Pokud se v dohledné době nepodaří rychle uzavřít na Ukrajině mír, za pár týdnů bude možné říct, že Rusové ničí Ukrajinu již čtyři roky. A pokud se nepodaří uzavřít mír ani v průběhu roku 2026, ruská agrese vůči Ukrajině se protáhne do pátého roku. Komu se v roce 2026 povede z válečného hlediska lépe? Rusku, nebo Ukrajině? Popis průměrného ukrajinského vojáka na frontě roku 2026 nabízí jednu z možných odpovědí.

Ukrajinským politikům a velitelům docházejí muži, které by bylo možné poslat na frontu. To otevřeně přiznává např. i server Kyiv Independent. „Ukrajinská armáda i nadále trpí chronickým nedostatkem lidských zdrojů, který je citelný i v nejelitnějších jednotkách. … Zatímco ukrajinská společnost jako celek stále jednoznačně odmítá myšlenku kapitulační mírové dohody, vnitřní napětí a spory, které vyvolala nucená mobilizace, doutnají a mohly by v roce 2026 dosáhnout bodu varu,“ varoval doslova server.

Existuje tedy vůbec nějaká šance, že by Ukrajina v tomto pátém roce války mohla uspět? Server Kyiv Independent tvrdí, že ano. Zvláště pokud budou Rusové za svůj prvořadý cíl považovat získání celého Donbasu, Ukrajina může do tohoto sektoru poslat některé své elitní jednotky a efektivně tady vyčerpávat armádu agresora.

Pokud se někde projevují problémy, je to podle serveru v jižní části fronty, především Záporožské oblasti, konkrétně u Huljajpole. Server popsal strategii jako strategicky významnou a počínání ukrajinské armády v tomto regionu jako chaotické. Existují však sektory, kde se Ukrajincům daří lépe a ty podle serveru dávají celé zemi naději, že může přečkat i rok 2026 – pátý rok války.

Agentura Reuters upozornila, že americká a ukrajinská strana nadále debatují o tom, co bude dál se Záporožskou jadernou elektrárnou. Největší jadernou elektrárnou v Evropě, kterou již delší dobu okupují Rusové.

„V oblastech dobře pokrytých špičkovými ukrajinskými týmy dronů a s dobře obsazenou a kompetentní brigádou, která sektor drží, se Rusku stále nedaří dosáhnout ničeho, co by se blížilo skutečnému operačnímu průlomu. Pokud by tomu tak mohlo být na celé frontové linii a po celý rok, Kyjev by byl v dobré pozici, aby odolal vnějšímu tlaku na přijetí kapitulační mírové dohody v nadcházejících letech, protože ruské náklady na každý nově získaný kilometr ukrajinské půdy by byly zkrátka a dobře až příliš vysoké,“ napsal server.

Problém prý je, že průměrnému ukrajinskému vojákovi je dnes 40 let, lze předpokládat, že se u něj projeví různé zdravotní problémy, ale vlastenecký zápal už poněkud schází. Přesně takto server Kyiv Independent popisuje ukrajinského vojáka počátku roku 2026.  

Existuje z toho cesta ven? Zásadním úkolem je prý zlepšit výcvik vojáků a konečně opustit sovětské výcvikové metody. Nejvyšší vojenský velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj, přiznává, že intenzita bojů je dnes taková, že velení nestíhá doplňovat všechny jednotky. Musí si prý vybírat, které jednotky doplní rychleji a u kterých budou velitelé doufat, že vydrží i bez posil.

Velení prý také přestalo zveřejňovat údaje o rozsahu dezercí z ukrajinské armády. Pokud se nepodaří množství dezercí snížit, podle serveru Kyiv Independent půjde o faktor, který v roce 2026 Rusku umožní dosáhnout zásadního průlomu.

Ukrajinská analytická skupina Deep State, která pracuje s informacemi z otevřených zdrojů, nedávno upozornila, že členové ukrajinské 108. brigády územní obrany prošli nedostatečným výcvikem a posléze to uznalo i velení brigády a poslalo příslušníky ozbrojených sil na další výcvik. Příbuzní vojáků z této brigády také tvrdí, že někteří z velitelů na středním stupni velení v této brigádě nejsou příliš schopní.

„Aby se hrozící krizi podařilo odvrátit, musí Kyjev zlepšit podmínky svých řadových vojáků napříč všemi oblastmi, od důstojné mobilizace a výcviku až po inteligentnější rozdělování mezi jednotky a kulturu velení zaměřenou na člověka. Ale předtím musí ukrajinské vojenské vedení nejprve sladit svou vlastní strategickou vizi s realitou v terénu,“ upozornil server.

 

