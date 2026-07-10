Příměří SKONČILO, řekl Trump. Válka pokračuje

Před definitivním rozpadem příměří podnikly Spojené státy dvě rozsáhlé série úderů proti Íránu. Spojené státy uvedly, že cílem operace bylo dále omezit schopnost Íránu útočit na obchodní lodní dopravu v Hormuzském průlivu.
Americké Centrální velitelství (CENTCOM) oznámilo, že 7. července zasáhlo přibližně 80 íránských vojenských cílů, včetně více než 60 člunů Islámských revolučních gard.
O den později následovala další vlna útoků, při které americké síly zasáhly přibližně 90 íránských vojenských cílů. „Americké síly zůstávají ostražité, smrtící a připravené provádět operace nařízené vrchním velitelem,“ dodalo americké Centrální velitelství.
Na americké údery Írán odpověděl raketovými útoky na Bahrajn, Kuvajt, Katar a Jordánsko, kde mají Spojené státy své vojenské základny nebo další strategická zařízení, informovala agentura NPR.
Letecké údery proti Íránu Spojené státy obnovily také brzy ve čtvrtek ráno. Předcházelo jim prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nedávné íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu znamenají konec křehkého příměří.
Íránská média podle agentury Reuters informovala o výbuších v několika městech, včetně Búšehru, kde se nachází jediná íránská jaderná elektrárna. Teherán tvrdí, že americký útok zasáhl její okolí. Výbuchy byly hlášeny také v Konaraku, Choghadaku a Bandar Abbásu.
Mezitím byl v Mašhadu pohřben nejvyšší vůdce Alí Chameneí, který byl zabit 28. února při americko-izraelském leteckém úderu v první den války. Pohřeb ve svatyni v Mašhadu završil týden smutečních průvodů a shromáždění, na která lidé přinášeli transparenty s hesly „Zabijeme Trumpa“.
V pátek pak Donald Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social oznámil, že příměří definitivně skončilo.
„Íránská islámská republika nás požádala o pokračování ‚rozhovorů‘. Souhlasili jsme s tím, avšak Spojené státy jim jednoznačně sdělily, že příměří SKONČILO!“ uvedl Trump.
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