Hruška (Piráti): Je skvělé mít prezidenta, který aktivně naslouchá

Měl jsem tu čest setkat se se sympatickým prezidentským párem. Během setkání Petr Pavel s radou města jsme probrali, co trápí Liberec. Eva Pavlová se mě ptala, jak bojujeme s nedostupností bydlení. Na přetřes přišly i další důležité otázky, jako je rychlé vlakové spojení do Prahy a neférové rozdělení peněz v rámci rozpočtového určení daní.
Je skvělé mít prezidenta, který aktivně naslouchá regionálním problémům a snaží se přispět k jejich řešení. Díky za inspirativní čas!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV