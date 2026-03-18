„Vyznělo to jinak, než jsem chtěl.“ Hlavatý ze STAN žehlí „hnědé uhlí“

18.03.2026 20:05 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Poslanec STAN Matěj Hlavatý čelí posměchu kvůli svému výroku z televizní debaty o těžbě hnědého uhlí na Ostravsku. Lidé mu vyčítají nepřesnost v základních faktech, která zazněla na CNN Prima NEWS. Nyní se za svá slova omlouvá a připouští chybu.

Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Poslanec Matěj Hlavatý

Ostrou kritiku opozičního poslance Matěje Hlavatého odstartoval příspěvek na síti X, ve kterém reagoval na vystoupení vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka: „Turkovi se splnil sen a konečně mohl ‚promluvit‘ na půdě EU o něčem, co už je dávno vyřešené. Zkusil si to, je za hlupáka. Příště by mohl zůstat v kanceláři ministra, kam mu budou nosit zprávy ministerstva v komiksové podobě, aby to pochopil. To by ho mohlo zabavit,“ napsal.

 

Jeho reakce přišla v době, kdy Turek reprezentoval Česko na unijním jednání o životním prostředí v Bruselu, kde zastupoval ministra životního prostředí Igora Červeného na zasedání rady unijních ministrů.

Jenže krátce po jeho výpadu se pozornost obrátila i na samotného Hlavatého. Na sociálních sítích se začaly šířit reakce, které posměšně připomínaly jeho vlastní vystoupení na CNN Prima NEWS.

Vrchol Hlavatého představ o české energetice ale nastal, když přišla řeč na ukončení těžby uhlí na Ostravsku. V debatě tvrdil, že po těžbě hnědého uhlí je na Ostravsku zničená krajina, načež ho moderátor přímo ve vysílání opravil s tím, že se v regionu těžilo černé uhlí a šlo o hlubinnou těžbu.

Na českém internetu se stal pro své nepřesnosti ohledně základních faktů o těžbě v regionu lidem pro smích. Někteří poukazovali na to, že to píše člověk, podle kterého se „na Ostravsku povrchově těží hnědé uhlí“, jiní si z něj utahovali s tím, že by se měl tématu raději vyhýbat.

Objevily se i komentáře, které naznačovaly, že Turek má na rozdíl od něj o regionu alespoň základní přehled.

„Matěji – velmi prosím – po výkonu v TV se už nevyjadřujte o znalostech ostatních – anebo nejlépe vůbec k ničemu. Teda pokud nechcete jenom pobavit okolí,“ vzkázal Hlavatému jeden z diskutérů.

Po vlně kritiky, která se na něj snesla kvůli nepřesnostem v televizní debatě, se poslanec Matěj Hlavatý k celé situaci vrátil a snažil se zmírnit dopady svého výroku: „Nevyjádřil jsem se během debaty na CNN správně. Je to moje chyba. Vím to a omlouvám se,“ dodal na platformě X.

V následném textu pak připustil, že ve své reakci spojil více témat dohromady, což vedlo k nejasnému a zavádějícímu vyznění jeho slov. Zároveň se pokusil dovysvětlit svůj postoj k energetice s tím, že těžba uhlí – ať už hnědého či černého – má vždy zásadní dopady na krajinu, byť v odlišných formách.

Za klíčovou podle svých slov považuje kombinaci jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, přičemž upozornil i na limity větru, slunce či biomasy. A je proto nutné tyto zdroje doplňovat stabilními pilíři energetiky.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/360deg/360-16-3-v-21-30

https://twitter.com/matej_hlavaty/status/2033973573501497518?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/matej_hlavaty/status/2034221127631864014?ref_src=twsrc%5Etfw

Jinde na netu:

Překvapte partnera smyslnou erotickou masážíPřekvapte partnera smyslnou erotickou masáží Málo známé spouštěče nadýmání Málo známé spouštěče nadýmání

