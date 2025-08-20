Rozvoral (SPD): Podporujeme mír na Ukrajině!

Vážení přátelé,
odmítáme, aby Fialova vláda odebrala peníze školství, podpoře bydlení či hasičům a horské službě. Peníze je potřeba naopak sebrat Ukrajině a Ukrajincům či solárním baronům. Kumulovaná inflace za dobu fungování Fialovy vlády činí již téměř 40 %. SPD ví, jak zastavit drahotu. Fialova vláda a justice se v bitcoinové kauze propojily s podsvětím. Požadujeme svolání mimořádné schůze Sněmovny a demisi vlády. Vítáme zahájení jednání mezi prezidenty USA a Ruska a podporujeme mír na Ukrajině.
1. Odmítáme, aby Fialova vláda odebrala peníze školství, podpoře bydlení či hasičům a horské službě. Peníze je potřeba naopak sebrat Ukrajině a Ukrajincům či solárním baronům.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předložil první návrh státního rozpočtu na rok 2026 se schodkem 280 miliard korun. Požaduje v něm mj. bez náhrady zrušit jakoukoli státní podporu dostupného bydlení, dobrovolných hasičů, horské služby a sportu dětí a mládeže. Ministr Stanjura současně navrhuje odebrat 15 miliard korun z kapitoly ministerstva školství, což by podle ředitelů škol a školských odborů přineslo zásadní problém pro provoz našich škol, nedostatek peněz na opravy a investice a pokles reálných platů učitelů a dalších zaměstnanců škol, který by přinesl v mnoha případech jejich odchod z oblasti školství. Hnutí SPD tato navrhovaná rozpočtová opatření zcela odmítá. Nechceme brát peníze učitelům a našim školám ani dalším organizacím, které působí ve veřejném zájmu. Šetřit veřejné výdaje je nutné, ale v jiných rozpočtových kapitolách - v platbách do zahraničí, včetně plateb do rozpočtu EU a plateb Ukrajině a Ukrajincům, v oblasti rostoucích výdajů na zbrojení a předražených armádních nákupů ze zahraničí, anebo v oblasti dotací soukromým podnikatelským subjektům typu tzv. solárních baronů. Je nepřijatelné, aby tato vláda závazně navrhovala rozpočet ještě na další rok, ve kterém již nebude mít vládní zodpovědnost. Proto bude hnutí SPD navrhovat kompletní přepracování rozpočtu na rok 2026 podle našich programových priorit.
2. Kumulovaná inflace za dobu fungování Fialovy vlády činí již téměř 40 %. SPD ví, jak zastavit drahotu.
Inflace nadále roste a nejvíce zdražují základní potraviny. Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci meziročně o 2,7 %, meziměsíčně potom o 0,5 %. Meziročně stouply ceny vajec o 30,3 %, ceny másla o 15,3 %, ceny čokolády a čokoládových výrobků o 14,1 %, ceny mléka o 30,6 % a ceny kávy o 29,6 %. To představuje zásadní zásah do rodinných rozpočtů českých občanů a domácností. Tento trend trvá již několik měsíců a Fialova vláda jej naprosto ignoruje a neprojevuje sebemenší snahu bojovat proti strmému růstu cen potravin. Dále výrazně rostou i ceny nájemního bydlení a stravovacích a ubytovacích služeb. Kumulovaná inflace za dobu fungování Fialovy vlády činí již téměř 40 %, přičemž v určitých segmentech, jako jsou např. energie a některé potraviny, jde dokonce o stovky procent! Boj proti inflaci bude jedním z hlavních úkolů budoucí české vlády, na které se chce hnutí SPD aktivně podílet. Hlavními nástroji tohoto boje musí být rozpočtová odpovědnost a vyrovnané hospodaření státu, nezvyšování (či snížení) nepřímých a spotřebních daní a v některých odvětvích, jako je energetika nebo potravinářský maloobchod, i cenová regulace a boj proti kartelovým dohodám korporací – zejména zahraničních.
3. Fialova vláda a justice se v bitcoinové kauze propojily s podsvětím. Požadujeme svolání mimořádné schůze Sněmovny a demisi vlády.
Policie v minulém týdnu zadržela a obvinila Tomáše Jiřikovského, který na jaře po dohodě s bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) daroval státu bitcoiny v hodnotě jedné miliardy korun pocházející z trestné činnosti. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti a obchodování s drogami nyní Jiřikovskému hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Jiřikovský už byl za obdobné zločiny odsouzen i v minulosti. Policie nyní v rámci vyšetřovacích úkonů rozhodla i o zajištění bitcoinů ministerstva spravedlnosti v peněžence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který podléhá ministerstvu financí, jako výnosu z trestné činnosti. Jde o naprosto ostudné vyvrcholení celé aféry, kdy ministři Blažek a Stanjura a premiér Fiala vědomě provedli miliardovou transakci s odsouzeným zločincem a pokusili se tzv. vyprat špinavé peníze získané v rámci organizovaného zločinu nejtvrdšího kalibru. Jde o jednu z nejzávažnějších politických a kriminálních afér po roce 1989, kdy se vláda a justice propojily s podsvětím. Současná ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se celou kauzu snaží zamést pod koberec. Hnutí SPD požaduje k celé věci svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, ale především okamžitou demisi vlády Petra Fialy.
4. Vítáme zahájení jednání mezi prezidenty USA a Ruska a podporujeme mír na Ukrajině.
Hnutí SPD vítá zahájení přímých jednání mezi prezidenty USA a Ruska, které proběhlo 15. srpna 2025 na Aljašce. Jedním z hlavních cílů těchto jednání je i ukončení ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, což považujeme za pozitivní. Je evidentní, že tento konflikt může ukončit pouze zásadní dohoda jaderných velmocí USA a Ruska s následným zapojením Ukrajiny. Většina států EU, jejichž vlády se naopak snaží tento konflikt neustále protahovat, nebude hrát v jednáních absolutně žádnou roli. Prezidenti USA a Ruska preferují uzavření pevné dohody o ukončení konfliktu s bezpečnostními zárukami, nikoli dílčí příměří, které preferuje Zelenského ukrajinský režim a část EU. Klíčové je, že úplné ukončení konfliktu si přeje cca 70 % obyvatel Ukrajiny. I my preferujeme ukončení zabíjení, nikoli zájmy a cíle těch sil, které na prodlužování konfliktu profitují.
Radek Rozvoral
Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV