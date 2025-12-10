Hruška (Piráti): Je skvělé mít prezidenta, který aktivně naslouchá

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě prezidentského páru v Liberci.

Hruška (Piráti): Je skvělé mít prezidenta, který aktivně naslouchá
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Měl jsem tu čest setkat se se sympatickým prezidentským párem. Během setkání Petr Pavel s radou města jsme probrali, co trápí Liberec. Eva Pavlová se mě ptala, jak bojujeme s nedostupností bydlení. Na přetřes přišly i další důležité otázky, jako je rychlé vlakové spojení do Prahy a neférové rozdělení peněz v rámci rozpočtového určení daní.

Je skvělé mít prezidenta, který aktivně naslouchá regionálním problémům a snaží se přispět k jejich řešení. Díky za inspirativní čas!

