Jihočeský kraj otevírá 2. kolo žádostí o příspěvek na školní obědy

07.01.2026 10:34 | Tisková zpráva
Jihočeský kraj pokračuje v podpoře dětí z rodin v tíživé finanční situaci. V rámci programu Obědy pro jihočeské děti II., který je financován z prostředků Evropské unie, se od 2. ledna 2026 otevírá druhé kolo příjmu žádostí o příspěvek na školní stravování pro zbytek školního roku 2025/2026.

Jihočeský kraj otevírá 2. kolo žádostí o příspěvek na školní obědy
Foto: Jihočeský kraj
Popisek: Jihočeský kraj - logo

Rada Jihočeského kraje schválila 18. prosince 2025 podporu v hodnotě přes 15 milionů korun pro 172 škol a školských zařízení, které se zapojily v?prvním kole. Jelikož z celkové částky určené na program, tedy 37,7 milionu korun, zůstává k dispozici výrazná část, můžeme nabídnout pomoc i dalším rodinám,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek s tím, že kraj navázal na dvouletou zkušenost s předchozím obdobím.

Cílem je pomoci i těm, kteří se do prvního kola z různých důvodů nestihli zapojit. Školní obědy mají význam nejen nutriční, ale i sociální. Oběd s vrstevníky není samozřejmost, a přitom má zásadní vliv na to, jak se dítě ve škole cítí,“ doplnil Hajdušek.

Žádosti mohou podávat rodiče, kteří ještě v prvním kole nepožádali a splňují podmínky programu, tedy pobírají přídavek na dítě (nově složku na dítě v rámci dávky státní sociální pomoci), nebo humanitární dávku v případě ukrajinských rodin. Žádat lze opět elektronicky přes portál obedy.kraj-jihocesky.cz od 2. ledna 2026 (8:00) do 30. ledna 2026 (14:00). Pokud rodina splňovala podmínky programu už od září 2025 a stravné rodiče hradili, bude příspěvek proplacen zpětně.

Na základě elektronického potvrzení od úřadu práce (o pobírání příslušné dávky) podají následně školy a samostatné školní jídelny v termínu od 2. 2. do 27. 2. 2026 elektronicky žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje.

Pokud má škola či školní jídelna již schválenou žádost z prvního kola a pouze jí přibydou další žáci, podává jen žádost o navýšení dotace, nikoli novou žádost.

