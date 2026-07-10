AOPK ČR: Syslí hlídky na?Radouči?opět pomáhají

Žijí v bezprostředním sousedství městského sídliště a kvůli častému kontaktu s lidmi mění své přirozené chování – ztrácejí plachost a pud sebezáchovy. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) tu proto ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) realizuje již od roku 2021 unikátní projekt tzv. Syslích hlídek.
Terénní informační servis zajišťují proškolení studenti. Jejich úkolem je vysvětlovat lidem, jak se při návštěvě Radouče k?hlodavcům chovat. Jedná se o součást evropského projektu Prospective LIFE.
Návštěvníci si sysly oblíbili a vyhledávají s nimi blízký kontakt, což však pro zvířata představuje riziko. Lidé je často krmili?nadměrným množstvím potravy nebo nevhodnými potravinami, jako jsou piškoty, pečivo nebo?dokonce?i hranolky. Sysli?tak?ztrácejí přirozenou plachost a instinkty. Může je pak snáze ulovit predátor, problémem mohou být i volně pobíhající psi.?Proškolené?hlídky?z místní organizace ČSOP Klenice na lokalitě během sezóny potkávají tisíce lidí, a pokud je potřeba, situaci trpělivě vysvětlují.
„Naším cílem není lidem kontakt se zvířaty zakazovat, ale ukázat jim, jak syslům nevědomky neubližovat. Nevhodná strava způsobuje zvířatům vážné zdravotní potíže. Chceme docílit toho, aby bylo každodenní soužití obyvatel města a kriticky ohrožených syslů bezpečné a prospěšné pro obě strany,”?vysvětluje?Eliška Prouzová z?Českého svazu ochránců přírody.?
Na přelomu 40. a 50. let 20. století se sysel obecný běžně vyskytoval na travnatých mezích, v porostech zemědělských plodin, na loukách a pastvinách a byl považován za zemědělského škůdce. Kvůli změnám v?hospodaření ale začal z?naší krajiny rychle mizet. Přibližně o 40 let později bylo syslů tak málo, že byli zařazeni mezi kriticky ohrožené druhy.
Projekt?Syslích hlídek?je součástí?oficiálního?záchranného programu.?„Sysel obecný patří mezi naše nejohroženější savce a?Radouč?je jeho významnou lokalitou. Spolupráce s ČSOP nám tu umožňuje efektivně reagovat na rizika spojená s?velkou?návštěvností. Přímá komunikace hlídek s lidmi v terénu je?účinnou?cestou, jak udržet tuto zdejší populaci stabilní,“?doplňuje?Jitka Matoušová?z?Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která záchranný program sysla obecného koordinuje.?
„Službu Syslích hlídek vykonávají studenti, z nichž většina prošla oddíly Mladých ochránců přírody v Mladé Boleslavi. K přírodě tak mají blízko, a když se naskytla možnost stráže přírody v?Radouči, neváhali a zapojili se do projektu. V tomto roce se jich za léto na lokalitě prostřídá celkem 11. Hlídat začali o červnových víkendech, od 1. července již na místě pomáhají každý den. Za dny, kdy hlídky službu letos vykonávaly, měly již okolo 500 interakcí s návštěvníky. Můžeme ale potvrdit, že přítomnost syslích hlídek na lokalitě několik let v řadě je znát. Většina lidí ví, jak se na Radouči má chovat, a krmení nevhodnou potravou rok od roku ubývá,”?prozradila Milada Vrbová, místní organizátorka brigádníků ze základní organizace ČSOP Klenice.?
Radouč?je jedním ze 40 míst v České republice, kde se sysel obecný ještě vyskytuje. V roce 2006 se odhadovalo, že tu přežívá posledních 5 zvířat. Hrozilo, že kolonie zanikne. Od roku 2007 tu proto probíhá pastva ovcí a kosení. Sysli totiž potřebují nízký trávník, aby se mohli rozhlížet, jestli jim nehrozí nebezpečí. Péče o území pomohla a počty syslů na?Radouči?se pomalu začaly zvyšovat.?
Celostátních záchranných programů pro ohrožené druhy nyní běží již patnáct. Díky nim se v naší přírodě daří zlepšovat stav populací kupříkladu právě syslů obecných, užovky stromové či hořečků. Pro druhy, které jsou ohroženy na místní úrovni, se připravují regionální akční plány. Koordinátorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Více ZDE.
Společná tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Českého svazu ochránců přírody.
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