Kavij (KSČM): Sen Evropanů o nekonečném rozšiřování NATO na východ se začíná rozplývat

11.12.2025 16:04 | Komentář

Dmytro Kuleba, bývalý ministr zahraničí Ukrajiny vyjádřil 4. prosince další z pesimistických názorů. „V roce 2026 Ukrajina ztratí ještě více lidí a území. Máme dostatek síly na pokračování války, ale ne dost na to, abychom změnili její směr“.

Kavij (KSČM): Sen Evropanů o nekonečném rozšiřování NATO na východ se začíná rozplývat
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Naopak velvyslanec USA při NATO Matt Whitaker na fóru v Dauhá o den později prohlásil, že jsme „blíže míru než kdy dříve“.  

Přes skutečnost, že především Merz, Starmer a Macron tlačí Ukrajinu nadále bojovat až do posledního Ukrajince, jsou zde pozitiva, která podporují spíše pronesená slova Matta Whitakera.

1. Sílící pochybnosti v NATO, že Kyjev dokáže skutečně zvrátit průběh války. K notoricky známým odpíračům vojenské pomoci Ukrajině Ficovi a Orbánovi se přidává i belgický premiér Bart de Wever, jak je zřejmé z prohlášení 4. prosince „Kdo doopravdy věří, že Rusko prohraje? To je pohádka plná iluzí.“

2. Zelenského klika oslabená nekonečnými korupčními kauzami neberoucí konce.

3. Rozdělená a paralyzovaná EU ve využití zmrazených ruských aktiv na nákup zbraní.

4. Nová bezpečnostní strategie USA, podle které se musí Evropa v budoucnu bránit sama, kdy USA nechtějí, aby NATO bylo vnímáno jako neustále se rozšiřující aliance, kdy je nutné obnovit stabilitu v Evropě s Ruskem

5. Ukrajina již nemá téměř koho povolávat do vojenských řad a tak začíná nábor z řad dobrovolnic.

Následující vývoj napoví, zda sen Evropanů o nekonečném rozšiřování NATO na východ se začíná rozplývat, nebo zda zbrojařské koncerny si opět prosadí své zájmy pro své astronomické zisky na úkor ztrát lidských životů.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

autor: PV

Mgr. Martin Baxa byl položen dotaz

Svoboda projevu

Když mluvíte o svobodě projevu, uvědomujete si, že to byla vaše vláda, která se ji snažila omezit? Kdo třeba vypínal weby nebo rozjel boj proti dezinformacím, za kterými jste schovávali podle mě úplně vše? A kdo urážel ty, co vyslovili jiný názor a nálepkoval je?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte Roste počet párů, které si rozchod nemohou dovolitRoste počet párů, které si rozchod nemohou dovolit

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zahradil: Havlovi se ten dalajláma dal aspoň věřit, téhle partě ne

17:03 Zahradil: Havlovi se ten dalajláma dal aspoň věřit, téhle partě ne

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě skupiny senátorů u dalajlámy.