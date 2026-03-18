7 dní do devadesátky. Milion chvilek vytáhne na Letné znovu Svěráka

Spolek Milion chvilek pro demokracii svolává na sobotu 21. března demonstraci na pražské Letné. Předseda spolku Mikuláš Minář chce podle svých slov „ukázat sílu občanské společnosti“ a upozornit na to, že část veřejnosti není spokojena se směřováním politiky.
Iniciativa začala představovat i konkrétní jména. Na akci přivádí jednu z nejvýraznějších osobností české kulturní scény, řečnit zde bude herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák. „Je nám ctí Vám oznámit, že v sobotu v 15.00 na Letenské pláni vystoupí legendární český herec, spisovatel, dramatik – a jeden z oddaných strážců odkazu našeho národního velikána Járy Cimrmana – pan ZDENĚK SVĚRÁK!“ oznámil spolek. Zajímavostí je, že demonstrace se koná pouhý týden před jeho kulatými 90. narozeninami, které slaví 28. března.
Zdeněk Svěrák nevystoupí na akci spolku Milion chvilek pro demokracii poprvé, už v minulosti na Letné vystoupil a otevřeně kritizoval politické poměry.
Nejvýrazněji se zapojil při velké demonstraci na Letenské pláni v červnu 2019, která byla podle odhadů jednou z největších od roku 1989. Tehdy otevřeně kritizoval politickou situaci v zemi. „Jsem rád, že jsem se toho dožil. Myslel jsem, že jsme ztratili čich a necítíte, že je cosi shnilého ve státě českém. Ale dnes vidím, že ten zápach cítíte také,“ řekl tehdy ve svém projevu.
Zároveň vyzýval lidi, aby v občanském tlaku nepolevovali. „Zkusme vydržet déle. Tohle utkání nebude krátké,“ zaznělo z jeho strany směrem k demonstrantům na zaplněné Letenské pláni.
Svěrákovo jméno se objevovalo v souvislosti i s dalšími protestními akcemi v průběhu roku 2019, kdy byl opakovaně zmiňován jako jeden z podporovatelů občanských iniciativ namířených proti tehdejší Babišově vládě. Jako jedna z hlavních tváří protestů opakovaně pomáhal přitahovat pozornost veřejnosti.
Například v listopadu 2024, před výročím 17. listopadu, veřejně vyzval k účasti na demonstraci svolané spolkem Milion chvilek, která měla podle organizátorů reagovat na obavy z vývoje po parlamentních volbách v roce 2025. Svěrák tehdy varoval před nástupem autoritářství a apeloval na aktivitu občanů.
„Asi víte, co se kolem nás, v blízkosti i v dáli děje. Autokratickým politikům se daří, demokracie jim to umožňuje a je v ohrožení,“ uvedl.
Vyzdvihl rovněž potřebu občanského zapojení a výzvu k účasti na akci formuloval slovy: „Přijďte se poradit, co s tím. A také pojďme ukázat, že je nás hodně, kteří si ztrátu opravdové poctivé demokracie a svobody nepřejí.“
Tehdy se na akci Milionu chvilek objevil i jeho vzkaz zesnulému Václavu Havlovi. „Tohleto je auto, ve kterém dělal Václav Havel sametovou revoluci,“ prohlásil ve voze Volkswagen Golf Svěrák. „Já jsem pomyslný spolujezdec Václava Havla a mám možnost říct mu, jak to tady po třiceti letech svobody a demokracie vypadá. Pane prezidente, možná, kdybyste to tady viděl, tak se vám zatočí hlava, protože ta naše demokracie je taková nemocná. Vznikla nadávka: pravdoláskař. Já patřím mezi ty pravdoláskaře. A taky vzniklo slovo pro nás: havloid. Že jsme havloidi. To vás možná potěší, že tady s náma pořád jste,“ vzkazoval Svěrák zesnulému.
V rozhovorech opakovaně vysvětloval, že jeho angažmá vychází z pocitu občanské odpovědnosti. A zdůrazňoval, že se do veřejného dění zapojuje proto, že si nechce „jednou vyčítat, že neudělal nic“, a že jako veřejně známá osobnost cítí závazek vůči společnosti.
Coby hlasitý kritik Babiše i Zemana veřejně podpořil v poslední prezidentské volbě generála Petra Pavla, který soupeřil o Hrad s Andrejem Babišem. Tehdy si Svěrák zahrál roli ve spotu, kde obvolává známé, aby připojili podpis pod kandidaturu generála. „Budu podporovat generála Pavla. Prostě chci, aby byl prezidentem. To je vše,“ sdělil tehdy Svěrák, jemuž komunistická minulost Petra Pavla nevadí, označil ji za „mladickou nerozvážnost“ a že na Hradě uvidí raději vojáka než populistu.
Organizátoři spolku Milion chvilek v současnosti varují před vývojem v zemi. Tvrdí například, že existuje snaha o zásah do fungování veřejnoprávních médií. „Okamura s Klempířem chtějí zestátnit veřejnoprávní média a učinit z nich hlásnou troubu politiků,“ upozorňují.
Další z argumentů směřuje k bezpečnosti a obraně státu: „Hrozby z Ruska se zlehčují, peníze na obranu se škrtají a naše obranyschopnost slábne. V době Trumpa a globální nestability je to hazard s naší budoucností,“ uvádí spolek.
Kriticky se vyjadřuje i k fungování státu a institucí: „Pravidla se ohýbají, na úřadech běží čistky, beztrestnost pro vyvolené už je na prodej. Arogance moci roste, ze státu je dojná kráva a extrémní politici si berou naši zemi jako rukojmí.“
Zároveň organizátoři vyzývají veřejnost k účasti a mobilizaci. „Pojďme ukázat naši kolektivní sílu a nastavit politikům zdravé hranice. Pojďme jim ukázat, že je nás hodně.“
„Jde to rychleji, než si myslíte. Pokud nechceme skončit jako na Slovensku a v Maďarsku, musíme se tomu postavit, dokud je čas,“ apelují a dodávají i silné heslo celé akce: „Teď nesmíme mlčet.“
