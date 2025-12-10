Královéhradecký kraj v Hradci otevřel moderní bydlení pro sociální rehabilitaci

„Rekonstrukce spočívala ve stavebních úpravách rodinného domu, který jsme přizpůsobili tak, aby vyhovoval novému využití v oblasti sociálních služeb. Vybudovali jsme dva byty chráněného bydlení pro šest klientů, které splňují požadavky moderní sociální rehabilitace a vybavili je veškerým potřebným zařízením,“ uvedl radní pro oblast investic Zdeněk Praus.
Tímto krokem kraj rozšířil nabídku sociálních služeb o nový prvek – pobytovou formu sociální rehabilitace pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením.
„Služba umožní lidem, kteří potřebují podporu při samostatném životě, získat stabilní zázemí a odbornou pomoc. Jde v podstatě o nácvik co největší samostatnosti. Než klienti zvládnou odejít do běžného prostředí, provází je sociální pracovníci. V přátelské domácí atmosféře jde jejich příprava na samostatný život mnohem lépe, což příznivě ovlivňuje jejich fyzické i mentální schopnosti. Přestavba rodinného domu na moderní zařízení sociální rehabilitace ukazuje, že i zdánlivě malé projekty mohou mít velký dopad na život konkrétních lidí,“ doplnila náměstkyně pro sociální oblast Jana Hůlková.
Královéhradecký kraj na projekt využil evropskou dotaci z IROP, která podporuje nákup budov, zařízení a vybavení, stejně jako stavební úpravy potřebné pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních i pobytových sociálních služeb. Dotační managment zajistilo oddělení projektového řízení krajského Centra investic, rozvoje a inovací.
Nová služba sociální rehabilitace zvyšuje kvalitu dostupných sociálních služeb v regionu. Kraj by na tento moderní typ péče o osoby s mentálním hendikepem chtěl postupně přecházet i u dalších zařízení.
autor: Tisková zpráva