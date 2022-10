Arnika: Chraňte zdraví lidí a zakažte „věčné chemikálie”, vyzvaly nevládní organizace EU

Před dvěma lety zveřejnila EK jako součást Green Deal také Strategii pro udržitelnost v oblasti chemických látek, která obsahuje závazek postupně přestat využívat PFAS všude, kde je to možné [2]. Nyní nastal čas tento závazek splnit, zastavit škody způsobené znečištěním PFAS a ukázat zbytku světa, že postupné omezení používání perfluorovaných látek je možné. Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 19% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 81% hlasovalo: 2558 lidí

Znečištění „věčnými chemikáliemi” [3], jak se také PFAS přezdívá, se vymklo kontrole, přitom vystavení PFAS je spojeno s celou řadou nepříznivých zdravotních dopadů, od poškození jater, přes sníženou účinnost běžného očkování u dětí, až po zvýšené riziko některých druhů rakoviny [4]. PFAS zamořily celou planetu a její obyvatele a nacházejí se v těle většiny lidí na celém světě [5]. Nedávné zprávy z Francie hovoří o výrazné kontaminaci vody v oblasti chemických závodů vyrábějících či zpracovávajících perfluorované látky [6].

Děti jsou působení těchto látek vystaveny již v děloze během těhotenství, v průběhu života se do našich těl PFAS dostávají prostřednictvím potravin, pitné vody a každodenně používaných spotřebních předmětů jako jsou hygienické potřeby a potravinové obaly. V Evropě má 14 % dospívajících v těle PFAS v množství překračujícím maximální bezpečné hodnoty stanovené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) [7].

„Mluvíme o skupině syntetických látek, které před sto lety ještě neexistovaly, nicméně dnes je najdeme úplně všude, i v nejodlehlejších částech naší planety. Nikdo z nás nedal souhlas k tomu, aby byl vystaven těmto škodlivým látkám, a nyní musíme s tímto toxickým dědictvím žít po celá desetiletí, možná staletí. To nejmenší, co můžeme udělat, je přestat tuto toxickou zátěž zvyšovat,” říká dr. Julie Schneiderová, vedoucí kampaně proti PFAS v organizaci CHEM Trust.

Arnika proto iniciovala vznik manifestu, který podepsalo celkem 46 nevládních organizací a který byl dnes zveřejněn s titulkem: „Zakažte perfluorované látky (PFAS) – Ban PFAS Manifesto”. Manifest shrnuje klíčové problémy související se znečištěním a expozicí PFAS a uvádí deset požadavků adresovaných zejména evropským institucím a členským státům, v jejichž moci je výše zmíněný zákaz prosadit.

Signatáři manifestu vyzývají orgány EU, aby neotálely s přijetím opatření, a vybízejí další evropské nevládní organizace, aby jejich výzvu k akci podpořily tím, že se k manifestu připojí.

Karolína Brabcová, vedoucí kampaní za zákaz toxických látek ve spotřebním zboží z české nevládní organizace Arnika, uvedla: „Arnika již několikrát prokázala přítomnost těchto látek v různých druzích zboží včetně potravinových obalů či textilu. Vyzýváme EU, aby co nejrychleji zakázala perfluorované látky ve výrobcích, jako jsou obaly potravin, kosmetika a oblečení, a zastavila tak každodenní vystavování milionů lidí v Evropě těmto látkám. Komise a členské státy EU by měly dodržet svůj slib a urychleně přijmout opatření zakazující PFAS jako celé skupiny ideálně do roku 2025.”

