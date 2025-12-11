Benda, Jakob a další ve vlaku. Internet vybouchl smíchy

Před týdnem na Slovensko zavítala oficiální parlamentní delegace vedená novým předsedou sněmovny Tomiem Okamurou, kterou přijal předseda Národní rady Richard Raši. Okamura označil svou cestu za „restart česko-slovenských vztahů“ a slíbil snahu obnovit nadstandardní spolupráci obou zemí.
Zástupcům opozice se nelíbilo, že nebyli na cestu přizváni a vyrazili proto do Bratislavy z vlastní iniciativy a ve čtvrtek ráno dorazili vlakem do Bratislavy. Šéf poslanců ODS Marek Benda, Jan Jakob z TOP 09, Michaela Šebelová za STAN, Tom Phillip z KDU-ČSL a pirátská poslankyně Kateřina Demetrashvili se mají setkat se zástupci slovenské opozice, mimo jiné s Progresivním Slovenskem či SaS.
„Nic nás nezastaví. Vyrážíme jednat na Slovensko!“ uvedli na síti X lidovci a přiložili fotografii pětice cestovatelů na nádraží.
Nic nás nezastaví. Vyrážíme jednat na Slovensko! pic.twitter.com/R6mtPZ2aoZ— KDU-ČSL (@kducsl) December 11, 2025
„Šťastnou cestu a pozdravujte slovenské přátele! Jasný vzkaz: Parlamentní diplomacie není jen věcí vládní většiny. Vždy to platilo a doufám, že to bude respektovat i Tomio Okamura. Jinak popře svá vlastní slova!“ uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
Šťastnou cestu a pozdravujte slovenské přátele!— Marek Výborný (@MarekVyborny) December 11, 2025
Jasný vzkaz: parlamentní diplomacie není jen věcí vládní většiny. Vždy to platilo a doufám, že to bude respektovat i Tomio Okamura. Jinak popře svá vlastní slova! https://t.co/7zysjDrEcR
Ne všichni ale jsou z této neoficiální cesty tak nadšení. Novinář Marek Stoniš ironicky komentoval, že se ODS touto cestou symbolicky loučí se zbytky svých voličů. „ODS se jménem svého poslance Bendy loučí na pražském hlavním nádraží se zbytky svých voličů,“ reagoval Stoniš.
ODS se jménem svého poslance Bendy loučí na pražském hlavním nádraží se zbytky svých voličů. pic.twitter.com/0z5QF0cJCh— Marek Stoniš (@MarekStonis) December 11, 2025
Ještě více fotografie pobavila Petra Holce. „Za co, pane bože, za co? Delegace uzbeckých soudružek a soudruhů vyráží na soudružskou družbu. Jinak soudě podle fešácké taštičky jede soudruh Marek Benda i jako průvodčí,“ glosoval Holec oblečení poslance ODS.
Za co, pane bože, za co? Delegace uzbeckých soudružek a soudruhů vyráží na soudružskou družbu. Jinak soudě podle fešácké taštičky jede soudruh @marekbenda2013 i jako průvodčí?? pic.twitter.com/2sF4D0eX0C— PetrHolec (@PetrHolec) December 11, 2025
Zlínský politik David Lavička (Svobodní) zase přidal otázku, zda i v Bratislavě budou opozičníci slovenské politiky urážet. „I na jejich území je budete urážet?“ tázal se Lavička.
I na jejich území je budete urážet?— David Lavička (@david_lavicka) December 11, 2025
Zprávy od občanů byly ještě kritičtější. „Cirkus Humberto, Cirque de soil a další dnešním dnem získávají velkou konkurenci ...Bendův zvěřinec...“ smějí se lidé.
Cirkus Humberto, Cirque de soil a další dnešním dnem získávají velkou konkurenci ...Bendův zvěřinec...— kasua (@kasua35076289) December 11, 2025
„Škodná na výletě,“ stojí v jednom z mnoha dalších vzkazů rozhořčených občanů.
Škodná na výletě— Daniel Beneš (@DanielBenes) December 11, 2025
autor: Jakub Makarovič