít u dostupnosti, ne u zákazů a složitostí.

Tohle není ideologie. To je selský rozum.

Margita Balaštíková

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

sport , ANO , Balaštíková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by se hřiště otevřít všem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jinde na netu:

S okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kilaS okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kila Málo známé spouštěče nadýmání Málo známé spouštěče nadýmání

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

