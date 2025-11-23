Evropa se hýbe. Zážitky poslance SPD Urbana z akcí konzervativců

23.11.2025 12:49 | Monitoring

Zatímco oficiální proud evropské politiky se často uzavírá do frází o jednotě a pokroku, v srdci Evropy sílí jiný hlas – hlas, který volá po suverenitě, zdravém rozumu a právu národů jít vlastní cestou. To jsou dojmy poslance SPD Milana Urbana ze dvou mezinárodních konferencí, kterých se nedávno účastnil.

Evropa se hýbe. Zážitky poslance SPD Urbana z akcí konzervativců
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Urban, kandidát SPD

Milan Urban z SPD se v listopadu zúčastnil dvou zásadních událostí: mezinárodní konference „Střední Evropa vlastní cestou“ v Praze a knižního veletrhu „Seitenwechsel“ v německém Halle. 

Konference „Střední Evropa vlastní cestou“ přivítala zástupce z Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Rumunska i z dalších zemí. Milan Urban zde vystoupil jako reprezentant českého konzervativního hlasu a zdůraznil, že střední Evropa má nejen co říct, ale i co nabídnout.

Dr. Ing. Milan Urban

  • SPD
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Střední Evropa má sílu. A pokud budeme držet spolu, můžeme jít vlastní cestou,“ uvedl Urban. Podle něj je třeba znovu otevřít debatu o tom, co znamená národní suverenita v době, kdy se z Bruselu stále častěji ozývají direktivy, které ignorují místní realitu.

Psali jsme:

„Lidé si začínají uvědomovat, že suverenita není extrém. Je to základní právo každého národa – a my ho musíme bránit,“ dodal poslanec. Diskuse se týkaly i vzdělávání, právního systému a obrany proti tomu, že by se naše země staly jen levnou pracovní silou a odbytištěm cizích zájmů.

Halle: Svoboda slova pod policejní ochranou

Na veletrhu „Seitenwechsel“ v Halle, pořádaném Evropskou studentskou sítí (ESN), vystoupil Milan Urban v panelové diskusi vedené europoslancem Alexanderem Sellem (AfD). Akce přilákala přes tisíc návštěvníků, ale probíhala pod policejní ochranou – venku protestovala Antifa, město Halle se od akce distancovalo a paralelně podpořilo „protipólový“ festival s názvem „Wir“.

„To, že svobodná diskuse potřebuje policejní ochranu, je výmluvné. Svoboda slova není samozřejmost. Je to zápas. A ten se v Halle odehrál důstojně – i za účasti SPD,“ komentoval Urban atmosféru veletrhu.

Psali jsme:

Ve svém vystoupení mluvil o kulturní identitě, evropské spolupráci a potřebě chránit tradiční hodnoty. „Evropa potřebuje autentické politiky. Ne ty, kteří se bojí být slyšet. Ale ty, kteří mají odvahu říct: Tohle je náš domov a my ho nenecháme rozložit,“ zaznělo z jeho úst.

Za konzervatismus už se není třeba omlouvat

V Praze Urban debatoval s George Nicolae Simionem, prezidentským kandidátem z Rumunska, který otevřeně mluví o potřebě národní obrody. V Halle se potkal s Fürstin Glorií von Thurn & Taxis, ikonou německé konzervativní kultury, a s Alexandrem Gaulandem, zakladatelem AfD.

Fotogalerie: - Kříže před německou ambasádou

Happening nazvaný Scholzova rovnice pro Ukrajinu....
Happening nazvaný Scholzova rovnice pro Ukrajinu. ...
Happening nazvaný Scholzova rovnice pro Ukrajinu. ...
Happening nazvaný Scholzova rovnice pro Ukrajinu. ...
Happening nazvaný Scholzova rovnice pro Ukrajinu. ...
Happening nazvaný Scholzova rovnice pro Ukrajinu. ...

„Její přítomnost byla důkazem, že konzervativní kultura má hloubku, paměť i humor. A že není třeba se za ni omlouvat,“ zmínil Urban. „Když jsem jí připomněl její televizní éru s Thomasem Gottschalkem, zasmála se. A v tu chvíli bylo jasné, že i politika může mít lidský rozměr.“

Účast Milana Urbana na obou akcích ukazuje, že konzervativní proud v Evropě sílí. Nejde o izolované výkřiky, ale o propojenou síť hlasů, které chtějí chránit identitu, svobodu a zdravý rozum. Ať už v Praze, nebo v Halle – debata se vrací tam, kam patří: mezi lidi, kteří se nebojí myslet jinak.

„Když se v Evropě začíná mluvit nahlas o suverenitě, identitě a svobodě slova, není to náhoda. Je to znamení, že se něco hýbe. A já jsem hrdý, že u toho může být i český hlas,“ uzavírá Milan Urban.

Psali jsme:

Po prohře STAČILO! vylezl Milan Urban s plány. Ale dostal účet
EU chce z lidí nevolníky, jde na to přes bydlení. Scénář SPD, jak tomu zabránit
„Spiknutí a sabotáž. Vyšetřit a potrestat.“ Expert o Fialově zdražení elektřiny
Zase se do toho vložilo ministerstvo. Urban z SPD a nový územní plán Prahy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demokracie , EU , Evropa , konference , Praha , Urban , SPD , svoboda slova , Halle , střední Evrpa

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že je třeba znovu otevřít debatu o tom, co znamená národní suverenita v době, kdy se z Bruselu stále častěji ozývají direktivy, které ignorují místní realitu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Tomio Okamura byl položen dotaz

Proč nechodíte17.11. na Národní třídu?

Podle mě se dají snadno zvládnou obě ,,akce". Co tím, že na Národní třídu nechodíte, vlastně chcete sdělit? A nemyslíte, že jste tam minimálně jako předseda Sněmovny jít měl? Nechce se mi věřit, že byste měl strach z reakce veřejnosti, tak mi to nejde do hlavy, proč tam nejdete? Nemyslíte, že tak na...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřibovo řešení Stanjurovy sekery: Tak Babiš vrátí dotace a bude na školství

12:43 Hřibovo řešení Stanjurovy sekery: Tak Babiš vrátí dotace a bude na školství

„Asi jsou stále ještě opilí volebním úspěchem.“ „Mně to přijde jako zrada na voličích, ale to si Mot…