Vondráček (Svobodní): Nastupující svobodnější vláda z Čechů hlupáky dělat nebude

07.01.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu bývalé vlády.

Foto: Radek Kotas
Popisek: Předseda Svobodných Libor Vondráček na republikovém sněmu strany

Pokud ministr Stanjura takto minul cíl a zasekl výrazně větší sekeru již v roce 2025, potvrzuje to, že jsme právem zpochybňovali pravdivost také jeho rozpočtu na rok 2026. Je neuvěřitelné, že Fialova vláda i přes zvyšování daní nasekala za 4 roky přes 1200 miliard korun dluhů. Hospodaření vlády v roce 2025 usvědčuje zejména koalici SPOLU z toho, že svými billboardy s nápisy ‚ZKROTILI JSME ROZPOČET‘ lhala všem občanům ČR. Nastupující svobodnější vláda z Čechů už hlupáky dělat nebude!

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
