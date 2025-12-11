Kavij (KSČM): Sen Evropanů o nekonečném rozšiřování NATO na východ se začíná rozplývat

Naopak velvyslanec USA při NATO Matt Whitaker na fóru v Dauhá o den později prohlásil, že jsme „blíže míru než kdy dříve“.
Přes skutečnost, že především Merz, Starmer a Macron tlačí Ukrajinu nadále bojovat až do posledního Ukrajince, jsou zde pozitiva, která podporují spíše pronesená slova Matta Whitakera.
1. Sílící pochybnosti v NATO, že Kyjev dokáže skutečně zvrátit průběh války. K notoricky známým odpíračům vojenské pomoci Ukrajině Ficovi a Orbánovi se přidává i belgický premiér Bart de Wever, jak je zřejmé z prohlášení 4. prosince „Kdo doopravdy věří, že Rusko prohraje? To je pohádka plná iluzí.“
2. Zelenského klika oslabená nekonečnými korupčními kauzami neberoucí konce.
3. Rozdělená a paralyzovaná EU ve využití zmrazených ruských aktiv na nákup zbraní.
4. Nová bezpečnostní strategie USA, podle které se musí Evropa v budoucnu bránit sama, kdy USA nechtějí, aby NATO bylo vnímáno jako neustále se rozšiřující aliance, kdy je nutné obnovit stabilitu v Evropě s Ruskem
5. Ukrajina již nemá téměř koho povolávat do vojenských řad a tak začíná nábor z řad dobrovolnic.
Následující vývoj napoví, zda sen Evropanů o nekonečném rozšiřování NATO na východ se začíná rozplývat, nebo zda zbrojařské koncerny si opět prosadí své zájmy pro své astronomické zisky na úkor ztrát lidských životů.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
