BESIP: Čeká nás kritický víkendový provoz

Kdo chce zažít opravdové letní kolony na evropských dálnicích, tak tento víkend je tím pravým. Čeká nás letní vrchol cestovní horečky. Začínají totiž prázdniny v Bavorsku (12,5 mil. obyvatel) a Bádensku-Württenbersku (10,7 mil. obyvatel). Mezi tyto turisty se přidávají další vlny prázdninových cestovatelů z ostatních zemí a navíc se blíží konec prázdnin v severských zemích a části spolkových zemí v Německu. Situace na silnicích bude velmi náročná.

Největší riziko kolon

Největším rizikem z pohledu přeplněných evropských dálnic bude pátek od 13 do 20 hodin, sobota od 11 do 18 hodin a neděle od 14 do 20 hodin.

Velká cena Formule 1 v Maďarsku

Mnoho fanoušků se vydá na víkendový závod Formule 1 do Budapešti. Silný provoz očekáváme na dálnici A2 vedoucí z Grazu do Vídně a A4 za Vídní u Fischamedu, kde se dálnice opravuje a je zúžená ze 3 jízdních pruhů na 2, a na zpáteční cestě v neděli u hraničního přechodu Nickeldorf.

Komplikace v Chorvatsku

V Chorvatsku správa silnici a dálnic opravuje povrch u jednotlivých úseků dálnice A3 vedoucí z Maďarska na Záhřeb. V místě se jezdí jedním zúženým jízdním pruhem v každém směru za snížené rychlosti 80 km/h a v letní dopravní špičce se zde tvoří kolony. Opravy na tomto místě skončí bohužel až 16. září.

Kvůli poškozené vozovce je omezena rychlost na 50 km/h na mostě Rječina před tunelem Trsat u Rijeky ve směru na hraniční přechod Rupa.

Z důvodů natáčení bude v úterý 31. 7. 2018 dle potřeby uzavírán most na ostrov Krk.

Aktualizovanou mapu dopravních omezení na cestě na Jadran naleznete ZDE.

autor: Tisková zpráva