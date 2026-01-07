Česká pošta: Ministerstvo vnitra vyhlašuje výběrové řízení na generálního ředitele pošty

Ministerstvo vnitra v roli zakladatele státního podniku vyhlašuje transparentní výběrové řízení na pozici generálního ředitele České pošty. Jedním z jeho hlavních úkolů bude řídit rozvoj podniku v návaznosti na probíhající transformaci.
Uzávěrka přihlášek je 20. ledna 2026, předpokládaný nástup nového generálního ředitele je březen 2026. Kandidát musí splňovat například minimálně tři roky praxe ve vrcholném managementu státního podniku či společnosti s majoritním podílem státu nebo minimálně pět let praxe ve statutárních orgánech či vrcholném managementu v jiné obchodní společnosti. Zkušenosti v oblasti poskytování poštovních či telekomunikačních služeb, případně služeb podobného charakteru jsou výhodou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.