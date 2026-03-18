„Vyznělo to jinak, než jsem chtěl.“ Hlavatý ze STAN žehlí „hnědé uhlí“

Ostrou kritiku opozičního poslance Matěje Hlavatého odstartoval příspěvek na síti X, ve kterém reagoval na vystoupení vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka: „Turkovi se splnil sen a konečně mohl ‚promluvit‘ na půdě EU o něčem, co už je dávno vyřešené. Zkusil si to, je za hlupáka. Příště by mohl zůstat v kanceláři ministra, kam mu budou nosit zprávy ministerstva v komiksové podobě, aby to pochopil. To by ho mohlo zabavit,“ napsal.
Turkovi se splnil sen a konečně mohl “promluvit” na půdě EU o něčem, co už je dávno vyřešené.— Matěj z Tetína (@matej_hlavaty) March 17, 2026
Jeho reakce přišla v době, kdy Turek reprezentoval Česko na unijním jednání o životním prostředí v Bruselu, kde zastupoval ministra životního prostředí Igora Červeného na zasedání rady unijních ministrů.
Jenže krátce po jeho výpadu se pozornost obrátila i na samotného Hlavatého. Na sociálních sítích se začaly šířit reakce, které posměšně připomínaly jeho vlastní vystoupení na CNN Prima NEWS.
Vrchol Hlavatého představ o české energetice ale nastal, když přišla řeč na ukončení těžby uhlí na Ostravsku. V debatě tvrdil, že po těžbě hnědého uhlí je na Ostravsku zničená krajina, načež ho moderátor přímo ve vysílání opravil s tím, že se v regionu těžilo černé uhlí a šlo o hlubinnou těžbu.
Na českém internetu se stal pro své nepřesnosti ohledně základních faktů o těžbě v regionu lidem pro smích. Někteří poukazovali na to, že to píše člověk, podle kterého se „na Ostravsku povrchově těží hnědé uhlí“, jiní si z něj utahovali s tím, že by se měl tématu raději vyhýbat.
Objevily se i komentáře, které naznačovaly, že Turek má na rozdíl od něj o regionu alespoň základní přehled.
„Matěji – velmi prosím – po výkonu v TV se už nevyjadřujte o znalostech ostatních – anebo nejlépe vůbec k ničemu. Teda pokud nechcete jenom pobavit okolí,“ vzkázal Hlavatému jeden z diskutérů.
Po vlně kritiky, která se na něj snesla kvůli nepřesnostem v televizní debatě, se poslanec Matěj Hlavatý k celé situaci vrátil a snažil se zmírnit dopady svého výroku: „Nevyjádřil jsem se během debaty na CNN správně. Je to moje chyba. Vím to a omlouvám se,“ dodal na platformě X.
V následném textu pak připustil, že ve své reakci spojil více témat dohromady, což vedlo k nejasnému a zavádějícímu vyznění jeho slov. Zároveň se pokusil dovysvětlit svůj postoj k energetice s tím, že těžba uhlí – ať už hnědého či černého – má vždy zásadní dopady na krajinu, byť v odlišných formách.
Za klíčovou podle svých slov považuje kombinaci jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, přičemž upozornil i na limity větru, slunce či biomasy. A je proto nutné tyto zdroje doplňovat stabilními pilíři energetiky.
Nevyjádřil jsem se během debaty na CNN správně. Je to moje chyba. Vím to a omlouvám se.— Matěj z Tetína (@matej_hlavaty) March 18, 2026
