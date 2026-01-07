Česká pošta: Ministerstvo vnitra vyhlašuje výběrové řízení na generálního ředitele pošty

07.01.2026 13:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Nový generální ředitel České pošty musí mimo jiné splnit podmínku několikaleté praxe ve vrcholném managementu. Výhodou jsou zkušenosti v oblasti poskytování poštovních či telekomunikačních služeb. Přihlášku je nutné na Ministerstvo vnitra doručit do 20. ledna 2026.

Česká pošta: Ministerstvo vnitra vyhlašuje výběrové řízení na generálního ředitele pošty
Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká pošta, ilustrační foto

Ministerstvo vnitra v roli zakladatele státního podniku vyhlašuje transparentní výběrové řízení na pozici generálního ředitele České pošty. Jedním z jeho hlavních úkolů bude řídit rozvoj podniku v návaznosti na probíhající transformaci.

Uzávěrka přihlášek je 20. ledna 2026, předpokládaný nástup nového generálního ředitele je březen 2026. Kandidát musí splňovat například minimálně tři roky praxe ve vrcholném managementu státního podniku či společnosti s majoritním podílem státu nebo minimálně pět let praxe ve statutárních orgánech či vrcholném managementu v jiné obchodní společnosti. Zkušenosti v oblasti poskytování poštovních či telekomunikačních služeb, případně služeb podobného charakteru jsou výhodou.

Psali jsme:

Zlín: Svoz vánočních stromků začne v pondělí 12. ledna
VZP: Kyberšmejdi s novým rokem oprášili starý podvod
„Koalice ochotných“ představila Pařížskou deklaraci. Babiš nepodepsal
„Rusko“ do programu vlády? My jsme ČR. Lipavského „školili“ v ČT

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česká pošta , TZ

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane premiére

prezident Trupm přiznal, že Venezuelu nenapadl kvůli drogám, ale kvůli ropě se snaží svrhnout režim. Jadernou elektrárnu od agresivního Ruska mít nemůžeme, ale stíhačky F-35 od agresivních Spojených států chcete kupovat. Jak mi to vysvětlíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pozor na bušení srdce v menopauzePozor na bušení srdce v menopauze Zelenina s nechtěným efektem postupného tloustnutíZelenina s nechtěným efektem postupného tloustnutí

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zoo Liberec: Rok 2025 v záchranné stanici Archa patřil k nejnáročnějším v historii

16:26 Zoo Liberec: Rok 2025 v záchranné stanici Archa patřil k nejnáročnějším v historii

Uplynulý rok byl pro záchrannou stanici Archa v Liberci mimořádně náročný. Stanice během roku 2025 p…