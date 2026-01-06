Zoo Ostrava: Uhynul nejstarší plameňák – samice, která měla minimálně 50 let

Plameňáci jsou starobylou skupinou ptáků ze specializovaného řádu plameňáci (Phoenicopteriformes). Patří mezi dlouhověká zvířata, která se mohou dožívat až 50 let, někdy se uvádí dokonce i 70 až 80 let! Přesný věk nejstarších plameňáků v ostravské zoo nebyl znám, protože byli v roce 1979 přivezeni už jako dospělí, tj. minimálně tříletí. Zakládající hejno tenkrát tvořilo šest jedinců. Většina uhynula na přelomu tisíciletí, poslední dva jednici (samec a samice) je přežili o více než 20 let! Znamená to tedy, že oba měli minimálně 48–49 let. Samec uhynul zhruba před rokem na konci ledna. Během svého života samice odchovala se svým partnerem pět mláďat, která se pak také následně zapojila do rozmnožování. „Samici se postupně zhoršoval zrak, na jedno oko přestala vidět úplně a hůř chodila. Poslední týdny už také nenásledovala hejno do venkovního výběhu, raději zůstávala v teplém pavilonu,“ popisuje chovatelka Martina Cholevíková. Samice byla, tak jako všechna zvířata vyššího věku, pravidelně monitorována. V případě zhoršení stavu byla připravena varianta utracení.
Současné hejno plameňáků kubánských v Zoo Ostrava je více než 10x početnější než na začátku chovu. Aktuálně čítá 65 členů – 36 samců a 29 samic. Mezi intenzivně zbarvenými dospělými plameňáky jsou stále dobře rozeznatelná loňská mláďata, kterých je šest – čtyři samci a dvě samice. Nejsou ještě tak intenzivně zbarveni. Celkem se za dobu chovu těchto impozantních ptáků podařilo v Ostravě odchovat přes sto mláďat!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.