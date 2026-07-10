ČEZ: Temelín modernizuje ovládání bezpečnostních systémů

10.07.2026 22:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Jaderná elektrárna Temelín pokračuje v rozsáhlé modernizaci klíčových prvků, které ovládají bezpečnostní systémy, jako jsou například bezpečnostní čerpadla a důležité uzavírací ventily. Energetici do roku 2029 vymění 273 částí jejich elektrického napájení. Cílem je zajistit dlouhodobou bezpečnost a provozuschopnost elektrárny.

ČEZ: Temelín modernizuje ovládání bezpečnostních systémů
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Specifické komponenty dodávané příbramskou firmou fungují jako ochranné filtry a adaptéry pro jedno z nejcitlivějších zařízení v elektrárně. Jejich hlavním úkolem je snižovat standardní napětí rozvodné sítě z 230 V na velmi nízké hodnoty mezi 5 až 24 V. Tímto transformovaným a dokonale stabilním proudem bez jakýchkoli výkyvů pak nepřetržitě napájí jemnou elektroniku, která hlídá bezpečnost celého bloku. „Aktuální vlna výměn se soustředí výhradně na druhý výrobní blok. Nejde přitom jen o samotnou obnovu techniky, ale také o strategii správy náhradních dílů. Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme je jako servisní rezervu pro první výrobní blok,“ upřesnil Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Izolované prostředí a dlouhodobá podpora

Celý systém, tvořený především procesorovými jednotkami, řídicími kartami a ventilátory, funguje v naprosto izolovaném prostředí, což je zásadní pro jeho stoprocentní kybernetickou bezpečnost. „Hardware i software se stále vyvíjí, na druhou stranu využíváme výhradně zcela prověřené technologie. Musíme mít systémy, které jsou připravené na dlouhodobý provoz. Nejde tedy jen o modernizaci, ale systémový přístup, vysvětluje Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitele divize Jaderná energetika.

Česká stopa v americkém systému

Na modernizaci spolupracuje ČEZ s dodavatelem systému Westinghouse a českým výrobcem řídicích systémů společností ZAT. Ta jako subdodavatel zajišťuje výrobu nových napájecích zdrojů. „Hlavním úkolem bylo zajistit dlouhodobou udržitelnost celého systému. Část původních součástek by už totiž v budoucnu nemusela být na trhu dostupná. Společně s týmem Westinghouse jsme proto navrhli nové technické řešení tak, aby byla stoprocentně zachována spolehlivost a funkčnost zařízení na další desítky let,“ uvedl Ivo Tichý, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti ZAT.

Plán modernizace a systematické obnovy technologií zapadá do dlouhodobé koncepce provozu českých jaderných elektráren, která počítá s jejich využíváním i v dalších desetiletích. U Dukovan energetici pracují s cílem provozovat elektrárnu až 80 let, obdobný potenciál dlouhodobého provozu posuzují také u Temelína. Klíčovým předpokladem je udržení vysoké úrovně jaderné bezpečnosti a efektivní a spolehlivé výroby bezemisní elektřiny.

ČEZ obě jaderné elektrárny průběžně modernizuje s cílem zajistit jejich minimálně šedesátiletý provoz. Jen v Temelíně na letošní rok naplánoval 238 investičních akcí v hodnotě 3,8 miliard korun.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 8,3 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

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Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

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