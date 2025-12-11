Benda, Jakob a další ve vlaku. Internet vybouchl smíchy

11.12.2025 14:12 | Monitoring

Ve čtvrtek do Bratislavy vlakem dorazila delegace pěti opozičních politiků v čele s Markem Bendou (ODS) nebo Janem Jakobem (TOP 09). Pětice politiků se před cestou zvěčnila na fotografii na pražském hlavním nádraží, ale snímky vyvolaly na sítích spíše posměch. „Soudě podle fešácké taštičky jede soudruh Marek Benda i jako průvodčí,“ pobavil se komentátor Petr Holec.

Benda, Jakob a další ve vlaku. Internet vybouchl smíchy
Foto: Repro X
Popisek: Opoziční poslanci vyrazili na Slovensko

Před týdnem na Slovensko zavítala oficiální parlamentní delegace vedená novým předsedou sněmovny Tomiem Okamurou, kterou přijal předseda Národní rady Richard Raši. Okamura označil svou cestu za „restart česko-slovenských vztahů“ a slíbil snahu obnovit nadstandardní spolupráci obou zemí.

Zástupcům opozice se nelíbilo, že nebyli na cestu přizváni a vyrazili proto do Bratislavy z vlastní iniciativy a ve čtvrtek ráno dorazili vlakem do Bratislavy. Šéf poslanců ODS Marek Benda, Jan Jakob z TOP 09, Michaela Šebelová za STAN, Tom Phillip z KDU-ČSL a pirátská poslankyně Kateřina Demetrashvili se mají setkat se zástupci slovenské opozice, mimo jiné s Progresivním Slovenskem či SaS.

„Nic nás nezastaví. Vyrážíme jednat na Slovensko!“ uvedli na síti X lidovci a přiložili fotografii pětice cestovatelů na nádraží.

 

 

„Šťastnou cestu a pozdravujte slovenské přátele! Jasný vzkaz: Parlamentní diplomacie není jen věcí vládní většiny. Vždy to platilo a doufám, že to bude respektovat i Tomio Okamura. Jinak popře svá vlastní slova!“ uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

 

 

Ne všichni ale jsou z této neoficiální cesty tak nadšení. Novinář Marek Stoniš ironicky komentoval, že se ODS touto cestou symbolicky loučí se zbytky svých voličů. „ODS se jménem svého poslance Bendy loučí na pražském hlavním nádraží se zbytky svých voličů,“ reagoval Stoniš.

 

 

Ještě více fotografie pobavila Petra Holce. „Za co, pane bože, za co? Delegace uzbeckých soudružek a soudruhů vyráží na soudružskou družbu. Jinak soudě podle fešácké taštičky jede soudruh Marek Benda i jako průvodčí,“ glosoval Holec oblečení poslance ODS.

 

 

Zlínský politik David Lavička (Svobodní) zase přidal otázku, zda i v Bratislavě budou opozičníci slovenské politiky urážet. „I na jejich území je budete urážet?“ tázal se Lavička.

 

 

Zprávy od občanů byly ještě kritičtější. „Cirkus Humberto, Cirque de soil a další dnešním dnem získávají velkou konkurenci ...Bendův zvěřinec...“ smějí se lidé.

 

 

„Škodná na výletě,“ stojí v jednom z mnoha dalších vzkazů rozhořčených občanů.  

 

Psali jsme:

Těší se na Babiše, českou opozici nepřijmou. Přišlo ze Slovenska
Ševčík (SPD): Já chci vztahy s našimi slovenskými bratry napravit
Slováci jsou naši bratři. A jak jste se k nim chovali? Ševčík tvrdě utnul Havla
Okamura (SPD) k spolupráci se Slovenskem

 

autor: Jakub Makarovič

