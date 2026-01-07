Schillerová (ANO): Schodek byl překročen o 49,7 miliardy

Kdo se vývoji rozpočtu věnuje aspoň trochu vážně, nemohl být z dnešního nedodržení schodku překvapen. Už pokladní plnění na konci listopadu dávalo tušit, že tuhle zatáčku Ministerstvo financí vybrat nemůže. Schodek ve výši 290,7 miliard znamená, že Stanjurovo letadlo narazilo.
Rozpočtové triky na příjmové a výdajové straně za neuvěřitelných 51,6 miliard v čele s podstřelenými dotacemi na OZE a nadstřeleným výnosem z emisních povolenek způsobily, že schodek byl překročen o 49,7 miliardy. Nepomohlo ani notoricky tristní čerpání zdrojů EU končící vládou - to v době mého nástupu do funkce nedosahovalo ani 70 % celoročního plánu (!) a při nejlepší vůli ho nebylo možno během 15 dnů zásadně napravit.
Praxe rozpočtových triků nicméně skončila a počínaje rokem 2026 se Česká republika vrací k transparentnímu a zákonnému rozpočtování, které ctí zásady úplnosti i věrohodnosti. Udělám všechno pro to, aby případná novoroční překvapení už byla opět výhradně pozitivní.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
