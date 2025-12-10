Královéhradecký kraj v Hradci otevřel moderní bydlení pro sociální rehabilitaci

10.12.2025 19:28 | Tisková zpráva

Královéhradecký kraj dokončil rozsáhlou rekonstrukci objektu určeného pro službu sociální rehabilitace v ulici Prokopa Holého v Hradci Králové. Klienti s mentálním hendikepem budou moci na Pražském Předměstí využívat ubytování ve dvou plně zařízených domácnostech. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly 18,3 milionu korun včetně DPH. Na projektu se 85 procenty podílela dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zbylou část kraj uhradil ze svého rozpočtu.

Královéhradecký kraj v Hradci otevřel moderní bydlení pro sociální rehabilitaci
Foto: Královéhradecký kraj
Popisek: Královéhradecký kraj, logo.

„Rekonstrukce spočívala ve stavebních úpravách rodinného domu, který jsme přizpůsobili tak, aby vyhovoval novému využití v oblasti sociálních služeb. Vybudovali jsme dva byty chráněného bydlení pro šest klientů, které splňují požadavky moderní sociální rehabilitace a vybavili je veškerým potřebným zařízením,“ uvedl radní pro oblast investic Zdeněk Praus.

Tímto krokem kraj rozšířil nabídku sociálních služeb o nový prvek – pobytovou formu sociální rehabilitace pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením.

„Služba umožní lidem, kteří potřebují podporu při samostatném životě, získat stabilní zázemí a odbornou pomoc. Jde v podstatě o nácvik co největší samostatnosti. Než klienti zvládnou odejít do běžného prostředí, provází je sociální pracovníci. V přátelské domácí atmosféře jde jejich příprava na samostatný život mnohem lépe, což příznivě ovlivňuje jejich fyzické i mentální schopnosti. Přestavba rodinného domu na moderní zařízení sociální rehabilitace ukazuje, že i zdánlivě malé projekty mohou mít velký dopad na život konkrétních lidí,“ doplnila náměstkyně pro sociální oblast Jana Hůlková.

Královéhradecký kraj na projekt využil evropskou dotaci z IROP, která podporuje nákup budov, zařízení a vybavení, stejně jako stavební úpravy potřebné pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních i pobytových sociálních služeb. Dotační managment zajistilo oddělení projektového řízení krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

Nová služba sociální rehabilitace zvyšuje kvalitu dostupných sociálních služeb v regionu. Kraj by na tento moderní typ péče o osoby s mentálním hendikepem chtěl postupně přecházet i u dalších zařízení.

Psali jsme:

Austrálie: Není ti 16 let? Od dnešní půlnoci zákaz na sociální sítě
Holec nevěřil svým uším. Pavlův projev při jmenování Babiše ho nadzvedl
„Zvedal pravačku.“ Pirátka se v TV smála nemoci Turka, diváci zuří
Herec Dvořák byl na Ukrajině. Hned za hranicemi to přišlo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Královéhradecký , TZ

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Náměstci

Proč máte stále náměstky, kteří pobírají nemalý plat, když už je vláda v demisi? K čemu jsou? A bylo tomu tak vždy nebo jen teď za vás? Chápu, že vy ve funkci zůstáváte a máte plat. A ještě by mě zajímalo, zda mají ministři nějaké ,,odchodné“ po skončení mandátu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kmínem proti nadváze i vysokému cholesteroluKmínem proti nadváze i vysokému cholesterolu Všechno je v pořádku je každodenní maskou většiny z násVšechno je v pořádku je každodenní maskou většiny z nás

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Královéhradecký kraj v Hradci otevřel moderní bydlení pro sociální rehabilitaci

19:28 Královéhradecký kraj v Hradci otevřel moderní bydlení pro sociální rehabilitaci

Královéhradecký kraj dokončil rozsáhlou rekonstrukci objektu určeného pro službu sociální rehabilita…