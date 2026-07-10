Hladík (KDU-ČSL): Novela je lobbistický paskvil psaný v zákulisí

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, krásné, dobré dopoledne.
Pro nás pro lidovce je naprosto stěžejní a důležité, abychom dokázali stavět rychle, efektivně, smysluplně, s jasnou právní oporou, ale také spravedlivě, čitelně a tak, aby ti, kteří mají buďto hodně peněz nebo velké lokty anebo prostě jenom si to někde vylobbují, tak aby tady neměli v České republice 35 let od revoluce větší práva než ty, kteří jdou normálně, transparentně, bez jakýchkoliv úplatků anebo kteří prostě opravdu dodržují legislativní proces.
A tohleto je vlastně naprosto stěžejní, proč my jako lidovci a jako valná část opozice nepodporujeme současnou normu, která byla připravena potají někde zákulisně s lobbistickými zájmy napsána nevíme kým, rozhodně to tady nenapsala paní ministryně, a ještě to bylo předloženo takovým způsobem, že k tomu původnímu zákonu o 800 stránkách víc jak 1 000 stránek přiskočil jakýsi komplexní doplňující návrh.
On totiž tenhleten návrh nemění jenom samotné stavební řízení (nesrozumitelné) mění 41 dalších zákonů, a to netransparentně s nějakým cílem – pro mě vlastně není jasné, s jakým cílem. Kdyby ten cíl byl čistý, jasný, to znamená zrychlit, zjednodušit, zefektivnit, nastavit transparentní pravidla, tak bychom tomu zatleskali. Ale není tady dopadová studie, nejsou tady argumenty, nejsou tady vypořádací tabulky. Co hůř? V těch vypořádacích tabulkách a moji předřečníci o tom tady hovořili, se velmi často mění ta stanoviska nebo se mění politicky. To znamená odborný aparát napíše nějaké stanovisko, pak to jde na sekretariát ministra nebo ministryně a ten dá opačné stanovisko. Je fér se bavit o tom, že na něco máme jiné názory a je potřeba, aby prostě většina si zajistila ten svůj názor a prosadila ho.
Jenže pak se dostáváme do situací, kdy některé návrhy nebo pozměňovací návrhy s velkou mírou pravděpodobnosti mohou být v rozporu třeba s evropskou legislativou, s ústavou nebo s jinými předpisy. A to ti úředníci do těch stanovisek píší. A vy je politicky měníte.
Já tady mám celou řadu věcí, která se týká zákona o EIA, vodního zákona a vyvratitelné domněnky a poslaneckými návrhy tady vlastně upravujeme ty věci a ani jako poslanci nejsme upozorněni na to, že by to mohl být problém s evropskou legislativou. Tohle já považuju za velký problém té normy a toho hlasování, které tady dnes budeme provádět.
Abych nebyl jenom kritický, myslím si, že ta část, která se týká územního plánování, je dobře. Já jsem byl vždycky velký podpůrce územního plánování v samostatné působnosti, ale, a moje kolegyně Marie Kršková to tady jasně říkala, to, že by o výjimkách z územního plánu rozhodovala Rada města Brna, pardon, rada jakéhokoliv města, nemůžu si odpustit stále to svoje krásné město, že by rozhodovala rada obce nebo města, já považuji za naprosto šílený nápad, netransparentní věc, která na jednu i na druhou stranu může podléhat prostě lobbistickým strukturám.
Co je ale naprosto špatně, tak je celé to stavební řízení. Je to váš politický vhled, otázka centralizace a otázka sjednocení zastavěného a zastavitelného území. To je nějaký princip, ze kterého ta vaše novela vychází? Mně se třeba nemusí líbit, ale ctím ho jako princip nebo dva principy, do kterého jdete.
Ale na tyhlety principy se potom navěšuje kdeco, různé rušení, zasahování do celé řady zákonů, pozměňovací návrhy, které prostě jsou čistými přílepky, prostě změna věcí, které vůbec nesouvisí se stavebním řízením. A mohl bych tady jmenovat desítky takovýhle věcí, které jste si prostě do této normy přilepili jenom proto, že se to hodí, že to je velké, že na to třeba někdo nepřijde, a kdybyste to prostě dávali do normálního standardního procesu, tak bychom tady třeba o tom vedli delší debatu. Ale protože to je v tom balíku, je to prostě dlouhé, málokdo to přečte, tak si myslíte, že vám to projde.
Co hrozí po schválení té novely stavebního zákona? Tak za prvé všichni, kdo mají velké lokty a hodně peněz, tak začnou tvořit satelity. Začnou stavět mimo navazující zastavěné území. Proč? Slučujete zastavěné a zastavitelné. Dodneška platila podmínka, že další zástavba musí navazovat na tu stávající zástavbu. Tohle neplatí, tohle přestane po vaší novele platit. Takže když někdo má pozemky, dotáhne tam vodovod, kanalizaci, komunikaci, tak si klidně kilometr od obce nebo města postaví svůj vlastní satelit. A to naprosto legálně, protože vy se mu to v této novele umožnili.
Za druhé legalizace staveb. Vy říkáte všem stavějte načerno, stavějte bez povolení. Vy, co máte peníze a máte široké lokty, tak to dělejte, protože my vám tady v tomto zákoně dáváme pardon. My vám říkáme, že černé stavby zlegalizujeme. Ty, co už stojí, i ty, co do budoucna teprve postavíte. Vy prostě začínáte rozdělovat ty lidi na ty, kteří mají široké lokty a hodně peněz, a na ty běžné, schopné, poctivé, kteří si prostě všechny ty věci vyběhají tak, jak mají a začnou stavět až poté, co mají prostě všechny dokumenty schváleny. Já si myslím, že v tomto vládní většina vyloženě jde proti svým voličům. Já se ptám kolegů z hnutí ANO, jestli jste jim řekli všem těm sousedům, kteří bojují proti tomu, když někdo postavil černou stavbu, jestli jste jim řekli, že jim tuhletu novelu schválíte, že jim zlegalizujete to, že oni tu svoji černou stavbu nebudou muset zbourat. Celkově ta novela vlastně neřeší to zrychlení jako takové, ale výrazným způsobem oslabuje práva obcí, práva sousedů a práva veřejnosti. A zrovna u těch černých staveb je to vidět nejlépe. Výraznou měrou snižujete ochranu životního prostředí.
Tohle není nějaká debata o klimatu, o autech nebo o něčem takovém. Ne, tohle je debata o stromech, o přírodě, o tom, co lidé mají rádi, co prožívají, čeho si váží, co chtějí chránit. Je tady celá řada návrhů, která tady oslabuje ochranu životního prostředí, a to nelogickým způsobem. Jeden argument za všechny, a to jsou spalovny nebezpečného odpadu, tak teplárny, elektrárny, spalovny půjdou hůř povolit než spalovny nebezpečného odpadu, protože těm dáváte výjimku. Těm říkáte, že spalovna nebezpečného odpadu je něco víc, tak co už jiného může jít proti zájmům ochrany životního prostředí, ochrany přírody než tohleto. Veřejné zdraví a hygienické limity. Snižujete hygienické limity. Jednoznačně se nezabýváte veřejným zdravím, ochranou lidí, ať už se to týká prachu, hluku, ovzduší. A já se ptám, řekli jste voličům hnutí ANO, řekli jste všem těm seniorům na náměstí, že se teďka bude stavět hlučněji a prašněji, že se bude stavět blíž drahám a nebo že to bude mít taky dopady k tomu, jakou oni vnímají pohodu bydlení? Vůbec ta pohoda bydlení jako taková je něco, co je podle mě červený hadr pro současnou vládní koalici. A čteme to, kde všude v těch jednotlivých paragrafech.
Nižší dostupnost pro lidi s handicapem a taky maminky s kočárky. Vy tady říkáte, že prostě ten, kdo se narodil s nějakým postižením nebo je po úraze, tak prostě nemá stejná práva jako my všichni ostatní, kteří máme to štěstí, že prostě máme zdravé ruce a taky nohy. Pro každého, kdo zdravé ruce a nohy nemá, se teď bude stavět hůř. Veřejné budovy nebudou bezbariérové, protože to vše je obsaženo v této novele. Památková ochrana a bourání staveb v rámci památkových zón, to je realita. Rozdělili jste památkové zóny a jim jste dali výrazně nižší ochranu. Já se pak dostanu k jednomu konkrétnímu případu. A poslední a už jsem to tady zmiňoval, tak je stanoviska ministerstev, odborná stanoviska, to, že hospodářský výbor jako garanční výbor vůbec neměl stanoviska ministerstev, že o nich prostě hlasoval bez toho odborného aparátu, bez diskuse, já považuju za fatálně špatnou věc. To, že umlčujete ty stanoviska legislativců, odborníků, kteří upozorňují na nesoulad s evropskou legislativou, upozorňují na rozpory s jinou českou legislativou A vy politicky říkáte: souhlasím, souhlasím, souhlasím. No tak na Ministerstvu životního prostředí se to tak děje běžně a myslím si, že nás to přivede do velkých problémů.
Já se teď dotknu jedné situace, která ohrožuje 1 400 památek v městě Brně. Ano, 1 400 památek, které v roce 2016 se smazaly ze seznamu kulturních památek, protože byly špatně zapsány v roce 1988. A na základě konzultací s Ministerstvem kultury byla v Brně vytvořena památková zóna, která chrání těchto 1 400 špatně zapsaných památek. To jsou památky, které byly zpamátněny už za komunistů. A touhletou novelou všech těch 1 400 památek je teďka ohroženo. Ty, které jsou v soukromých rukou, tak se klidně mohou zbourat.
Já tohle považuji za obrovský problém pro Černá Pole, pro Masarykovu čtvrť, pro Veveří, pro část historického centra Králova Pole. Všechny ty secesní budovy. A já se budu ptát Ministerstva kultury, jak zajistí to, aby tyto původní památky rychle na ten seznam prostě znovu dopsali, protože zatím se tak nedělo a zatím s Ministerstvem kultury byla dohoda, že postačí ochrana památkovou zónou. To teď ale rušíte.
Několik zásadně špatných pozměňovacích návrhů. Pan kolega Krňanský, aby Národní park nerozhodoval 150 metrů od zastavitelného území. To, že nebude rozhodovat v zastavěném a zastavitelném, je dobře. Něco, s čím se dokáží smířit na základě metodiky ministerstva. Ale proč? Kdo si chce prolobbovat, aby se Národní park nevyjadřoval ani 150 metrů od toho zastavitelného území? Paní kolegyně Peštová tady zase říká, že můžeme stavět haly a logistická centra 500 metrů od dálnic, silnic, také letišť, elektrických zařízení, ale od všech také vodních cest. Máme 100 000 vodních cest. To budou aleje plechových hal kolem každého potoka. Odpovědnost za to, kdo vstupuje do lesa, má mít ten, kdo tam vstupuje, ne vlastník. Ten pozměňovací návrh pana kolegy Turka je prostě špatný principiálně. Proto já to, co je v zákoně lesním a v zákoně ochrany přírody a krajiny, vkládám také do občanského zákona a myslím si a chci poprosit, abychom tohleto jednou podpořili, bylo to principiálně vyřešené, volají po tom SVOL – Sdružení vlastníků lesa a další věcné organizace.
Já tam mám pozměňovací návrh na domovní čistírny, paní kolegyně Fialová tam také dala, jde to správným směrem, ale nedostatečně, protože neřeší odběry, neřeší provozování, neřeší možnost toho, aby to stavělo také třeba Vaky, nejenom vlastní vlastníci nemovitostí. To, že chcete zrušit EIA na stanovení dobývacího prostoru, já považuji za jasný akt proti lidem, kteří prostě v území žijí. Proto ty dva poslanecké návrhy, ať už kolegyně Svárovská nebo Krutáková, tak zpátky navrací tuhletu povinnost a myslím, že to je správná věc.
O spalovnách nebezpečných odpadů jsem už mluvil. Pan kolega Turek chce dát speciální výjimku pro spalovny nebezpečného odpadu jako vyhrazenou stavbu v liniovém zákoně. Já to považuji za naprosto šílenou věc a za jasný krok proti lidem. Jeďte do Pardubic a řekněte všem těm, kteří vás volili, že jim tam teďka tu spalovnu povolíte na základě vašeho pozměňovacího návrhu. Jsou tam ale další pozměňovací návrhy, které jsou správným směrem v oblasti životního prostředí jako je světelné znečištění od kolegyně Svárovské. A poslední věc, kterou tady nemohu nezmínit, je paní kolegyně Pošarová a její rušení vyvratitelné domněnky, jasný rozpor s evropskou legislativou. Přesto ten pozměňovací návrh dostal doporučující stanovisko hospodářského výboru a to bez stanoviska ministerstva, které by jasně řeklo, že ten poslanecký návrh je v rozporu s evropským právem.
Já vás chci tedy teď vyzvat, abyste k těm pozměňovacím návrhům přistoupili prakticky, konkrétně, nepoliticky a abychom si tady nezavařili na další problémy do budoucna. Mám proto velkou obavu a za lidovce říkám, že takovouhle novelu zpackaného stavebního práva my prostě podpořit nemůžeme. Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)
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