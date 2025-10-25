ČEZ: 16 procent elektřiny už musela letos dovézt Velká Británie

Jde o rekordní množství elektřiny, které si Velká Británie musela obstarat za hranicemi. Viníkem je klesající počet vlastních výrobních zdrojů, související především s odstavením uhelných a starých jaderných elektráren, ale i vyšší cena elektřiny na britském trhu oproti Evropě. Nové jaderné zdroje, které Británie připravuje, se přitom zpožďují, a ostrovní stát tak musí spoléhat na vybudované obnovitelné zdroje, jejichž výroba je ale silně ovlivněna počasím
Britská vláda má do budoucna stejný plán jako Česká republika, obě země považují za ideální kombinaci budoucího energetického mixu velké jaderné elektrárny, malé modulární reaktory a obnovitelné zdroje.
autor: Tisková zpráva