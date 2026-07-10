Česko je úplně poslední. Expert odhalil pravdu o zelené energii

Česko je z evropské sedmadvacítky poslední ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokonce i sousední Polsko, tradičně spojené s těžkým průmyslem a těžbou uhlí, rozvíjí větrnou a solární energetiku výrazně rychleji.
Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky vysvětlil, co může současné zaostávání v rozvoji obnovitelných zdrojů znamenat pro Česko v blízké budoucnosti. „Do budoucna to může znamenat velký problém pro českou ekonomiku. Ve chvíli, kdy nebudeme mít dostatek obnovitelných zdrojů, které pomáhají snižovat cenu silové elektřiny na trhu, tak to může znamenat oslabení konkurenceschopnosti českých firem a mohou dokonce odcházet i do zahraničí,“ varoval Sedlák
Odmítl, že by šlo o nevyhnutelně katastrofický obraz budoucnosti. Připustil sice, že malé modulární reaktory jsou zatím ve vývoji, dostavba Dukovan nebude v nejbližších letech dokončena a plyn i uhlí budou dále zdražovat, podle něj však Česko ještě může svůj přístup změnit. „My pořád tu nepříjemnou zatáčku můžeme vybrat,“ zdůraznil Sedlák.
Za příklad uvedl Polsko, které podle něj během posledních pěti let výrazně pokročilo v rozvoji obnovitelných zdrojů. V současnosti má instalováno přes 25 gigawattů výkonu ve fotovoltaice a více než 11 gigawattů ve větrné energetice. Sedlák tento posun přičetl přístupu předchozí polské vlády i současného kabinetu premiéra Donalda Tuska.
Současná polská vláda navíc téma skutečně aktivně vysvětluje veřejnosti, mimo jiné i v reakci na ruský vliv a dezinformace, které se netýkají pouze obnovitelných zdrojů, ale také připravovaných jaderných reaktorů.
„Dnes už vidíme, že roční rozdíl v průměrných cenách silové elektřiny v Německu, které má často více než 50procentní podíl obnovitelných zdrojů, a u nás, může být koruna za MWh. To je značná ztráta,“ upozornil Sedlák. Pokud bude současný vývoj pokračovat, mohlo by podle něj Česko v budoucnu snadno předběhnout i Polsko.
Ve střednědobém horizontu by se podle Sedláka měl podíl obnovitelných zdrojů zvýšit ze současných přibližně 17 procent na zhruba třetinu. Následně by měl směřovat až k polovině energetického mixu, zatímco druhou polovinu by zajišťovaly jaderné elektrárny.
„My opravdu potřebujeme obnovit důvěru v obnovitelné zdroje, že toto řešení je energeticky bezpečné, a zvýšit důvěru místních, aby dané projekty přijímali. Když stát přichází s akceleračními zónami, může nabídnout dodatečné kompenzace,“ navrhl Sedlák.
Hluk a zdraví? Podle Sedláka jde o mýty
Většina Čechů obecně podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů, problém ale často nastává ve chvíli, kdy se má konkrétní projekt postavit v jejich okolí. Debata o větrných elektrárnách je podle něj legitimní, pokud zaznívají argumenty obou stran. „Je zcela legitimní, když místní diskutují o tom, jestli je na území obce chtějí, nebo ne. Starosta může pozvat experty, důležité je, aby nabízel vyvážený hlas, aby tam byla pro i proti,“ uvedl.
Odmítl zároveň tvrzení, že větrné elektrárny při dodržení platných norem ohrožují lidské zdraví například hlukem. Podle něj jsou české limity jedny z nejpřísnějších v Evropě. Odpor proti větrným elektrárnám často vychází z mýtů a dezinformací. Podle něj je proto důležité rozvíjet všechny typy obnovitelných zdrojů, které se během roku vzájemně doplňují.
„Věřím, že se nám podaří tyto zdroje stabilně rozvíjet. Samozřejmě na tom musí být společenská shoda. Referenda během voleb do Poslanecké sněmovny dopadla půl na půl, letos je trendem, že to spíš nedopadá a projekty jsou odmítány. Je to právě absencí podpory ze strany státu,“ míní Sedlák.
Na závěr dodal, že lidé by si měli fungování větrných parků prohlédnout na vlastní oči. „Když se někdo těch projektů obává, tak ať se přijede podívat zblízka. Uvidí, že se žádné částice neuvolňují a hluková stopa je při dodržení odstupové vzdálenosti od obce v pořádku,“ uzavřel.
Návrat k ruskému plynu by ohrozil Česko
Moderátor Interview Plus Petr Vizina se ptal, proč se někteří lidé, které označil za dezinformátory, snaží ovlivňovat místní referenda o větrných elektrárnách a vystupují proti jejich výstavbě.
Sedlák připustil, že za tím může být více různých motivací, a upozornil, že část odpůrců se zároveň hlásí k návratu k dovozu fosilních paliv z Ruska. „Tady musíme hledat řadu možných motivací. Jedna z nich může být to, že i z těch lidí, o kterých jste hovořil, se někteří potom hlásí k tomu, že by Česká republika měla zpátky nakupovat fosilní energie z Ruska,“ uvedl Sedlák.
Takový vývoj podle něj není řešením. „Za mě to cesta není. Vracet se zpátky k dominantní závislosti na dodávkách zemního plynu z Ruska ohrožuje českou společnost i českou ekonomiku a rozhodně bych před tímto vývojem varoval,“ zdůraznil.
Za odporem vůči větrným elektrárnám ale nemusí stát jen dezinformace. Část lidí je podle Sedláka odmítá jednoduše proto, že se jim v krajině nelíbí. „Pak za tím odporem k větrníkům mohou stát třeba místní, kteří je nechtějí z pohledu toho, že jim prostě opticky vadí. Bohužel se pak místo toho, aby se drželi jen argumentu, že je nechtějí, protože se jim nelíbí, hledají nějaké zástupné argumenty. Často se pak soustředí na dezinformace, které jsou s tímto tématem spojeny,“ míní Sedlák.
Stát v informování selhal. Polsko a Maďarsko jsou dál
Podle Sedláka český stát selhal ve vysvětlování významu obnovitelných zdrojů veřejnosti. Znovu přitom poukázal na Polsko, kde vláda aktivně objasňuje, proč je proměna energetiky pro zemi důležitá.
„Když se podíváme na polskou energetiku před dvaceti lety, byla dominantně závislá na fosilních palivech. Dnes uhlí tvoří lehce přes polovinu a obnovitelné zdroje narůstají velmi dynamickým tempem,“ uvedl Sedlák.
Za další příklad označil Maďarsko. Tam podle něj fotovoltaické elektrárny pokrývají přibližně čtvrtinu dodávek elektřiny a vláda nyní připravuje plán na rozvoj větrné energetiky.
Současnou situaci bere jako výzvu pro další debatu o české energetice. Věří, že se podaří přesvědčit i politické představitele o významu obnovitelných zdrojů. „Beru to jako výzvu pro nás, že premiéra Andreje Babiše musíme přesvědčit, že obnovitelné zdroje do českého energetického mixu patří. A ve chvíli, kdy uvidí výhody, tak věřím, že uslyší na racionální diskuzi,“ uzavřel Sedlák.
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