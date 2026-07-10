Brečel, žaloval a udával? Vyoral seknul Pavla za NATO

Tak nám proběhl summit NATO. A Petr Pavel si nakonec u Turků „vybrečel“ i pozvání na neformální večeři. Jak to podle vás působí?
Nesledoval jsem ten sjezd psychopatů a sociopatů existujících a konajících na základě strun a provázků v rukou nad nimi. Pokud Pepa stosedmička zase někde brečel, žaloval a udával, tak v zásadě nejde o nic nového. A pokud si něco skutečně vybrečel – podobně jako onu účast, nebo nehorázné love pro soudružku rozvědčici – tak také nejde o nic nového.
Velké pozdvižení vyvolala fotka Babiše s Donaldem Trumpem, kdy se Babiš culí a Trump mu podává ruku, ale vypadá přitom poněkud rozladěně. S nikým jiným z videa si ale ruku nepodával a podání inicioval sám. Myslíte, že je to prostě snaha se smát Babišovi za každou cenu?
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Ještě k summitu, generální tajemník Mark Rutte tam dostal nepříjemnou otázku ohledně jeho sebeúcty. Konkrétně jeho pochvaly Donalda Trumpa, který přitom hrozí až anexí Grónska a o ostatních členech NATO příliš dobrých slov neztratí. Rutte se z otázky v podstatě vyvlékl. Jak myslíte, že to má Rutte se „sebeúctou“? Obětoval ji vědomě?
Všichni, opakuji všichni, kteří se dostali do vrcholných politických pozic, mají sebeúctu na úrovni soudruha Pávka. A všichni ji obětovali vědomě v zájmu svého prospěchu, nebo ze strachu či tuposti. A ve finále je jedno, zda se jmenovali Fiala, Raušan, Babiš, Havel, Trump, Rutte, Juncker, Beneš, Pavel, Fico, Merkelová, Čaputová, Zelenskyj, Bibi, Vladimir Vladimirovič, Hitler, Biden, Clinton, Bush nebo třeba Pepa z Horní Dolní… který se tam ovšem nikdy co? No, nedostane. Tečka.
V mezičase jsme tu měli kauzu fotky Klempíře a moderátora Čestmíra Strakatého. Kdy se do něj pustili lidé ze Štítu demokracie, tj. různí bojovníci s dezinformacemi apod. Ukázalo se, že zatím nemají masovou podporu. Je to dobrá zpráva?
Je to tak trochu zpráva o realitě, která je taková, jaká je. Neb většinou jsme názorově na kdeco a politiku zvláště rozděleni někde v poměru, kdy masově nepřevažuje jedna ani druhá strana názoru. Rozdíl je v tom, že výše zmínění a všichni další svazáci a pokrytci všeho druhu mají stejně jako za každého režimu masovou podporu politických a mediálních trubců a štěteček vzývaného mainstreamu.
Opět se nám vrací šmírovací nařízení Chat Control, prosazované evropskými lidovci. Myslíte, že načasování na léto, kdy si takových zpráv všimne nejméně lidí, bylo účelové?
Je to docela pravděpodobné a logické. Na druhou stranu, i když si lidé všimnou, tak zaprvé jim masmediální a političtí negramoti hlavního proudu vymelou díru do hlavy, že je to pro jejich vlastní dobro a bezpečí jejich blízkých, zejména dětí… terorismus… a tak dále. Zadruhé, na veřejném mínění a případném jakéms takéms odporu jsou kroky řídících struktur těch nahoře a za zrcadlem závislé jen dočasně a do určité malé míry. Co budou chtít prosadit, zkrátka časem nějakým způsobem prosadí bez ohledu na nás dole. Omlouvám se za pesimismus, kéž bych se pletl. Ale slovy klasika: optimista je jen špatně informovaný pesimista.
Vypadá to, že příměří mezi Íránem a USA opět končí. Jste překvapen?
Nejsem. Myslím, že jsem někdy dříve tady mezi námi odpovídal, že pokračování války je v drtivé většině v zájmu těch skutečných loutkářů, kteří velmi často sponzorují a ponoukají všechny strany konfliktu. Navíc jakákoliv válka – nyní už kdekoliv na světě – tím spíš na Blízkém východě nebo na Ukrajině, je skvělým nástrojem řízení. Obyvatel, průmyslu, ekonomiky, dopravy… směrem, který je v zájmu těch, o nichž se nemluví.
„Noví“ lidovci přišli se zjednodušením pravidel ohledně otevíracích dob ve svátcích. A to, že by všechny velké obchody měly mít zavřeno. Jak se k tomuto tématu stavíte vy?
Čtenáři, kteří mě znají, asi vědí, že jsem proti drtivé většině jakýchkoliv zákazů, příkazů a nařízení stran státu, jež mají často tendence býti totalitními, nicméně v tomto případě jde, myslím, o prkotinu. V relativně normálním světě by dle mého obchodník či podnikatel měl mít svobodu určovat si sám pracovní dobu svého podnikání. V době takzvaného korporátního fašismu, kterým jsme prošpikovaní, pak je můj názor v tomto ohledu, bohužel či bohudík, dosti volný. Tedy navzdory tomu, jak mi jsou často oportunističtí lidovci a noví, staří či supernoví – eufemisticky řečeno – nemilí, klidně to zavřete.
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