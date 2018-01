ČEZ Distribuce přijala opatření pro zdárný průběh prezidentských voleb

ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ, která působí na území 11 krajů, přijala opatření, díky kterým by měl být zajištěn zdárný a bezproblémový průběh voleb.

Společnost zrušila v termínu voleb plánované odstávky elektřiny a posílila počty pracovníků jak v terénu, tak i na call centru a dispečinku pro nenadálé poruchy způsobené nepříznivým počasím.

Na celém zásobovacím území společnosti ČEZ Distribuce nebudou v termínech od 12. ledna, 13:00 hod do 13. ledna, 24:00 hod (1. kolo prezidentských voleb) a od 26. ledna, 13:00 hod do 27. ledna, 24:00 hod (v případě konání 2. kola prezidentských voleb) prováděny plánované práce na distribučním zařízení, se kterými by bylo spojeno přerušení nebo omezení dodávky elektřiny (s výjimkou činností poruchové služby). Zároveň společnost pro termín konání voleb navýšila počty pohotovostních čet, a posílila pohotovosti pracovníků dispečinku a call centra s cílem předejít delším výpadkům z důvodů poruch v distribuční soustavě.

V případě nenadálého výpadku elektřiny ve volebních místnostech prosím nejprve zkontrolujte jističe v objektu, následně pak volejte na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860. Dodávky obnovíme v nejkratším možném čase.

autor: Tisková zpráva