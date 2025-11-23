Evropa se hýbe. Zážitky poslance SPD Urbana z akcí konzervativců

Milan Urban z SPD se v listopadu zúčastnil dvou zásadních událostí: mezinárodní konference „Střední Evropa vlastní cestou“ v Praze a knižního veletrhu „Seitenwechsel“ v německém Halle.
Konference „Střední Evropa vlastní cestou“ přivítala zástupce z Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Rumunska i z dalších zemí. Milan Urban zde vystoupil jako reprezentant českého konzervativního hlasu a zdůraznil, že střední Evropa má nejen co říct, ale i co nabídnout.
Dr. Ing. Milan Urban
„Střední Evropa má sílu. A pokud budeme držet spolu, můžeme jít vlastní cestou,“ uvedl Urban. Podle něj je třeba znovu otevřít debatu o tom, co znamená národní suverenita v době, kdy se z Bruselu stále častěji ozývají direktivy, které ignorují místní realitu.
„Lidé si začínají uvědomovat, že suverenita není extrém. Je to základní právo každého národa – a my ho musíme bránit,“ dodal poslanec. Diskuse se týkaly i vzdělávání, právního systému a obrany proti tomu, že by se naše země staly jen levnou pracovní silou a odbytištěm cizích zájmů.
Halle: Svoboda slova pod policejní ochranou
Na veletrhu „Seitenwechsel“ v Halle, pořádaném Evropskou studentskou sítí (ESN), vystoupil Milan Urban v panelové diskusi vedené europoslancem Alexanderem Sellem (AfD). Akce přilákala přes tisíc návštěvníků, ale probíhala pod policejní ochranou – venku protestovala Antifa, město Halle se od akce distancovalo a paralelně podpořilo „protipólový“ festival s názvem „Wir“.
„To, že svobodná diskuse potřebuje policejní ochranu, je výmluvné. Svoboda slova není samozřejmost. Je to zápas. A ten se v Halle odehrál důstojně – i za účasti SPD,“ komentoval Urban atmosféru veletrhu.
Ve svém vystoupení mluvil o kulturní identitě, evropské spolupráci a potřebě chránit tradiční hodnoty. „Evropa potřebuje autentické politiky. Ne ty, kteří se bojí být slyšet. Ale ty, kteří mají odvahu říct: Tohle je náš domov a my ho nenecháme rozložit,“ zaznělo z jeho úst.
Za konzervatismus už se není třeba omlouvat
V Praze Urban debatoval s George Nicolae Simionem, prezidentským kandidátem z Rumunska, který otevřeně mluví o potřebě národní obrody. V Halle se potkal s Fürstin Glorií von Thurn & Taxis, ikonou německé konzervativní kultury, a s Alexandrem Gaulandem, zakladatelem AfD.
„Její přítomnost byla důkazem, že konzervativní kultura má hloubku, paměť i humor. A že není třeba se za ni omlouvat,“ zmínil Urban. „Když jsem jí připomněl její televizní éru s Thomasem Gottschalkem, zasmála se. A v tu chvíli bylo jasné, že i politika může mít lidský rozměr.“
Účast Milana Urbana na obou akcích ukazuje, že konzervativní proud v Evropě sílí. Nejde o izolované výkřiky, ale o propojenou síť hlasů, které chtějí chránit identitu, svobodu a zdravý rozum. Ať už v Praze, nebo v Halle – debata se vrací tam, kam patří: mezi lidi, kteří se nebojí myslet jinak.
„Když se v Evropě začíná mluvit nahlas o suverenitě, identitě a svobodě slova, není to náhoda. Je to znamení, že se něco hýbe. A já jsem hrdý, že u toho může být i český hlas,“ uzavírá Milan Urban.
autor: Naďa Borská